Automotive Health: Το αυτοκίνητο μετατρέπεται σε «διαγνωστικό κέντρο» για τον οδηγό

Σύνοψη

Ο τεχνολογικός κλάδος του Automotive Health εισάγει ένα δίκτυο αόρατων αισθητήρων απευθείας στην καμπίνα των οχημάτων για την αδιάλειπτη καταγραφή των ζωτικών λειτουργιών του οδηγού.

Συστήματα τελευταίας γενιάς, όπως τιμόνια με ηλεκτρόδια ηλεκτροκαρδιογραφήματος, κάμερες στους κεντρικούς καθρέπτες και ζώνες ασφαλείας με μικρόφωνα, συλλέγουν δεδομένα χωρίς να απαιτούν καμία φυσική αλληλεπίδραση.

Η τεχνητή νοημοσύνη αναλύει και διασταυρώνει τα βιομετρικά σήματα με τη δυναμική του οχήματος, καταφέρνοντας να διαχωρίσει το στιγμιαίο οδηγικό άγχος από τα πραγματικά επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Σε βάθος χρόνου, τα οχήματα θα έχουν την ικανότητα να ανιχνεύουν τα πρώιμα συμπτώματα χρόνιων νευρολογικών ή πνευμονολογικών παθήσεων, ενώ σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης τα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης θα ακινητοποιούν το αυτοκίνητο με απόλυτη ασφάλεια.

Η απώλεια των αισθήσεων ή η εκδήλωση αιφνίδιας αδιαθεσίας από τον οδηγό κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού συνιστά διαχρονικά μια από τις πλέον απρόβλεπτες και επικίνδυνες αιτίες πρόκλησης εξαιρετικά σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων, καθώς το όχημα μένει πρακτικά ακυβέρνητο σε κρίσιμες ταχύτητες λειτουργίας.

Απαντώντας ευθέως σε αυτή την τεράστια πρόκληση της οδικής ασφάλειας, η σύγχρονη αυτοκινητοβιομηχανία, σε στενή συνεργασία με κορυφαία ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα, προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς στην ανάπτυξη του οικοσυστήματος Automotive Health, ενός νέου, εξειδικευμένου τεχνολογικού κλάδου που στοχεύει να μετατρέψει τον εσωτερικό χώρο των οχημάτων σε ένα προηγμένο περιβάλλον συνεχούς ιατρικής παρακολούθησης.

Η κεντρική φιλοσοφία πίσω από τη συγκεκριμένη μηχανική προσέγγιση βασίζεται στην εντελώς αόρατη ενσωμάτωση αισθητήρων μέτρησης απευθείας στα φυσικά σημεία επαφής του οδηγού με το αυτοκίνητο, εξασφαλίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την αδιάλειπτη καταγραφή των ζωτικών παραμέτρων χωρίς να απαιτείται καμία απολύτως αλλαγή στην καθημερινή συμπεριφορά ή στη ρουτίνα του χρήστη.

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα πρωτότυπα συστήματα που έχουν αναπτυχθεί μέσα από την επιστημονική σύμπραξη του Τεχνικού Πανεπιστημίου του Braunschweig και της Ιατρικής Σχολής του Ανόβερου (MHH), το όχημα του αύριο θα λειτουργεί πλέον ως ένας διαρκής και απολύτως σιωπηλός ιατρικός παρατηρητής.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά τεχνολογικά στοιχεία αυτής της νέας αρχιτεκτονικής πλατφόρμας είναι το επανασχεδιασμένο έξυπνο τιμόνι, το οποίο παύει σταδιακά να αποτελεί αποκλειστικά το βασικό μέσο κατεύθυνσης της πορείας του οχήματος και αναλαμβάνει τον κρίσιμο ρόλο ενός κεντρικού ιατρικού διαγνωστικού εργαλείου. Ειδικά σχεδιασμένα ηλεκτρόδια υπερυψηλής ευαισθησίας ενσωματώνονται με απόλυτη σχεδιαστική διακριτικότητα κάτω από την επένδυση στην περιφέρεια της στεφάνης του τιμονιού, επιτρέποντας την εκτέλεση ενός συνεχούς και εξαιρετικά λεπτομερούς ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ΗΚΓ) για όσο χρονικό διάστημα τα χέρια του οδηγού παραμένουν σε φυσική επαφή με την επιφάνεια. Αυτή η συνεχής ροή ηλεκτρικών καρδιακών δεδομένων μεταδίδεται στις κεντρικές υπολογιστικές μονάδες επεξεργασίας του οχήματος, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά αξιόπιστο ιατρικό προφίλ που διαθέτει την ικανότητα να εντοπίσει τις πρώτες ενδείξεις ενός επερχόμενου σοβαρού καρδιακού επεισοδίου πολύ πριν εκδηλωθούν τα οξέα σωματικά συμπτώματα που θα καθιστούσαν τον οδηγό πρακτικά ανίκανο να αντιδράσει εγκαίρως.

Παράλληλα με το έξυπνο τιμόνι, ο παραδοσιακός κεντρικός καθρέπτης οπισθοπορείας αναβαθμίζεται ριζικά σε έναν υπερσύγχρονο διαγνωστικό σταθμό οπτικής και χωρικής ανάλυσης. Ψηφιακές κάμερες υψηλής ανάλυσης παρακολουθούν συνεχώς τις μικροκινήσεις του κορμού και του κεφαλιού, ενώ εξειδικευμένοι λογισμικοί αλγόριθμοι αναλύουν τις απειροελάχιστες, μη ορατές στο ανθρώπινο μάτι αλλαγές στο χρώμα της επιδερμίδας του προσώπου (φωτοπληθυσμογραφία). Η συγκεκριμένη, άκρως εξελιγμένη οπτική μέθοδος παρακολούθησης επιτρέπει τον ακριβή υπολογισμό τόσο της καρδιακής όσο και της αναπνευστικής συχνότητας, δημιουργώντας ένα συμπαγές δίκτυο επιβεβαίωσης σε συνδυασμό με μικρόφωνα υψηλής ευαισθησίας τα οποία είναι διακριτικά ραμμένα μέσα στον ιμάντα της ζώνης ασφαλείας για να καταγράφουν την ακουστική υπογραφή του χτύπου της καρδιάς. Επιπρόσθετα, προηγμένοι οπτικοί αισθητήρες φωτός που λειτουργούν στο ευρύτερο υπέρυθρο φάσμα αναλαμβάνουν να μετρήσουν τις απειροελάχιστες δυναμικές μεταβολές του όγκου του αίματος στους υποδόριους ιστούς, παρέχοντας τα απολύτως απαραίτητα ιατρικά δεδομένα για την έγκαιρη αναγνώριση επικίνδυνων καρδιακών αρρυθμιών.

Η συλλογή όλου αυτού του τεράστιου όγκου ανεπεξέργαστων ιατρικών δεδομένων θα ήταν ωστόσο εντελώς δυσλειτουργική, εάν δεν υπήρχε η ισχυρή υπολογιστική δυνατότητα ακριβούς πλαισίωσης και ερμηνείας τους σε πραγματικό χρόνο. Εδώ ακριβώς αναλαμβάνει τον κυρίαρχο πρωταγωνιστικό ρόλο η τεχνητή νοημοσύνη του οχήματος, η οποία δεν περιορίζεται απλώς στην ιατρική ταξινόμηση των μετρήσεων, αλλά προχωρά στη συνεχή, δυναμική και αλγοριθμική διασταύρωση αυτών των παραμέτρων με τα δεδομένα τηλεμετρίας που παράγει το ίδιο το αυτοκίνητο. Για παράδειγμα, μια ξαφνική και απότομη αύξηση στους καρδιακούς παλμούς σε συνδυασμό με υψηλή αναπνευστική συχνότητα θα μπορούσε υπό φυσιολογικές συνθήκες να υποδηλώνει την έναρξη ενός εμφράγματος.

Η τεχνητή νοημοσύνη, ωστόσο, διαθέτει την πληροφορία για το εάν εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή το όχημα εκτελεί μια απαιτητική προσπέραση με υψηλή ταχύτητα στον αυτοκινητόδρομο ή εάν έχει μόλις προηγηθεί ένα εξαιρετικά απότομο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης λόγω εμπλοκής στην κυκλοφορία. Κατανοώντας πλήρως το φυσικό περιβάλλον οδήγησης, το σύστημα διαχωρίζει με απόλυτη ασφάλεια το φυσιολογικό ανθρώπινο άγχος από τα πραγματικά παθολογικά περιστατικά, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο των λανθασμένων ιατρικών συναγερμών.

Η υλοποίηση αυτού του εξαιρετικά πολύπλοκου τεχνολογικού οικοσυστήματος συνοδεύεται αναπόφευκτα από σοβαρές μηχανικές προκλήσεις, με κυριότερη τη διαχείριση των πάσης φύσεως παρεμβολών. Το περιβάλλον ενός κινούμενου οχήματος χαρακτηρίζεται σταθερά από έντονους κραδασμούς, συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες φωτισμού, υψηλό ακουστικό θόρυβο από τον κινητήρα και την κύλιση, καθώς και ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές από τα υπόλοιπα υποσυστήματα. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αδιαμφισβήτητη εγκυρότητα των βιομετρικών μετρήσεων, οι μηχανικοί υιοθετούν προηγμένες αρχιτεκτονικές edge computing απευθείας εντός των ψηφιακών εγκεφάλων του οχήματος. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η πολύπλοκη επεξεργασία των δεδομένων γίνεται τοπικά, χωρίς να απαιτείται διαρκής επικοινωνία με cloud, γεγονός που μηδενίζει την καθυστέρηση στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων και παράλληλα θωρακίζει σε μέγιστο βαθμό την ιδιωτικότητα του χρήστη, αφού τα ευαίσθητα βιομετρικά στοιχεία δεν εγκαταλείπουν ποτέ τον κλειστό χώρο της καμπίνας.

Οι δυνατότητες αυτής της ολιστικής τεχνολογικής προσέγγισης ξεπερνούν την πρόληψη οξέων και απειλητικών για τη ζωή περιστατικών. Η συνεχής επαφή του οδηγού με το όχημα μετατρέπει την καμπίνα σε ένα ιδανικό περιβάλλον για τη διεξαγωγή μακροπρόθεσμων κλινικών ελέγχων που αφορούν χρόνιες παθήσεις. Αναλύοντας τις τάσεις σε βάθος πολλών μηνών ή και ετών, το σύστημα θα μπορεί να ανιχνεύσει τα πρώτα, εντελώς ανεπαίσθητα σημάδια σοβαρών νευρολογικών παθήσεων, όπως η νόσος του Πάρκινσον μέσω της καταγραφής χρόνιου μικρο-τρέμουλου στο τιμόνι, ή αναπνευστικών διαταραχών όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ). Μόλις εντοπιστούν οι σχετικές αποκλίσεις από τον ιστορικό μέσο όρο του συγκεκριμένου οδηγού, το ψηφιακό οικοσύστημα θα προτείνει διακριτικά τον έγκαιρο προγραμματισμό εξειδικευμένων ιατρικών εξετάσεων.

Το τελικό και πρακτικά κρισιμότερο στάδιο της συγκεκριμένης τεχνολογικής εξέλιξης αφορά την άμεση και αμφίδρομη διασύνδεση των ιατρικών παραμέτρων με τα ενεργά συστήματα υποβοήθησης οδήγησης (ADAS) του ίδιου του αυτοκινήτου. Στην απευκταία περίπτωση που το σύστημα διαγνώσει με βεβαιότητα μια επικείμενη πλήρη απώλεια αισθήσεων, το όχημα θα διαθέτει την προγραμματισμένη ικανότητα να παρακάμψει με απόλυτη ασφάλεια τις φυσικές εντολές του οδηγού, ενεργοποιώντας άμεσα τα πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης. Αυτό σημαίνει ότι το αυτοκίνητο θα μειώσει αυτόματα και ομαλά την ταχύτητα, θα ενεργοποιήσει τα προειδοποιητικά φώτα, θα καθοδηγήσει αυτόνομα το πλαίσιο στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) ή σε κάποιο απολύτως ασφαλές σημείο στάθμευσης, καλώντας ταυτόχρονα τις τοπικές υπηρεσίες άμεσης βοήθειας και μεταδίδοντας το ακριβές γεωγραφικό στίγμα μαζί με τα πρώτα κρίσιμα ιατρικά δεδομένα του ασθενούς.