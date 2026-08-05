Stelato G9: Το νέο ηλεκτρικό «θηρίο» των 586 ίππων από την Huawei έχει τη δική του ενσωματωμένη σκηνή

Σύνοψη

Η κοινοπραξία της Huawei με τον όμιλο BAIC παρουσιάζει το Stelato G9, το πρώτο πολυτελές off-road όχημα ελεύθερου χρόνου που διαθέτει εργοστασιακά ενσωματωμένη σκηνή οροφής.

Η αναδίπλωση της σκηνής πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με το πάτημα ενός πλήκτρου από την καμπίνα, ενώ η δομή της έχει σχεδιαστεί ώστε να μην προσθέτει αεροδυναμική αντίσταση όταν είναι κλειστή.

Κυκλοφορεί σε δύο εκδόσεις, μία αμιγώς ηλεκτρική (BEV) με μπαταρία 120 kWh για αυτονομία 700 χιλιομέτρων και μία υβριδική εκτεταμένης εμβέλειας (EREV) που ξεπερνά τα 1.300 χιλιόμετρα.

Το σύστημα αυτόνομης οδήγησης ADS 5.0 της Huawei αξιοποιεί πολλαπλούς αισθητήρες στερεάς κατάστασης (LiDAR) των 896 γραμμών για κορυφαία ασφάλεια.

Οι προπαραγγελίες ξεκινούν τον Αύγουστο του 2026 στην Κίνα με τις εκτιμήσεις της τιμής να κινούνται κοντά στα 68.000 ευρώ.

Η σύμπραξη κορυφαίων εταιρειών τεχνολογίας με παραδοσιακούς κατασκευαστές αυτοκινήτων παράγει πλέον λύσεις που εστιάζουν στην ολιστική εμπειρία του ταξιδιού και όχι απλά σε ό,τι αφορά τον δρόμο. Η Huawei, μέσω της στρατηγικής συμμαχίας Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA) που διατηρεί με τον αυτοκινητικό όμιλο BAIC, αποκαλύπτει το νέο Stelato G9.

Το συγκεκριμένο πολυτελές SUV μεγάλων διαστάσεων έρχεται να επαναπροσδιορίσει την κατηγορία των οχημάτων υπαίθριας αναψυχής, καθώς αποτελεί το πρώτο αυτοκίνητο μαζικής παραγωγής παγκοσμίως το οποίο ενσωματώνει απευθείας από το εργοστάσιο μια πλήρως λειτουργική σκηνή οροφής εντός της αρχιτεκτονικής του πλαισίου του, καταργώντας την ανάγκη για ογκώδεις και αντιαισθητικές aftermarket λύσεις.

Η ενσωμάτωση μιας σκηνής οροφής στην ίδια τη δομή ενός οχήματος απαιτεί ακραίο βαθμό μηχανικής ακρίβειας ώστε να διατηρηθεί η στρεπτική ακαμψία του αμαξώματος και να ελαχιστοποιηθεί ο αεροδυναμικός θόρυβος κατά την οδήγηση σε υψηλές ταχύτητες. Οι παραδοσιακές σκηνές που τοποθετούνται στις ράγες οροφής δημιουργούν αυξημένη αντίσταση στον αέρα, γεγονός που μειώνει δραματικά την αυτονομία των ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Οι μηχανικοί της BAIC και της Huawei προσέγγισαν το συγκεκριμένο ζήτημα ανασχεδιάζοντας πλήρως τη διάταξη της ηλιοροφής, έτσι ώστε το σύστημα της σκηνής να παραμένει εντελώς επίπεδο και απόλυτα ευθυγραμμισμένο με τη γραμμή της οροφής του G9 όταν δεν βρίσκεται σε χρήση. Η ανάπτυξη της σκηνής πραγματοποιείται αβίαστα μέσω του λογισμικού HarmonyOS, είτε από την κεντρική οθόνη του οχήματος είτε μέσω ειδικού φυσικού πλήκτρου. Όταν ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός, η οροφή ανυψώνεται από τη μία πλευρά ξεδιπλώνοντας μια ευρύχωρη κατασκευή δύο τμημάτων, με το κύριο τριγωνικό τμήμα να ενσωματώνει εσωτερικό πόλο φωτισμού, ενώ ένα μικρότερο βοηθητικό τμήμα επεκτείνεται προς τα έξω προσφέροντας επιπλέον ζωτικό χώρο.

Πέρα από το πρωτοποριακό σύστημα διαμονής, το Stelato G9 διαθέτει ιδιαίτερα επιβλητικές διαστάσεις με το μήκος του να φτάνει τα 5,206 μέτρα, το πλάτος τα 2,050 μέτρα και το ύψος τα 1,897 μέτρα, ενώ το μεταξόνιο των 3,160 μέτρων εξασφαλίζει τεράστιους εσωτερικούς χώρους. Το επιθετικό, τετραγωνισμένο αμάξωμα με τη φωτιζόμενη μπροστινή γρίλια υποδηλώνει ξεκάθαρα τον off-road προσανατολισμό του. Το όχημα προσφέρει γωνία προσέγγισης 23 μοιρών και γωνία αναχώρησης 26 μοιρών, εντυπωσιακή ικανότητα βύθισης στο νερό έως τα 900 χιλιοστά και είναι πιστοποιημένο εργοστασιακά για ικανότητα ρυμούλκησης φορτίων βάρους έως 2 τόνους, καλύπτοντας κάθε πιθανή ανάγκη μεταφοράς σκαφών ή πρόσθετων τροχόσπιτων. Οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν προαιρετικά εξωτερικά κουτιά αποθήκευσης που τοποθετούνται στην πίσω πόρτα, η οποία ανοίγει πλευρικά για μέγιστη διευκόλυνση, καθώς και ηλεκτρικά πλευρικά σκαλοπάτια.

Στον τομέα των επιδόσεων και των κινητήριων συνόλων, η αρχιτεκτονική του G9 βασίζεται σε μια πλατφόρμα 800V υψηλής τάσης και αξιοποιεί την προηγμένη τεχνολογία μπαταριών «Giant Whale» της Huawei. Το σύστημα τετρακίνησης τροφοδοτείται από δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν στον μπροστινό άξονα απόδοσης 160 kW και έναν στον πίσω άξονα απόδοσης 277 kW, αποδίδοντας συνδυαστικά 437 kW, γεγονός που μεταφράζεται σε περίπου 586 ίππους ισχύος.

Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές μπορούν να διαλέξουν ανάμεσα σε δύο βασικές εκδόσεις. Η αμιγώς ηλεκτρική (BEV) έκδοση εξοπλίζεται με μια τεράστια συστοιχία μπαταριών λιθίου χωρητικότητας 120 kWh, η οποία υπόσχεται αυτονομία που υπερβαίνει τα 700 χιλιόμετρα σύμφωνα με τον κύκλο δοκιμών CLTC. Η δεύτερη έκδοση απευθύνεται σε εκείνους που πραγματοποιούν συχνά ταξίδια σε απομακρυσμένες περιοχές χωρίς ανεπτυγμένο δίκτυο φόρτισης, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία EREV (Extended Range Electric Vehicle). Σε αυτή τη διάταξη, υπάρχει ένας θερμικός κινητήρας 1.5 λίτρων ο οποίος λειτουργεί αποκλειστικά ως γεννήτρια ρεύματος για να φορτίζει την μπαταρία των 75.4 kWh. Αυτός ο συνδυασμός προσφέρει πάνω από 400 χιλιόμετρα καθαρής ηλεκτρικής εμβέλειας και μια αστρονομική συνολική αυτονομία που ξεπερνά τα 1.300 χιλιόμετρα με ένα γεμάτο ρεζερβουάρ και μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία.

Η καμπίνα του Stelato G9 σχεδιάστηκε για να συνδυάζει την αισθητική των οχημάτων παντός εδάφους με την απόλυτη τεχνολογική πολυτέλεια που χαρακτηρίζει τα premium καταναλωτικά προϊόντα της Huawei. Το κέντρο ελέγχου αποτελείται από μια διάταξη τριών μεγάλων οθονών στο ταμπλό, παρέχοντας εκτενή πληροφορία για την οδήγηση, τον έλεγχο των συστημάτων κατασκήνωσης και την ψυχαγωγία των επιβατών. Οι επιλογές των καθισμάτων ποικίλλουν ανάμεσα σε μια διάταξη πέντε θέσεων (2+3) και μιας πιο πολυτελούς διάταξης έξι θέσεων (2+2+2). Στην εξαθέσια έκδοση, η δεύτερη σειρά καθισμάτων φιλοξενεί ανεξάρτητες πολυθρόνες τύπου "aviation", οι οποίες διαθέτουν ενσωματωμένα συστήματα αερισμού, θέρμανσης, πολλαπλών προγραμμάτων μασάζ και ηλεκτρικά ελεγχόμενα υποπόδια, εξασφαλίζοντας πρωτοφανή επίπεδα άνεσης για πολύωρα ταξίδια. Το οικοσύστημα HarmonyOS διαχειρίζεται τα πάντα στο παρασκήνιο, ενοποιώντας το όχημα με τις υπόλοιπες έξυπνες συσκευές του οδηγού, ενώ η πόρτα του χώρου αποσκευών κρύβει επιπλέον πρακτικές λύσεις, υποστηρίζοντας δυνατότητες χρήσης μικρής κουζίνας για την προετοιμασία ζεστών ροφημάτων ή ελαφριών γευμάτων στην ύπαιθρο.

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στο τεχνολογικό υπόβαθρο που αφορά την ασφάλεια και την αυτόνομη οδήγηση, τομείς στους οποίους η Huawei έχει πραγματοποιήσει τεράστιες επενδύσεις τα τελευταία χρόνια. Το όχημα ενσωματώνει το προηγμένο σύστημα υποβοήθησης οδήγησης ADS 5.0, το οποίο λαμβάνει δεδομένα από ένα ραντάρ στερεάς κατάστασης LiDAR 896 γραμμών που συλλέγει εκατομμύρια σημεία από το περιβάλλον κάθε δευτερόλεπτο. Για όσους επιθυμούν το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας, η εταιρεία προσφέρει την επιλογή τοποθέτησης τριών επιπλέον μονάδων LiDAR, επιτρέποντας στο όχημα να αναγνωρίζει πολύπλοκα μοτίβα κυκλοφορίας, να πλοηγείται αυτόνομα σε αστικά περιβάλλοντα και να αντιμετωπίζει απρόβλεπτα εμπόδια κατά τη διάρκεια εκτός δρόμου διαδρομών με απόλυτη ακρίβεια, ανεξαρτήτως από τις καιρικές συνθήκες.

Οι προπαραγγελίες για το Stelato G9 ξεκινούν στην κινεζική αγορά στις αρχές Αυγούστου του 2026, με την επίσημη κυκλοφορία στους δρόμους να υπολογίζεται μέσα στο τρίτο τρίμηνο του έτους. Παρόλο που η εταιρεία δεν έχει δημοσιεύσει επίσημα τον τελικό τιμοκατάλογο, οι αναλυτές της αγοράς εκτιμούν ότι οι τιμές θα κυμανθούν μεταξύ 430.000 και 500.000 γιουάν, δηλαδή ένα ποσό που μεταφράζεται περίπου σε 68.000 με 79.000 ευρώ. Η εμπορική πορεία του οχήματος ξεκινάει αποκλειστικά από την Ασία, ωστόσο τα τεχνικά χαρακτηριστικά του και η συνεργασία με μεγάλα δίκτυα διανομής υποδεικνύουν την ξεκάθαρη πρόθεση των κινεζικών βιομηχανιών να προσφέρουν αντίστοιχα οχήματα και στην ευρωπαϊκή ήπειρο μέσα στα επόμενα χρόνια, ασκώντας έντονη πίεση στους παραδοσιακούς Ευρωπαίους κατασκευαστές.