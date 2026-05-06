Μελέτη: Ο ακανόνιστος ύπνος διπλασιάζει τον κίνδυνο καρδιακών επεισοδίων

Σύνοψη

Η συνεχής μεταβολή της ώρας που πηγαίνουμε για ύπνο διπλασιάζει τον κίνδυνο σοβαρών καρδιαγγειακών επεισοδίων (έμφραγμα, εγκεφαλικό).

Η αρνητική αυτή επίδραση εντείνεται δραματικά σε άτομα που καταγράφουν συνολικό χρόνο ύπνου μικρότερο των 8 ωρών καθημερινά.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, η ώρα αφύπνισης δεν παρουσιάζει αντίστοιχη συσχέτιση με την επιβάρυνση της καρδιακής λειτουργίας.

Η έρευνα του Πανεπιστημίου Oulu περιλαμβάνει δεδομένα από 3.231 συμμετέχοντες, με παρακολούθηση που ξεπερνά τη δεκαετία.

Η ποιότητα του ύπνου αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα για τη διατήρηση της συνολικής υγείας, όμως τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα στρέφουν την προσοχή μας σε μια παράμετρο που συχνά παραβλέπεται: τη σταθερότητα της ώρας κατάκλισης.

Μια εκτενής, δεκαετής μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Oulu της Φινλανδίας έρχεται να επιβεβαιώσει πως η ακανόνιστη ώρα που επιλέγουμε να πάμε για ύπνο αποτελεί μείζονα παράγοντα κινδύνου για το καρδιαγγειακό μας σύστημα, αυξάνοντας δραματικά τις πιθανότητες εμφάνισης σοβαρών νοσημάτων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν στο έγκριτο περιοδικό BMC Cardiovascular Disorders (2026), τα άτομα που βρίσκονται στη μέση ηλικία και εμφανίζουν υψηλή μεταβλητότητα στην ώρα του ύπνου τους αντιμετωπίζουν περίπου διπλάσιο κίνδυνο να υποστούν έμφραγμα του μυοκαρδίου ή εγκεφαλικό επεισόδιο. Το εύρημα αυτό γίνεται ακόμη πιο ανησυχητικό όταν συνδυάζεται με μειωμένη διάρκεια ύπνου, συγκεκριμένα κάτω από το όριο των οκτώ ωρών.

Η μεθοδολογία: Wearables και δεκαετής παρακολούθηση

Η δύναμη της συγκεκριμένης μελέτης έγκειται στον τεράστιο όγκο δεδομένων και την αυστηρή μεθοδολογία της. Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής τη μεταδιδακτορική ερευνήτρια Laura Nauha, παρακολούθησε 3.231 άτομα που γεννήθηκαν στη Βόρεια Φινλανδία το 1966. Στην ηλικία των 46 ετών, οι συμμετέχοντες εξοπλίστηκαν με ειδικά activity monitors (συσκευές παρακολούθησης δραστηριότητας) για μια πλήρη εβδομάδα, προκειμένου να καταγραφούν με απόλυτη ακρίβεια οι συνήθειες του ύπνου τους: ο ακριβής χρόνος κατάκλισης, ο χρόνος αφύπνισης και ο πραγματικός χρόνος παραμονής στο κρεβάτι.

Στη συνέχεια, οι ερευνητές διασταύρωσαν τα βιομετρικά αυτά δεδομένα με τα επίσημα εθνικά μητρώα υγείας, παρακολουθώντας την πορεία των συμμετεχόντων για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δέκα ετών. Το τελικό δείγμα αποκάλυψε πως τα άτομα που πήγαιναν για ύπνο σε εντελώς διαφορετικές ώρες κάθε βράδυ παρουσίασαν κατακόρυφη αύξηση στα καρδιαγγειακά περιστατικά που έχρηζαν νοσοκομειακής περίθαλψης. Αντίθετα, οι μεταβολές στην ώρα αφύπνισης δεν έδειξαν να έχουν την ίδια βαρύτητα, καταρρίπτοντας παλαιότερες θεωρίες που εξίσωναν τις δύο παραμέτρους.

Ο ρόλος του Κιρκάδιου Ρυθμού και οι τεχνολογικές λύσεις

Όπως εξηγεί η ερευνήτρια Laura Nauha, η σταθερότητα στην ώρα ύπνου αντικατοπτρίζει τους ρυθμούς της καθημερινότητας και τις διακυμάνσεις τους. Η συνεχής μεταβολή αποσυντονίζει το εσωτερικό ρολόι του οργανισμού (τον κιρκάδιο ρυθμό), προκαλώντας βιολογικό στρες που σταδιακά φθείρει το καρδιαγγειακό σύστημα. Η έλλειψη ξεκούρασης κάτω των 8 ωρών λειτουργεί αθροιστικά, καθώς το σώμα δεν διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο για την πλήρη αναδόμηση των κυττάρων και τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.

Στο σημερινό ψηφιακό περιβάλλον, η τεχνολογία προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία για τη βελτίωση αυτών των δεικτών. Τα σύγχρονα smartwatches και fitness trackers διαθέτουν εξαιρετικά ακριβείς αλγόριθμους καταγραφής ύπνου, οι οποίοι όχι μόνο μετρούν τα στάδια (REM, βαθύς ύπνος, ελαφρύς), αλλά βαθμολογούν και τη συνέπεια της ώρας κατάκλισης. Η αξιοποίηση αυτών των συσκευών μπορεί να λειτουργήσει προληπτικά, μετατρέποντας ακατέργαστα βιομετρικά δεδομένα σε ουσιαστικές συμβουλές υγείας για τον χρήστη.

Η ενσωμάτωση μιας σταθερής ρουτίνας ύπνου είναι ένας από τους ελάχιστους τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου. Η ιατρική κοινότητα προτείνει τον ορισμό μιας αυστηρής ώρας κατάκλισης, την αποφυγή χρήσης οθονών αμέσως πριν τον ύπνο και τη χρήση λειτουργιών όπως το Sleep Mode των smartphones, προκειμένου να θωρακιστεί η καρδιακή λειτουργία μακροπρόθεσμα.

