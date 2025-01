Melody of Europe: Μια πρωτοποριακή ΑΙ οπτικοακουστική εμπειρία από την Telekom

Το «Melody of Europe» αναδεικνύει την τεχνολογική υπεροχή και τις απεριόριστες δυνατότητες του δικτύου της Telekom σε όλη την Ευρώπη μέσα από μία μοναδική –οπτικά και ακουστικά- πρωτότυπη δημιουργία. Η Telekom, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης και των επιστημόνων data, αξιοποίησε δισεκατομμύρια δεδομένα κινητής τηλεφωνίας από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, το καλοκαίρι του 2024. Μετατρέποντας ανώνυμα και συγκεντρωτικά δεδομένα σε μουσική σύνθεση, δημιούργησε το Melody of Europe, δηλαδή την «Μελωδία της Ευρώπης» που αντικατοπτρίζει τους ποικιλόμορφους, αλλά και αλληλένδετους ρυθμούς της ευρωπαϊκής ζωής.

«Με ενθουσιασμό παρουσιάζουμε αυτό το έργο που αποδεικνύει πώς η τεχνολογία και η δημιουργικότητα μπορούν να συνδυαστούν και να δημιουργήσουν ένα ισχυρό σύμβολο ενότητας. Το «Melody of Europe» αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να συνδέουμε ανθρώπους και κοινότητες σε όλη την Ευρώπη», αναφέρει χαρακτηριστικά η Dominique Leroy, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Telekom, υπεύθυνη για την Ευρώπη.

Ένας πρωτοποριακός συνδυασμός δεδομένων, τεχνητής νοημοσύνης και μουσικής

Η μετατροπή του αόρατου σε ορατό ήταν μία πραγματική πρόκληση για τους επιστήμονες δεδομένων της Telekom, οι οποίοι κλήθηκαν να συγκεντρώσουν και να αξιοποιήσουν δισεκατομμύρια δεδομένα δικτύων κινητής, μετατρέποντάς τα σε μία συμβολική μουσική αρμονία, με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Πώς δημιουργήθηκε το «Melody of Europe»:

Επιστήμονες δεδομένων από δέκα πρωτεύουσες ευρωπαϊκών χωρών καταμέτρησαν για ένα μήνα δραστηριότητες των δικτύων κινητής τηλεφωνίας, όπως κλήσεις, sms, χρήση δικτύων κινητής και μεταγωγή κυψελών. Τα ανωνυμοποιημένα και συγκεντρωμένα δεδομένα απ’ όλες τις χώρες ενοποιήθηκαν και μορφοποιήθηκαν σε μία βάση δεδομένων που περιελάμβανε περισσότερες από 109 δισ. δραστηριότητες στα δίκτυα κινητής. Σειρά είχε η μεταφορά και μετατροπή των δεδομένων σε ήχο. Οι επιστήμονες χαρτογράφησαν τις αλλαγές στην ένταση με την οποία κινούνταν τα mobile data μέσα στον χρόνο και έφτιαξαν ένα δομημένο ηχητικό μοτίβο. Αυτό επετεύχθη ακολουθώντας έναν απλό κανόνα: κάθε σημείο δεδομένων που αντιπροσωπεύει τη συνολική δραστηριότητα του δικτύου κινητής τηλεφωνίας σε μία δεδομένη ώρα μετατρέπεται σε μουσική νότα, με την αυξημένη δραστηριότητα των data να παράγει υψηλότερες συχνότητες ήχων. Αυτός ο «πρωτόλειος» ήχος επεξεργάστηκε από ένα λογισμικό Τεχνητής Νοημοσύνης, το οποίο συνδύασε τα δεδομένα με την κλασική μουσική. Το αποτέλεσμα ήταν ένα μουσικό κομμάτι που αποδίδει με ακρίβεια τα μοτίβα των υποκείμενων δεδομένων. Με την τελική επεξεργασία από έναν σχεδιαστή ήχου, δημιουργήθηκε το «Melody of Europe». Τέλος, δημιουργήθηκε μία κινούμενη εικόνα από 3D μοντέλα των μνημείων των πρωτευουσών για την απεικόνιση του «Melody of Europe».

Ένα μοναδικό οπτικοακουστικό ταξίδι

Η καλλιτεχνική κίνηση (art animation) δημιουργήθηκε από τον συνθέτη Hayk Zakoyan, ο οποίος χρησιμοποίησε οπτικό προγραμματισμό, scripting και αλγορίθμους ήχου για να μετατρέψει το «Melody of Europe» σε μια μοναδική οπτικοακουστική εμπειρία. Υπό τους ήχους του «Melody of Europe», τα mobile data «αιωρούνται» πάνω στον χάρτη της Ευρώπης, όπου εμφανίζονται τρισδιάστατα τα μνημεία των ευρωπαϊκών πρωτευουσών που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία: της Αθήνας, του Βερολίνου, της Μπρατισλάβα, της Βουδαπέστης, της Πράγας, των Σκοπίων, της Βιέννης, της Βαρσοβίας, του Ζάγκρεμπ και της Μπούντβα στο Μαυροβούνιο. Η οπτικοποίηση του «Melody of Europe» είναι διαθέσιμη, εδώ.

Η Telekom συνεργάστηκε, γι’ αυτό το έργο, με τον διεθνώς καταξιωμένο επιστήμονα και ερευνητή, Milan Janosov, PhD, ο οποίος δήλωσε: «Τα δεδομένα είναι το πάθος μου. Η μετατροπή της αφηρημένης πληροφορίας σε μία «χειροπιαστή», συναισθηματικά αντιληπτή εμπειρία ήταν για εμένα, συναρπαστική. Το «Melody of Europe» αποτελεί εξαίρετο παράδειγμα συνέργειας της ανθρώπινης εξειδίκευσης με την Τεχνητή Νοημοσύνη για την παραγωγή κάτι μοναδικού και σημαντικού».

Θεμέλιος λίθος αυτού του εγχειρήματος ήταν το ισχυρό δίκτυο της Telekom, με παρουσία σε 10 χώρες της Ευρώπης, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, μέσω της COSMOTE. Η COSMOTE, μέλος του Ομίλου Telekom, επενδύει σε σύγχρονες δικτυακές υποδομές, συνδέοντας τους Έλληνες πολίτες με τις ευκαιρίες του σήμερα και τις καινοτομίες του αύριο. Ως ο κορυφαίος τηλεπικοινωνιακός πάροχος, η COSMOTE συνεχίζει να ενισχύει την τεχνολογική της υπεροχή, αξιοποιώντας το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα στις υποδομές FTTH και την κάλυψη 5G. Η COSMOTE παραμένει πιστή στη δέσμευσή της για μία συνδεδεμένη Ελλάδα, φέρνοντας ανθρώπους και επιχειρήσεις πιο κοντά και πιο γρήγορα, σε όσα έχουν για εκείνους σημασία.