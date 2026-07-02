Meta Compute: Η Meta εισέρχεται στην αγορά Cloud για να ανταγωνιστεί Amazon, Microsoft και Google

Σύνοψη

Η Meta αναπτύσσει νέα επιχειρηματική μονάδα Cloud, με την εσωτερική ονομασία "Meta Compute", με στόχο την πώληση πλεονάζουσας υπολογιστικής ισχύος Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το στρατηγικό σχέδιο περιλαμβάνει δύο κατευθύνσεις: την πώληση «ωμής» υπολογιστικής ισχύος (κατά τα πρότυπα της CoreWeave) και την παροχή φιλοξενούμενης πρόσβασης στα δικά της AI μοντέλα μέσω API, όπως το Muse Spark.

Η κίνηση αποσκοπεί στην απόσβεση των τεράστιων επενδύσεων σε υποδομές, καθώς η εταιρεία υλοποιεί κεφαλαιακές δαπάνες ύψους 145 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2026.

Με τη δημοσιοποίηση της είδησης από το Bloomberg, η μετοχή της Meta κατέγραψε άνοδο 8,6%, ενώ αντίστοιχες εταιρείες νεο-cloud, όπως η CoreWeave, σημείωσαν πτώση 10%.

Η εξέλιξη αυτή τοποθετεί τη Meta σε απευθείας ανταγωνισμό με τους καθιερωμένους παρόχους hyperscale cloud: Amazon Web Services (AWS), Google Cloud και Microsoft Azure.

Η Meta προχωρά σε μια ριζική στρατηγική αναδιάρθρωση, καθώς αναπτύσσει μια νέα, αυτόνομη επιχειρηματική μονάδα cloud με την εσωτερική κωδική ονομασία «Meta Compute». Στόχος της είναι η εμπορευματοποίηση των εσωτερικών υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης, μετατρέποντας ένα παραδοσιακό κέντρο κόστους σε μια νέα πηγή εσόδων. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην ενοικίαση πλεονάζουσας υπολογιστικής ισχύος σε τρίτες επιχειρήσεις, θέτοντας τη Meta σε πορεία ευθείας σύγκρουσης με τους κολοσσούς του cloud computing: την Amazon Web Services (AWS), το Google Cloud και το Microsoft Azure.

Η αρχιτεκτονική της διπλής προσέγγισης

Η τεχνική προσέγγιση της Meta για την είσοδο της στην αγορά B2B (Business-to-Business) Cloud διαφοροποιείται μέσω μιας στρατηγικής δύο πυλώνων. Αντί να δημιουργήσει έναν γενικό πάροχο cloud, η Meta στοχεύει αποκλειστικά στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο πρώτος πυλώνας αφορά την πώληση «ωμής» υπολογιστικής ικανότητας (Raw Compute). Μέσω αυτού του μοντέλου, η Meta θα λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο όπως οι λεγόμενες neocloud εταιρείες (π.χ. CoreWeave), διαθέτοντας τις υποδομές των data centers της και τις συστοιχίες GPUs σε ερευνητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις που επιθυμούν να εκπαιδεύσουν τα δικά τους foundation models.

Ο δεύτερος πυλώνας εστιάζει στη φιλοξενούμενη πρόσβαση (Hosted Model Access). Η Meta θα προσφέρει πρόσβαση στα δικά της μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της σειράς Muse Spark, μέσω προγραμματιστικών διεπαφών (APIs). Αυτή η υπηρεσία προσομοιάζει λειτουργικά στο AWS Bedrock ή στο Azure AI Services, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να ενσωματώσουν δυνατότητες παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης στα προϊόντα τους χωρίς να διαχειρίζονται τη φυσική υποδομή. Την ηγεσία του τμήματος Meta Compute έχουν αναλάβει κορυφαία στελέχη, όπως ο Santosh Janardhan (Επικεφαλής Υποδομών της Meta) και ο Daniel Gross (από τα Meta Superintelligence Labs).

Τα οικονομικά δεδομένα και η αντίδραση των αγορών

Η απόφαση της Meta να διαθέσει εξωτερικά το AI compute υπαγορεύεται από τα αμείλικτα οικονομικά μεγέθη της αγοράς εξοπλισμού και των υποδομών. Το 2026, το πλάνο κεφαλαιακών δαπανών της εταιρείας αναμένεται να αγγίξει το αστρονομικό ποσό των 145 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ οι μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις για επενδύσεις στις ΗΠΑ μέχρι το 2028 φτάνουν τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι συγκεκριμένοι πόροι κατευθύνονται μαζικά στην ανέγερση νέων data centers και στην προμήθεια εκατοντάδων χιλιάδων GPUs τελευταίας γενιάς.

Καθώς η Meta αναπτύσσει το δικό της υλικό για να τροφοδοτήσει τους αλγόριθμους προτάσεων στα κοινωνικά της δίκτυα και τις νέες συσκευές, όπως τα Meta Glasses, προκύπτει φυσιολογικά αδρανής υπολογιστική ικανότητα. Η πώληση αυτού του πλεονάσματος λειτουργεί ως μηχανισμός απόσβεσης ρίσκου.

Η αγορά αντέδρασε άμεσα στη στρατηγική αυτή επιλογή. Οι μετοχές της Meta κατέγραψαν άλμα 8,6% στις προσυνεδριακές διαπραγματεύσεις, καθώς οι επενδυτές εκτίμησαν την πιθανότητα διαφοροποίησης των εσόδων, μακριά από την αποκλειστική εξάρτηση από τις στοχευμένες διαφημίσεις. Στον αντίποδα, οι μετοχές της ανταγωνιστικής CoreWeave υπέστησαν πτώση της τάξης του 10%, καταδεικνύοντας τον φόβο των επενδυτών για τη συμπίεση των περιθωρίων κέρδους στην αγορά του raw compute. Ήδη έχουν επιβεβαιωθεί τεράστια συμβόλαια μίσθωσης ισχύος, συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών της τάξης των 1,25 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον μήνα με την Anthropic και 920 εκατομμυρίων δολαρίων τον μήνα με τη Google, αποδεικνύοντας τη δίψα της αγοράς.