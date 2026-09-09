Meta Muse: Ο νέος AI agent που πραγματοποιεί αυτόνομα αγορές και κρατήσεις

Σύνοψη

Η Meta παρουσίασε το Muse, τον πρώτο consumer AI agent που μπορεί να εκτελεί σύνθετες εργασίες αυτόνομα, από online αγορές μέχρι τον προγραμματισμό ταξιδιών.

Το σύστημα διαθέτει τη δυνατότητα να συντάσσει emails, να διαπραγματεύεται τιμές και να αλληλεπιδρά ενεργά με διαδικτυακές υπηρεσίες εκ μέρους του χρήστη.

Αναλυτές εγείρουν ερωτήματα σχετικά με την ιδιωτικότητα, την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και την τεράστια κατανάλωση υπολογιστικών πόρων για απλές καθημερινές ενέργειες.

Παραμένει ασαφές πότε και πώς θα διατεθεί η υπηρεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα λόγω των αυστηρών κανονισμών του GDPR και του AI Act.

Η Meta προχώρησε στην επίσημη αποκάλυψη του Muse, του πρώτου AI agent που απευθύνεται άμεσα στο ευρύ καταναλωτικό κοινό και αναλαμβάνει να εκτελέσει αυτόνομα μια σειρά από πολύπλοκες καθημερινές εργασίες.

Η εταιρεία επιχειρεί να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στα παραδοσιακά γλωσσικά μοντέλα που απλώς παράγουν κείμενο και στα συστήματα που μπορούν να αλληλεπιδράσουν ενεργά με τον ψηφιακό κόσμο. Δίνοντας στο νέο της δημιούργημα τη δυνατότητα να λειτουργεί ως ένας ακούραστος προσωπικός βοηθός, η Meta τοποθετείται απέναντι στους ανταγωνιστές του προσφέροντας ένα εργαλείο που δεν απαντά απλώς σε ερωτήσεις, αλλά προχωρά σε πραγματικές ψηφιακές πράξεις.

Τι ακριβώς κάνει το Meta Muse για τον χρήστη;

Το Meta Muse αποτελεί έναν αυτόνομο πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης (AI agent) ικανό να διαχειρίζεται online αγορές, να συντάσσει και να αποστέλλει emails, να οργανώνει ταξίδια και να διαπραγματεύεται τιμές. Λειτουργεί ως ανεξάρτητος ψηφιακός εκπρόσωπος του χρήστη, αναλαμβάνοντας χρονοβόρες διαδικτυακές διεκπεραιώσεις απευθείας μέσα από τις πλατφόρμες και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούμε καθημερινά.

Το λογισμικό της Meta δεν περιορίζεται στο να αναζητήσει απλώς τα φθηνότερα αεροπορικά εισιτήρια για την επόμενη πτήση σας, αλλά μπορεί να προχωρήσει αυτόνομα στην κράτηση, επιλέγοντας τη θέση που προτιμάτε με βάση το προφίλ σας και ολοκληρώνοντας την πληρωμή. Αυτού του είδους η λειτουργικότητα προϋποθέτει τη ρητή παραχώρηση εκτεταμένων δικαιωμάτων πρόσβασης από την πλευρά του καταναλωτή, ο οποίος καλείται να εμπιστευτεί έναν αλγόριθμο με τα προσωπικά του στοιχεία και τα διαπιστευτήρια των τραπεζικών του λογαριασμών. Αντίστοιχα, η δυνατότητα διαπραγμάτευσης σε πλατφόρμες αγοραπωλησιών υποδεικνύει την ύπαρξη εξελιγμένων ικανοτήτων λογικής επεξεργασίας, επιτρέποντας στο Muse να αξιολογεί αντιπροσφορές και να καταλήγει σε συμφωνίες βάσει των αυστηρών ορίων που του έχουν τεθεί από τον ιδιοκτήτη του.

Το τεράστιο κόστος σε υπολογιστικούς πόρους

Η τεχνολογική κοινότητα υποδέχθηκε την ανακοίνωση με έντονο σκεπτικισμό σχετικά με την κατανάλωση πόρων, καθώς η εντυπωσιακή ικανότητα διεκπεραίωσης πολλαπλών εργασιών συνοδεύεται από πρωτοφανείς απαιτήσεις επεξεργαστικής ισχύος.

Αναλυτές επισημαίνουν πως η ανάθεση εξαιρετικά απλών διαδικασιών στην AI απαιτεί τεράστια υπολογιστική προσπάθεια στους servers της εταιρείας. Αντί ο χρήστης να αφιερώσει πέντε λεπτά για να γράψει ένα τυπικό email, το σύστημα καταναλώνει ενέργεια που αναλογεί σε εκατοντάδες απλούστερες ψηφιακές διαδικασίες προκειμένου να αναλύσει το αίτημα, να συνθέσει το κείμενο, να μεταβεί στο περιβάλλον αλληλογραφίας και να το αποστείλει. Το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος αυτών των πόρων ξοδεύεται συχνά σε τετριμμένα καθήκοντα χωρίς ουσιαστική προστιθέμενη αξία, εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τη συνολική σκοπιμότητα του εγχειρήματος.

Προκλήσεις ασφαλείας και προστασίας δεδομένων

Το ζήτημα της εμπιστοσύνης αποτελεί αναμφίβολα το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ευρεία υιοθέτηση του νέου πράκτορα, με αρκετούς ειδικούς να αμφιβάλλουν ανοιχτά για το κατά πόσο οι χρήστες είναι πραγματικά έτοιμοι να αφήσουν μια μηχανή να διαχειρίζεται τα οικονομικά τους.

Η πλατφόρμα καλείται να αποδείξει πως διαθέτει αλάνθαστους μηχανισμούς ασφαλείας που αποτρέπουν την εκτέλεση λανθασμένων εντολών ή την υποκλοπή ευαίσθητων δεδομένων, ειδικά όταν το λογισμικό δραπετεύει από το προστατευμένο περιβάλλον ενός απλού chat και αρχίζει να παίρνει αποφάσεις.

Η προϊστορία της Meta στον τομέα της διαχείρισης προσωπικών δεδομένων ενισχύει περαιτέρω την καχυποψία των καταναλωτών, οι οποίοι θα πρέπει τώρα να της εμπιστευτούν άμεση πρόσβαση στα εισερχόμενα μηνύματά τους και στις καταναλωτικές τους συνήθειες σε πραγματικό χρόνο.

Η διαθεσιμότητα στην Ευρώπη

Για την ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά, η έλευση του Muse αναμένεται να συναντήσει σημαντικά εμπόδια εξαιτίας του αυστηρού ρυθμιστικού πλαισίου που επιβάλλει η νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων (GDPR) καθώς και του νεότερου AI Act. Η Meta οφείλει να προσαρμόσει εκ βάθρων τη λειτουργία του αλγορίθμου ώστε να διασφαλίζει την απόλυτη προστασία των προσωπικών πληροφοριών των Ευρωπαίων πολιτών, διαδικασίες που ιστορικά οδηγούν σε πολύμηνες καθυστερήσεις λανσαρίσματος παρόμοιων υπηρεσιών στην ήπειρο μας.

Παραμένει επίσης εξαιρετικά ασαφές το πώς θα διαμορφωθεί η τιμολογιακή πολιτική όταν το προϊόν φτάσει στη χώρα μας, διότι η δωρεάν παροχή απεριόριστης επεξεργαστικής ισχύος για την εκτέλεση καθημερινών μικροδουλειών φαντάζει οικονομικά ασύμφορη για τον οργανισμό. Θεωρείται ιδιαίτερα πιθανό η πλήρης λειτουργικότητα του αυτόνομου βοηθού να απαιτήσει τελικά την εγγραφή σε κάποιο premium συνδρομητικό μοντέλο, μετακυλίοντας το τεράστιο κόστος λειτουργίας των cloud servers στον τελικό καταναλωτή.