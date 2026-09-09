The Moon is Ours: Ο Donald Trump διεκδικεί τη Σελήνη για λογαριασμό των ΗΠΑ

Σύνοψη

Ο Donald Trump ανήρτησε μια εικόνα παραγόμενη από τεχνητή νοημοσύνη στο δίκτυο Truth Social με το μήνυμα "The Moon is ours", υποδηλώνοντας ευθέως τις φιλοδοξίες του για αμερικανική κυριαρχία στον φυσικό μας δορυφόρο.

Η διεθνής Συνθήκη για το Διάστημα του 1967, την οποία έχουν συνυπογράψει 118 χώρες συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, απαγορεύει ρητά στα κράτη μέλη να διεκδικήσουν κυριαρχικά δικαιώματα σε οποιοδήποτε ουράνιο σώμα.

Υπάρχουν ωστόσο σημαντικά νομικά κενά στη νομοθεσία, καθώς οι Συμφωνίες Artemis έχουν ήδη ανοίξει τον δρόμο για την ιδιωτική και εμπορική εκμετάλλευση των εξωγήινων πόρων χωρίς αυτό να θεωρείται επίσημη εθνική προσάρτηση.

Η παντελής απουσία μιας διεθνούς ελεγκτικής αρχής καθιστά την τήρηση των παγκόσμιων κανόνων σχεδόν εθελοντική, προκαλώντας έντονες ανησυχίες για το γεωπολιτικό μέλλον της διαστημικής εξερεύνησης απέναντι σε δυνάμεις όπως η Κίνα.

Ο Donald Trump απέδειξε πρόσφατα ότι το ενδιαφέρον του για την αμερικανική υπεροχή δεν περιορίζεται στα γήινα σύνορα, αναρτώντας στο προσωπικό του κοινωνικό δίκτυο Truth Social μια εικόνα κατασκευασμένη από εργαλεία παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης. Η απεικόνιση συνοδεύεται από την άκρως προκλητική φράση "The Moon is ours", λειτουργώντας πρακτικά ως μια άτυπη δήλωση προθέσεων για το πώς αντιλαμβάνεται την κούρσα της διαστημικής κυριαρχίας.

Αν και το οπτικό υλικό φαντάζει σχεδόν κωμικό, η πολιτική και νομική προέκταση μιας τέτοιας δήλωσης ανοίγει ξανά έναν τεράστιο κύκλο συζητήσεων γύρω από το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ουράνιων σωμάτων. Ενώπιον της ραγδαίας προόδου της διαστημικής τεχνολογίας και της προετοιμασίας επανδρωμένων αποστολών από πολλαπλά έθνη, η ρητορική περί εθνικής κατοχής εγείρει ερωτήματα σχετικά με τον σεβασμό των υφιστάμενων διεθνών συνθηκών που σχεδιάστηκαν δεκαετίες πριν για να προστατεύσουν το Διάστημα από τις επεκτατικές διαθέσεις των υπερδυνάμεων.

Η συνθήκη για το Διάστημα του 1967: Τι απαγορεύει και τι επιτρέπει

Η νομική θωράκιση του Διαστήματος βασίζεται κυρίως στην ιστορική Συνθήκη για το Διάστημα (Outer Space Treaty) που υπεγράφη το 1967 από 62 κράτη, ανάμεσα στα οποία πρωτοστατούσαν οι ΗΠΑ και η τότε Σοβιετική Ένωση. Το βασικότερο άρθρο της συμφωνίας διασαφηνίζει ρητά πως το απώτερο Διάστημα, συμπεριλαμβανομένης της Σελήνης και των υπόλοιπων ουράνιων σωμάτων, δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εθνικής ιδιοποίησης μέσω της προβολής αξιώσεων κυριαρχίας, χρήσης, κατοχής ή οποιουδήποτε άλλου μέσου.

Σήμερα οι υπογράφοντες ανέρχονται σε 118, επιβεβαιώνοντας τη γενική αποδοχή της αρχής ότι η διαστημική εξερεύνηση πρέπει να λειτουργεί προς όφελος ολόκληρης της Ανθρωπότητας. Ακόμη, το κείμενο επιβάλλει αυστηρούς περιορισμούς στη στρατιωτικοποίηση, απαγορεύοντας κατηγορηματικά την τοποθέτηση όπλων μαζικής καταστροφής σε γήινη τροχιά ή πάνω σε ουράνια σώματα, καθώς και τη δημιουργία στρατιωτικών βάσεων ή την εκτέλεση στρατιωτικών ασκήσεων εκτός της ατμόσφαιρας. Ο πρωταρχικός στόχος ήταν να αποτραπεί η μεταφορά του Ψυχρού Πολέμου στο Σύμπαν, διασφαλίζοντας ότι η επιστημονική πρόοδος θα προηγείται της γεωπολιτικής σύγκρουσης.

Τα νομικά κενά και η εμπορική εκμετάλλευση των σεληνιακών πόρων

Παρόλο που το θεωρητικό υπόβαθρο της συνθήκης φαίνεται στιβαρό, η πρακτική εφαρμογή της στη σύγχρονη εποχή αποκαλύπτει τεράστια νομικά κενά τα οποία ήδη εκμεταλλεύονται κρατικοί και ιδιωτικοί φορείς. Το κείμενο του 1967 εγγυάται την ελεύθερη επιστημονική εξερεύνηση για όλα τα έθνη αλλά παραλείπει να αναφέρει ρητά το καθεστώς ιδιοκτησίας των φυσικών πόρων που ενδέχεται να εξορυχθούν από το σεληνιακό έδαφος, όπως το πολύτιμο Ήλιο-3 ή τα αποθέματα νερού σε μορφή πάγου.

Ακριβώς πάνω σε αυτή τη νομική ασάφεια δομήθηκαν οι Συμφωνίες Artemis (Artemis Accords) υπό την καθοδήγηση των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας του Donald Trump. Το πλαίσιο των Συμφωνιών Artemis εισάγει μια εξαιρετικά λεπτή νομική διάκριση, υποστηρίζοντας ότι η εξόρυξη και η αξιοποίηση διαστημικών πόρων δεν συνιστά απαραίτητα εθνική προσάρτηση, επιτρέποντας πρακτικά σε ιδιωτικές εταιρείες να διατηρούν τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των υλικών που ανασύρουν. Αρκετοί αναλυτές του διεθνούς δικαίου θεωρούν πως αυτή η προσέγγιση καταστρατηγεί το πνεύμα της αρχικής συνθήκης, παρέχοντας μια ανεπίσημη νομιμοποίηση στην ανεξέλεγκτη εμπορευματοποίηση του δορυφόρου μας και δημιουργώντας ένα περιβάλλον αθέμιτου ανταγωνισμού απέναντι σε χώρες που δεν διαθέτουν την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή για να συμμετάσχουν στον άτυπο αυτό αγώνα δρόμου.

Η απουσία ενός διεθνούς ελεγκτικού μηχανισμού επιβολής

Το μεγαλύτερο πρακτικό εμπόδιο στην επιβολή της διαστημικής νομιμότητας παραμένει η πλήρης απουσία ενός ανεξάρτητου, υπερεθνικού οργάνου ελέγχου. Δεν υφίσταται καμία «αστυνομία του Διαστήματος» που να έχει τη δικαιοδοσία να περιπολεί τη Σελήνη, να επιβάλλει κυρώσεις ή να αποτρέπει την αυθαίρετη κατασκευή υποδομών. Η τήρηση της Συνθήκης του 1967 επαφίεται αποκλειστικά στην καλή θέληση και στη διπλωματική συνέπεια των κρατών μελών, στοιχεία που τείνουν να υποχωρούν όταν διακυβεύονται τεράστια οικονομικά και στρατηγικά συμφέροντα.

Επιπλέον, ενώ το κείμενο επιτρέπει την κατασκευή ερευνητικών εγκαταστάσεων με την προϋπόθεση ότι τα ευρήματα θα μοιράζονται ελεύθερα με την παγκόσμια κοινότητα, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τη δημιουργία αποκλειστικά εμπορικών δομών, όπως ξενοδοχειακές μονάδες ή βιομηχανικά συγκροτήματα. Εφόσον ένας πολιτικός ηγέτης με την επιρροή του Trump δηλώνει δημόσια πως «Η Σελήνη είναι δική μας», η εικόνα από τα κοινωνικά δίκτυα μεταφράζεται εύκολα σε ένα σαφές μήνυμα προς τους γεωπολιτικούς αντιπάλους της Αμερικής, κυρίως την Κίνα η οποία αναπτύσσει με ταχύτατους ρυθμούς το δικό της φιλόδοξο σεληνιακό πρόγραμμα σε συνεργασία με τη Ρωσία.