Meta: Πληρώνει $1.4 δισ. στο Τέξας για παράνομη χρήση λογισμικού αναγνώρισης προσώπου

Η Meta θα πληρώσει το ιλιγγιώδες ποσό των 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην πολιτεία του Τέξας μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, καθώς διευθέτησε μια αγωγή που κατατέθηκε εναντίον της το 2022 σχετικά με τη λειτουργία αναγνώρισης προσώπου. Η εν λόγω λειτουργία ονομαζόταν Tag Suggestion και είχε τεθεί σε εφαρμογή στο Facebook το 2011 για να παρέχει γρήγορες προτάσεις στους χρήστες προκειμένου να κάνουν tag τους φίλους τους στις φωτογραφίες που δημοσιεύουν.

Όπως εξήγησε το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα του Τέξας:

Η Meta ενεργοποίησε αυτόματα αυτή τη λειτουργία για όλους τους Τεξανούς χωρίς να εξηγήσει πώς λειτουργεί η λειτουργία. Εν αγνοία των περισσότερων Τεξανών, για περισσότερο από μια δεκαετία η Meta έτρεχε λογισμικό αναγνώρισης προσώπου σχεδόν σε κάθε πρόσωπο που περιέχονταν στις φωτογραφίες που ανεβάζονταν στο Facebook, καταγράφοντας τη γεωμετρία του προσώπου των εικονιζόμενων ατόμων. Η Meta το έκανε αυτό παρά το γεγονός ότι γνώριζε ότι το CUBI απαγορεύει στις επιχειρήσεις να συλλαμβάνουν βιομετρικά αναγνωριστικά των Τεξανών, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων της γεωμετρίας του προσώπου, εκτός εάν η επιχείρηση ενημερώσει πρώτα το άτομο και λάβει τη συγκατάθεσή του για τη λήψη του βιομετρικού αναγνωριστικού.

Τα αρχικά CUBI αντιστοιχούν στο νόμο για τη λήψη ή τη χρήση βιομετρικών αναγνωριστικών στοιχείων (Capture or Use of Biometric Identifier Act), ο οποίος υπογράφηκε το 2009, δύο χρόνια πριν από την εισαγωγή της λειτουργίας Tag Suggestion.

«Αυτός ο ιστορικός διακανονισμός καταδεικνύει τη δέσμευσή μας να ορθώσουμε το ανάστημά μας απέναντι στις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο και να τις καταστήσουμε υπόλογες για την παραβίαση του νόμου και την παραβίαση των δικαιωμάτων ιδιωτικότητας των Τεξανών. Οποιαδήποτε κατάχρηση των ευαίσθητων δεδομένων των Τεξανών θα αντιμετωπιστεί με την πλήρη ισχύ του νόμου», σχολίασε ο Γενικός Εισαγγελέας του Τέξας, Ken Paxton.

Ο διακανονισμός αυτός είναι ο μεγαλύτερος που έχει επιτευχθεί ποτέ από αγωγή που έχει ασκηθεί από μία μόνο πολιτεία των ΗΠΑ. Ο προηγούμενος κάτοχος του ρεκόρ ήταν η Google, η οποία αναγκάστηκε να πληρώσει πολύ λιγότερα, 390 εκατομμύρια δολάρια, σε μια κοινοπραξία 40 πολιτειών στα τέλη του 2022.

Το Facebook κατέστησε τη λειτουργία Tag Suggestion ρητά προαιρετική το 2019, ωστόσο αυτό δεν γλίτωσε την εταιρεία από την ευθύνη για τα πεπραγμένα των προηγούμενων ετών.

[via]