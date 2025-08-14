Μια εντυπωσιακή περιήγηση μέσα στους θαλάμους του ISS [Video]

Η ζωή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) δεν μοιάζει σε τίποτα με όσα γνωρίζουμε στη Γη. Σε συνθήκες μικροβαρύτητας, κάθε κίνηση και δραστηριότητα απαιτεί ειδική προσαρμογή: οι αστροναύτες δένονται με ιμάντες όταν κοιμούνται, χρησιμοποιούν ειδικά συστήματα αναρρόφησης στην τουαλέτα και μετακινούνται αιωρούμενοι από θάλαμο σε θάλαμο αντί να περπατούν.

Σε αυτό το μοναδικό περιβάλλον, ο αστροναύτης της NASA, Matthew Dominick, αποφάσισε να μοιραστεί μια διαφορετική πτυχή της καθημερινότητας στο Διάστημα. Ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα εντυπωσιακό βίντεο που τράβηξε ο ίδιος, στο οποίο καταγράφεται να “πετά” αβίαστα μέσα από πολλαπλά τμήματα του σταθμού. Το βίντεο, τραβηγμένο πέρυσι κατά τη διάρκεια της αποστολής του, προσφέρει μια σχεδόν κινηματογραφική ματιά στην εμπειρία μετακίνησης σε μηδενική βαρύτητα.

Ο Dominick εξήγησε ότι η λήψη δεν ήταν υπόθεση μιας προσπάθειας. Όπως έγραψε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, «χρειάστηκαν μερικές λήψεις για να το καταγράψω σωστά». Στην αρχή, συγκρατούσε την κάμερα από τη βάση στήριξης και έσπρωχνε το σώμα του, κάτι που φαίνεται και ακούγεται στο βίντεο, καθώς το μεταλλικό στήριγμα κάνει έναν χαρακτηριστικό ήχο. Στη συνέχεια, αφησε προσεκτικά την κάμερα να αιωρείται μόνη της, επιτρέποντας στον φακό να τον ακολουθήσει φυσικά, ενώ διέσχιζε τον σταθμό.

Η πορεία του ξεκίνησε από το πίσω άκρο, το οποίο πιθανότατα είναι το Destiny module (ο κεντρικός εργαστηριακός θάλαμος των ΗΠΑ) και ολοκληρώθηκε στο μπροστινό άκρο του Node 2, γνωστού και ως Harmony module. Η απόσταση που διένυσε ήταν περίπου 15 μέτρα, και την κάλυψε σε περίπου 20 δευτερόλεπτα, χωρίς να χτυπήσει το κεφάλι του ή να μπλεχτεί σε καλώδια.

Η λήψη αυτή ξεχωρίζει όχι μόνο για την τεχνική της, αλλά και για την αίσθηση που μεταφέρει στον θεατή. Η αργή, αθόρυβη κίνηση του αστροναύτη, σε συνδυασμό με τη σταθερή πλεύση της κάμερας, αποκαλύπτει μια διαφορετική πραγματικότητα όπου η μετακίνηση μοιάζει περισσότερο με κολύμπι σε αόρατο ωκεανό παρά με βάδισμα.

Ο Dominick έχει ήδη αποκτήσει φήμη για το υλικό που τράβηξε στο Διάστημα. Κατά την παραμονή του στον ISS, μοιράστηκε με το κοινό μια σειρά από εντυπωσιακές φωτογραφίες και βίντεο, τόσο από το εσωτερικό του σταθμού όσο και από την εξωτερική του όψη. Οι λήψεις του από τη Γη, από το απέραντο σκοτάδι της τροχιάς, έχουν συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον, ενώ οι σκηνές από την καθημερινότητα στο εσωτερικό του ISS φωτίζουν τις μικρές αλλά καθοριστικές προσαρμογές που κάνουν οι αστροναύτες για να ζήσουν και να εργαστούν εκεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τέτοιου είδους βίντεο έχουν και επιστημονική αξία. Παρότι το συγκεκριμένο υλικό του Dominick είναι ξεκάθαρα εστιασμένο στην οπτική εμπειρία, η καταγραφή κίνησης σε μικροβαρύτητα μπορεί να βοηθήσει τους μηχανικούς και τους ερευνητές να κατανοήσουν καλύτερα την αλληλεπίδραση του ανθρώπινου σώματος με το περιβάλλον σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας. Από την ορθή τοποθέτηση εξοπλισμού μέχρι τον σχεδιασμό των θαλάμων, κάθε λεπτομέρεια παίζει ρόλο στην ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των αποστολών.