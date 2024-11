Μια σούπερ χρήσιμη AI λειτουργία προστίθεται στο Google Docs

Η Google πραγματοποίησε ένα ακόμη βήμα για να ενσωματώσει την Τεχνητή Νοημοσύνη βαθύτερα στα εργαλεία του Workspace. Με την εξάπλωση των νέων λειτουργιών δημιουργίας εικόνων στο Google Docs, οι χρήστες μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν το Gemini, το οποίο τροφοδοτείται από το προηγμένο μοντέλο Imagen 3, για να δημιουργούν προσαρμοσμένες inline εικόνες και σχέδια εξωφύλλου απευθείας μέσα στα έγγραφά τους.

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να δημιουργείτε φωτορεαλιστικές εικόνες, καλλιτεχνικά στυλ όπως ακουαρέλα και πολλά άλλα, περιγράφοντας απλώς αυτό που χρειάζεστε σε προτροπές κειμένου. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε μοναδικά οπτικά στοιχεία για μια διαφημιστική παρουσίαση, ένα μενού εστιατορίου ή ένα βιογραφικό σημείωμα. Μπορείτε ακόμη και να προσαρμόσετε την αναλογία διαστάσεων της εικόνας για να ταιριάζει καλύτερα στο έγγραφό σας.

Για να προσθέσετε μια εικόνα εξωφύλλου, μεταβείτε σε λειτουργία Pageless μέσω του File > Page setup > Pageless ή του Format > Switch to Pageless format. Στη συνέχεια, μεταβείτε στην επιλογή Insert > Cover image > Help me create an image. Για inline εικόνες, μεταβείτε στην επιλογή Insert > Image > Help me create an image, περιγράψτε τι χρειάζεστε, επιλέξτε ένα στυλ και εισάγετε την επιλογή σας.

Οι εικόνες εξωφύλλου καλύπτουν όλο το πλάτος των pageless εγγράφων, ενώ οι inline εικόνες προσθέτουν ευελιξία για πιο δημιουργικές χρήσεις, όπως φυλλάδια ή αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η λειτουργία άρχισε να διατίθεται στους χρήστες Gemini Business, Enterprise, Education και Education Premium στις 15 Νοεμβρίου, ενώ η προγραμματισμένη κυκλοφορία ξεκινά στις 16 Δεκεμβρίου. Είναι διαθέσιμη μόνο για τους χρήστες που είναι εγγεγραμμένοι σε συγκεκριμένα επίπεδα premium, επομένως οι απλοί χρήστες του Workspace δεν θα τη δουν ακόμα.

