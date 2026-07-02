Microsoft Disc2Digital: To Xbox μετατρέπει τα φυσικά παιχνίδια σε ψηφιακά

Σύνοψη

Η Microsoft δοκιμάζει εσωτερικά το πρόγραμμα Disc2Digital για την ψηφιοποίηση φυσικών αντιτύπων στις κονσόλες Xbox.

Η ψηφιακή άδεια συνδέεται άμεσα με τον φυσικό δίσκο, οπότε, εάν ο δίσκος πωληθεί ή δοθεί σε φίλο, το ψηφιακό δικαίωμα μεταβιβάζεται αυτόματα στον νέο χρήστη, προστατεύοντας την αγορά μεταχειρισμένων.

Υποστηρίζονται τίτλοι των Xbox One και Xbox Series X, ενώ απουσιάζει η συμβατότητα με το αρχικό Xbox και το Xbox 360.

Το πρόγραμμα συνδέεται άμεσα με το Xbox Cloud Gaming (για streaming) και το Xbox Play Anywhere (για gaming σε PC).

Η εξέλιξη λειτουργεί ως δικλείδα ασφαλείας απέναντι στην ευρύτερη τάση της βιομηχανίας, μιας και η Sony σταματά την παραγωγή δίσκων για το PlayStation από το 2028.

Η μετάβαση προς τις αμιγώς ψηφιακές βιβλιοθήκες παιχνιδιών επιταχύνεται, καθώς οι κατασκευαστές hardware επαναξιολογούν την αναγκαιότητα των οπτικών μονάδων δίσκου (disc drives) στις επόμενες γενιές κονσολών. Σύμφωνα με πρόσφατες αναφορές και ανάλυση δεδομένων στον κώδικα της εφαρμογής Xbox για PC, η Microsoft εξελίσσει τη λειτουργία Disc2Digital. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα φιλοδοξεί να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της ιδιοκτησίας φυσικών αντιτύπων και της αυξημένης ευκολίας που προσφέρει η ψηφιακή διανομή, προετοιμάζοντας το έδαφος για hardware που δεν θα περιλαμβάνει υποδοχή δίσκου στο άμεσο μέλλον.

Η διαρροή πληροφοριών έρχεται σε άμεση συνάρτηση με τις παράλληλες ενέργειες του ανταγωνισμού, καθώς η Sony αποφάσισε να διακόψει οριστικά την παραγωγή φυσικών δίσκων για τα παιχνίδια του PlayStation από το 2028.

Το Disc2Digital είναι μια λειτουργία σε φάση εσωτερικών δοκιμών που επιτρέπει στους κατόχους φυσικών δίσκων Xbox One και Series X να αποκτούν ψηφιακό αντίγραφο της έκδοσης τους. Η ψηφιακή άδεια «κλειδώνει» στο συγκεκριμένο δισκάκι, μεταφέροντας αυτόματα τα δικαιώματα σε περίπτωση δανεισμού ή μεταπώλησης σε νέο λογαριασμό, αποτρέποντας έτσι την ταυτόχρονη χρήση του ίδιου παιχνιδιού από πολλαπλά προφίλ.

Κύρια χαρακτηριστικά

Υποστηριζόμενες κονσόλες : Αποκλειστικά τίτλοι των Xbox One και Xbox Series X/S.

: Αποκλειστικά τίτλοι των Xbox One και Xbox Series X/S. Εξαιρέσεις συμβατότητας : Δεν υπάρχει σχεδιασμός ενσωμάτωσης για τα δισκάκια του Original Xbox και του Xbox 360, πιθανώς λόγω της παλαιότερης αρχιτεκτονικής ανάγνωσης δεδομένων.

: Δεν υπάρχει σχεδιασμός ενσωμάτωσης για τα δισκάκια του Original Xbox και του Xbox 360, πιθανώς λόγω της παλαιότερης αρχιτεκτονικής ανάγνωσης δεδομένων. Μηχανισμός DRM : Η κατοχή της ψηφιακής άδειας ακυρώνεται άμεσα από τον αρχικό λογαριασμό αν ο δίσκος εισαχθεί και ταυτοποιηθεί σε άλλη κονσόλα από διαφορετικό προφίλ.

: Η κατοχή της ψηφιακής άδειας ακυρώνεται άμεσα από τον αρχικό λογαριασμό αν ο δίσκος εισαχθεί και ταυτοποιηθεί σε άλλη κονσόλα από διαφορετικό προφίλ. Ενσωμάτωση οικοσυστήματος: Άμεση πρόσβαση στο παιχνίδι μέσω Xbox Cloud Gaming (για συνδρομητές Game Pass Ultimate) και δυνατότητα εκτέλεσης σε υπολογιστή μέσω της πρωτοβουλίας Xbox Play Anywhere.

Η υλοποίηση του Disc2Digital παρουσιάζει ιδιαίτερο τεχνικό ενδιαφέρον στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τα δικαιώματα χρήσης. Η μεγαλύτερη πρόκληση στη ψηφιοποίηση φυσικών μέσων υπήρξε ανέκαθεν η αποτροπή της διπλοεγγραφής, δηλαδή η εγκατάσταση του παιχνιδιού από έναν χρήστη και η μετέπειτα μεταβίβαση του δίσκου σε δεύτερο, επιτρέποντας την ταυτόχρονη αναπαραγωγή ενός μεμονωμένου αντιτύπου.

Η Microsoft επιλύει το ζήτημα εφαρμόζοντας ένα δυναμικό μοντέλο αδειοδότησης. Όταν ο δίσκος εισάγεται στην κονσόλα, το σύστημα επικοινωνεί με τους servers του Xbox, συνδέοντας το μοναδικό αναγνωριστικό του δίσκου (disc ID) με τον ενεργό λογαριασμό. Εάν ο χρήστης αποφασίσει να πουλήσει το παιχνίδι στη δευτερογενή αγορά (μεταχειρισμένα games), ο νέος αγοραστής, τοποθετώντας τον δίσκο στη δική του κονσόλα, διεκδικεί την άδεια. Το σύστημα αναγνωρίζει την αλλαγή, αφαιρεί το ψηφιακό δικαίωμα από τον πρώτο κάτοχο και το εκχωρεί αμέσως στον δεύτερο. Οι δίσκοι παραμένουν πλήρως λειτουργικοί, χρησιμοποιούμενοι πρακτικά ως hardware keys.

Για τους αναλυτές της αγοράς, η έννοια της «ψηφιοποίησης» ενός φυσικού μέσου δεν είναι εντελώς νέα για τη Microsoft. Κατά την αρχική παρουσίαση του Xbox One το 2013, η εταιρεία είχε σκιαγραφήσει ένα σύστημα στο οποίο κάθε δίσκος θα απαιτούσε εφάπαξ εγκατάσταση και αυστηρή, διαρκή σύνδεση με το διαδίκτυο (always-online DRM), εξαλείφοντας ουσιαστικά την ελεύθερη αγορά μεταχειρισμένων. Η σφοδρή αντίδραση της κοινότητας οδήγησε στην άμεση απόσυρση εκείνου του σχεδίου πριν καν κυκλοφορήσει το μηχάνημα στα ράφια.

Δεκατρία χρόνια αργότερα, η φιλοσοφία πίσω από το Disc2Digital επαναφέρει την ίδια βασική ιδέα ψηφιακής ευκολίας, διορθώνοντας όμως το κρίσιμο σφάλμα της ιδιοκτησίας. Η τεχνολογία πλέον λειτουργεί σαφώς υπέρ του καταναλωτή, διασφαλίζοντας τη ρευστότητα της δευτερογενούς αγοράς.

Η προσθήκη ενός φυσικού τίτλου στην ψηφιακή βιβλιοθήκη μέσω του Disc2Digital δεν περιορίζεται στα όρια της κονσόλας. Εάν ο τίτλος ανήκει στο πρόγραμμα Xbox Play Anywhere, ο χρήστης αυτομάτως αποκτά τη δυνατότητα να τον παίξει στον υπολογιστή του χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Παράλληλα, ξεκλειδώνεται η δυνατότητα αναπαραγωγής μέσω streaming (Cloud Gaming) σε συσκευές Android, iOS και έξυπνες τηλεοράσεις, απελευθερώνοντας πλήρως τη φυσική συλλογή.

Αυτή η υποδομή δίνει απαντήσεις και στο φλέγον ζήτημα της διατήρησης των βιντεοπαιχνιδιών και με την προοπτική κονσολών (όπως το επερχόμενο "Project Helix") που πιθανότατα δεν θα ενσωματώνουν disc drives, το εργαλείο της Microsoft λειτουργεί ως γέφυρα, εξασφαλίζοντας πως τα παλαιότερα αγορασμένα οπτικά μέσα δεν θα καταστούν παρωχημένα.