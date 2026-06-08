Το Fable κλείδωσε για το 2027 λόγω... GTA VI

Η πολυαναμενόμενη επιστροφή του Fable έχει πλέον οριστική ημερομηνία κυκλοφορίας. Κατά τη διάρκεια του Xbox Games Showcase 2026, η Microsoft και η Playground Games αποκάλυψαν ότι ο φιλόδοξος τίτλος θα κάνει το επίσημο ντεμπούτο του στις 23 Φεβρουαρίου 2027. Πρόκειται για το πρώτο μεγάλο, νέο κεφάλαιο της βασικής σειράς μετά από πολλά χρόνια αναμονής. Η ανάπτυξη του έργου έχει ανατεθεί στο στούντιο που βρίσκεται πίσω από τη σαρωτική επιτυχία του Forza Horizon. Το νέο trailer, πέρα από τα εντυπωσιακά γραφικά, έφερε στο φως σημαντικές λεπτομέρειες για το cast, τους χαρακτήρες και τις πλατφόρμες, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι το παιχνίδι θα κυκλοφορήσει ταυτόχρονα και για το PlayStation 5, επιβεβαιώνοντας τη νέα στρατηγική διανομής της Microsoft.

Το αρχικό πλάνο της Microsoft προέβλεπε την κυκλοφορία του Fable μέσα στο φθινόπωρο του 2026. Η απόφαση για τη μετάθεση της ημερομηνίας κατά μερικούς μήνες δεν οφείλεται σε τεχνικά προβλήματα ή ανάγκη για περαιτέρω χρόνο ανάπτυξης, αλλά σε καθαρά στρατηγικούς λόγους. Ο επικεφαλής περιεχομένου του Xbox, Matt Booty, δήλωσε ανοιχτά ότι η εταιρεία ήθελε να προσφέρει στο Fable ένα "δικό του ξεχωριστό παράθυρο" για να προσελκύσει τα βλέμματα, μακριά από τον συνωστισμό των εορτών.

Πρακτικά, η μετακίνηση αυτή αποτελεί μια απολύτως λογική επιλογή αποφυγής του Grand Theft Auto VI. Η δημιουργία της Rockstar κυκλοφορεί τον Νοέμβριο του 2026 και αναμένεται να κυριαρχήσει σε όλα τα μέσα, απορροφώντας τεράστιο μερίδιο από τον προϋπολογισμό των gamers παγκοσμίως. Συνυπολογίζοντας το λανσάρισμα του νέου Call of Duty τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, η μετακίνηση του Fable στον Φεβρουάριο του 2027 του εξασφαλίζει τον απαραίτητο "αέρα" για να πετύχει υψηλές πωλήσεις και ισχυρό engagement χωρίς να επισκιαστεί από τα μεγαθήρια της βιομηχανίας.

Για τους παλαιότερους παίκτες, το όνομα Fable είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον Peter Molyneux και τα ιστορικά Lionhead Studios. Η συγκεκριμένη ομάδα καθόρισε τα action RPGs της δεκαετίας του 2000, εισάγοντας πρωτοποριακούς μηχανισμούς ηθικής και συνεπειών που ενέπνευσαν δεκάδες μεταγενέστερους τίτλους. Μετά το κλείσιμο της Lionhead το 2016, το μέλλον του franchise φάνταζε αβέβαιο. Η επιλογή της Microsoft να παραδώσει τα ηνία στην Playground Games, ένα στούντιο με αποδεδειγμένη εξειδίκευση στον σχεδιασμό εντυπωσιακών ανοιχτών κόσμων, αποτελεί ίσως την καλύτερη δυνατή εξέλιξη.

Η χρήση της μηχανής γραφικών ForzaTech εξασφαλίζει κορυφαία οπτική πιστότητα, λεπτομερή φωτοσκίαση και τεράστιες αποστάσεις θέασης,, δημιουργώντας την πιο όμορφη εκδοχή της Albion που έχουμε δει ποτέ. Με βάση τα όσα παρουσιάστηκαν, φαίνεται πως η ομάδα ανάπτυξης ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις, χτίζοντας ένα μοντέρνο παιχνίδι δράσης που σέβεται τις ρίζες του.

Το trailer που παρουσιάστηκε στο Xbox Games Showcase έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο αφηγηματικό ύφος. Η Playground Games επιλέγει να διατηρήσει την αισθητική του ντοκιμαντέρ που χαρακτήρισε και τις προηγούμενες παρουσιάσεις του τίτλου, διανθισμένη ωστόσο με μια ελαφρώς πιο σκοτεινή και δραματική χροιά. Στο επίκεντρο βρέθηκε η παρουσίαση της βασικής αντιπάλου (villain) του τίτλου, της Isabel. Τον συγκεκριμένο ρόλο αναλαμβάνει η δημοφιλής ηθοποιός Hayley Atwell, ευρύτερα γνωστή από την παρουσία της στο Marvel Cinematic Universe ως Peggy Carter.

Η Isabel περιγράφεται ως μια ηρωίδα που έχει παραδώσει τον εαυτό της στον πόνο και τη θλίψη έπειτα από μια τραγική αδικία. Η ακράδαντη πεποίθησή της ότι πράττει το σωστό, ακόμα και αν χρειαστεί να προκαλέσει τεράστια καταστροφή στο πέρασμά της, την καθιστά μια εξαιρετικά επικίνδυνη απειλή. Έρχεται σε άμεση σύγκρουση με τον πρωταγωνιστή, τον "Hero of Briar Hill", αλλά και με τον Humphry, τον άλλοτε προστάτη της, τον οποίο υποδύεται ο Matt King. Το cast συμπληρώνεται από αξιοσημείωτα ονόματα όπως ο Richard Ayoade (ως Dave the Giant), προσδίδοντας αυθεντικό βρετανικό ταλέντο στους φωνητικούς ρόλους.

Στον πυρήνα του, το νέο Fable παραμένει ένα third-person open-world action RPG. Οι παίκτες θα περιηγηθούν στη μαγική γη της Albion, με τον κεντρικό πρωταγωνιστή να είναι πλήρως παραμετροποιήσιμος τόσο στην εμφάνιση όσο και στις ικανότητες. Το σύστημα μάχης υπόσχεται ομαλή μετάβαση μεταξύ melee (σώμα με σώμα) επιθέσεων, χρήσης τόξου και καταστροφικών ξορκιών, επιτρέποντας δυναμικές προσεγγίσεις ανάλογα με τον εχθρό. Οι παίκτες θα αντιμετωπίσουν ολοκαίνουργιους εχθρούς, καθώς και αγαπημένα τέρατα του παρελθόντος, όπως τα Hobbes, τα Balverines και τα Trolls.

Η Playground Games έχει δώσει τεράστια βαρύτητα στην αλληλεπίδραση με τον κόσμο, με περισσότερους από 1.000 ξεχωριστά σχεδιασμένους NPCs, ο καθένας με το δικό του voice acting. Το σύστημα φήμης επιστρέφει πιο πολύπλοκο από ποτέ, καθώς κάθε πράξη του παίκτη θα έχει άμεσο αντίκτυπο στον τρόπο που αντιδρούν οι πολίτες. Παράλληλα, έχουν ενσωματωθεί έντονα στοιχεία life simulation, καθώς οι παίκτες μπορούν να αγοράσουν ακίνητα, να γίνουν ιδιοκτήτες και να εισπράττουν ενοίκια (ή ακόμα και να κάνουν εξώσεις), να δημιουργήσουν οικογένεια και να διαμορφώσουν τον χαρακτήρα τους μέσα από τις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Ένα εντυπωσιακό τεχνικό επίτευγμα είναι πως ο χρήστης μπορεί να εισέλθει στο εσωτερικό κάθε σπιτιού που υπάρχει στον χάρτη, χωρίς ενοχλητικές οθόνες φόρτωσης.

Για τους συνδρομητές του Xbox Game Pass, το Fable θα είναι διαθέσιμο δωρεάν από την πρώτη ημέρα, ωστόσο, για τους συλλέκτες και τους πιο ανυπόμονους, η Microsoft θα διαθέσει την Premium Edition. Όσοι επιλέξουν να επενδύσουν σε αυτήν, θα αποκτήσουν Early Access, επιτρέποντάς τους να ξεκινήσουν την περιπέτειά τους έως και 5 ημέρες νωρίτερα, δηλαδή από τις 18 Φεβρουαρίου 2027. Η Premium έκδοση περιλαμβάνει επίσης αποκλειστικά in-game αντικείμενα (όπως το σατιρικό Chicken Suit), ψηφιακό artbook, το soundtrack, καθώς και το δικαίωμα απόκτησης του πρώτου μεγάλου story expansion με τίτλο Order of the Hero, το οποίο θα κυκλοφορήσει μετά το αρχικό λανσάρισμα.