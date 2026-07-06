Xbox: 3.200 απολύσεις και αλλαγή ιδιοκτησίας για 4 στούντιο

Η Microsoft προχωρά στην πιο ριζική και επιθετική αναδιάρθρωση στην ιστορία του gaming τμήματος της. Η νέα CEO του Xbox, Asha Sharma, έστειλε ένα εσωτερικό υπόμνημα σε όλους τους υπαλλήλους παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας τις φήμες των τελευταίων εβδομάδων. Η εταιρεία προχωρά στην περικοπή 3.200 θέσεων εργασίας σε όλο το φάσμα των στούντιο της μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 2027 και από αυτές, οι 1.600 καταργούνται άμεσα. Το σχέδιο «Resetting Xbox» είναι πλέον επίσημο και δεν αφορά μόνο μειώσεις προσωπικού, αλλά περιλαμβάνει την αποχώρηση τεσσάρων σημαντικών στούντιο ανάπτυξης από τα Xbox Game Studios και την αβέβαιη μοίρα της Arkane Lyon.

Αρχικά, η Double Fine, δημιουργός του θρυλικού Psychonauts, και η Compulsion Games, δημιουργός του επερχόμενου South of Midnight, αποδεσμεύονται πλήρως από την εταιρεία. Οι ιδρυτές τους, Tim Schafer και Guillaume Provost αντίστοιχα, ανακτούν τον πλήρη έλεγχο. Η μετάβαση αυτή γίνεται με την υποστήριξη της Microsoft, η οποία τους παρέχει αρχική χρηματοδότηση για τα πρώτα ανεξάρτητα βήματά τους και, κυρίως, την πλήρη κυριότητα των πνευματικών τους δικαιωμάτων (IPs).

Αντίθετα, η Ninja Theory, γνωστή για την εξαιρετική δουλειά της στο πρόσφατο Hellblade II: Senua's Saga, και η Undead Labs, που βρίσκεται εν μέσω ανάπτυξης του State of Decay 3, δεν ανεξαρτητοποιούνται, αλλά πωλούνται. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, έχουν ήδη επιτευχθεί συμφωνίες με νέα ιδιοκτησιακά σχήματα, τα οποία δεν έχουν κατονομαστεί ακόμη. Οι νέοι ιδιοκτήτες αναλαμβάνουν τη χρηματοδότηση και την ολοκλήρωση των υπό ανάπτυξη τίτλων, διασφαλίζοντας ότι τα παιχνίδια αυτά θα φτάσουν στους καταναλωτές.

Η πιο δυσοίωνη εξέλιξη αφορά την Arkane Lyon, το γαλλικό στούντιο πίσω από τα βραβευμένα Deathloop και Dishonored. Καθώς το αμερικανικό τμήμα έκλεισε οριστικά το 2024 μετά την εμπορική και ποιοτική αποτυχία του Redfall, η Arkane Lyon αποτελούσε το τελευταίο προπύργιο της συγκεκριμένης ομάδας δημιουργών.

Το στούντιο έχει τεθεί σε καθεστώς υποχρεωτικής διαβούλευσης με το συμβούλιο εργαζομένων του, μια αυστηρή νομική απαίτηση στη Γαλλία πριν από ενδεχόμενες μαζικές απολύσεις ή κλείσιμο εγκαταστάσεων. Η Microsoft αναφέρει επισήμως ότι εξετάζει «στρατηγικές επιλογές», κάτι που στην ορολογία της βιομηχανίας συνήθως προμηνύει οριστικό λουκέτο, εάν δεν βρεθεί άμεσα αγοραστής.

Στο επίκεντρο αυτής της αβεβαιότητας βρίσκεται το Marvel's Blade, το οποίο ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο του 2023, ωστόσο, οι πληροφορίες των τελευταίων μηνών αναφέρουν ότι ο προϋπολογισμός έχει εκτροχιαστεί, ενώ η εσωτερική ημερομηνία κυκλοφορίας έχει μετατεθεί για τα τέλη του 2027. Με τα τρέχοντα δεδομένα της διαβούλευσης, το παιχνίδι κινδυνεύει με οριστική ακύρωση, αφήνοντας το Xbox χωρίς τον μοναδικό μεγάλο first-party τίτλο βασισμένο στο σύμπαν της Marvel.

Η ριζική αυτή αλλαγή πορείας της Microsoft προέκυψε ύστερα από αυστηρή αξιολόγηση των οικονομικών δεδομένων. Η Asha Sharma υπογράμμισε στο υπόμνημά της ότι τα τρέχοντα περιθώρια κέρδους του τμήματος Xbox είναι 3 έως 10 φορές χαμηλότερα σε σύγκριση με τις ανταγωνιστικές πλατφόρμες. Παρά τις κολοσσιαίες επενδύσεις άνω των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων την τελευταία πενταετία, τα καθαρά έσοδα έχουν υποχωρήσει κατά σχεδόν μισό δισεκατομμύριο δολάρια. Ο ίδιος ο CEO της Microsoft, Satya Nadella, είχε επισημάνει σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι τα παιχνίδια του Xbox φέρνουν περισσότερα έσοδα μέσω των βίντεο στο YouTube παρά στα ταμεία της ίδιας της εταιρείας.

Η οικονομική πίεση επιδεινώνεται από τη ραγδαία αύξηση του κόστους κατασκευής του hardware. Σύμφωνα με τη Microsoft, οι τιμές των εξαρτημάτων αποθήκευσης και μνήμης έχουν αυξηθεί κατά 2,5 φορές το τελευταίο διάστημα, με απαισιόδοξη πρόβλεψη για νέο διπλασιασμό των τιμών τους έως το φθινόπωρο του 2027. Η συγκεκριμένη κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα αποτελεί άμεση συνέπεια της τεράστιας, παγκόσμιας ζήτησης για υποδομές AI data centers. Η ίδια η Microsoft πρωτοστατεί σε αυτές τις επενδύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης, προκαλώντας εμμέσως ασφυξία στην παραγωγή των καταναλωτικών ηλεκτρονικών.

Ως άμεσο αποτέλεσμα της αύξησης του κόστους παραγωγής, η Microsoft ανακοίνωσε επίσημα σημαντική αύξηση στις τιμές των κονσολών Xbox παγκοσμίως, η οποία θα εφαρμοστεί από την 1η Αυγούστου 2026. Τα μοντέλα χωρητικότητας 512GB θα ανατιμηθούν κατά 100 δολάρια, ενώ τα μοντέλα του 1TB θα δουν αύξηση της τάξης των 150 δολαρίων. Παράλληλα, το μοντέλο των 2TB καταργείται οριστικά από την αγορά.

Η πολιτική συρρίκνωσης στο hardware και στα studio ανάπτυξης αντισταθμίζεται εν μέρει από την ενίσχυση του λογισμικού. Ήδη από το συνέδριο GDC τον Μάρτιο του 2026, η Microsoft ανακοίνωσε την έλευση του "Xbox Mode" στα Windows 11, μια προσπάθεια ενσωμάτωσης της εμπειρίας της κονσόλας απευθείας στο λειτουργικό σύστημα των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει τη στρατηγική επιλογή της εταιρείας να μειώσει την εξάρτησή της από τις φυσικές κονσόλες και να μεταφέρει το οικοσύστημά της σε κάθε διαθέσιμη οθόνη.

Το «Resetting Xbox» καταδεικνύει τη σκληρή παραδοχή από πλευράς Microsoft ότι η στρατηγική της συνεχούς εξαγοράς στούντιο δεν απέδωσε τα αναμενόμενα κέρδη υπό τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. Η εταιρεία επικεντρώνεται πλέον στα τεράστια, σίγουρα franchises (Call of Duty, Minecraft) και απομακρύνεται βίαια από τη στήριξη μικρότερων και πιο πειραματικών παραγωγών. Η αναδιάρθρωση θα έχει άμεσο και συνεχή αντίκτυπο σε τμήματα όπως η Bethesda, η Activision Blizzard, η Mojang και τα εναπομείναντα Xbox Game Studios.