Microsoft Majorana 2: Ο νέος κβαντικός επεξεργαστής αυξάνει κατά 1000x την αξιοπιστία

Σύνοψη

Η Microsoft ανακοίνωσε στο συνέδριο Build 2026 τον επεξεργαστή Majorana 2, τη δεύτερη γενιά του τοπολογικού κβαντικού της chip.

Το νέο chip αναπτύχθηκε με εκτεταμένη χρήση agentic AI (μέσω της πλατφόρμας Microsoft Discovery).

Η σταθερότητα των qubits βελτιώθηκε κατά 1.000 φορές, με τον μέσο χρόνο διατήρησης της κβαντικής κατάστασης να φτάνει τα 20 δευτερόλεπτα (ορισμένα αγγίζουν το 1 λεπτό).

Σημαντική αλλαγή στα υλικά κατασκευής: το υπεραγώγιμο αλουμίνιο της πρώτης γενιάς αντικαταστάθηκε από μόλυβδο.

Το μέγεθος των qubits (1/100 του χιλιοστού) επιτρέπει θεωρητικά την ενσωμάτωση έως και ενός εκατομμυρίου qubits σε επιφάνεια μικρότερη από μία πιστωτική κάρτα.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, η Microsoft μεταθέτει τον στόχο για έναν εμπορικά βιώσιμο κβαντικό υπολογιστή στο 2029, μειώνοντας το αρχικό της χρονοδιάγραμμα στο μισό.

Η Microsoft προχώρησε στα αποκαλυπτήρια του Majorana 2, της νέας γενιάς του τοπολογικού κβαντικού επεξεργαστή της, στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου προγραμματιστών Build 2026 στο Σαν Φρανσίσκο. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί τη μετάβαση της εταιρείας από τη φάση της επιβεβαίωσης της θεμελιώδους φυσικής (που επετεύχθη με το Majorana 1) στο στάδιο της μηχανικής κλιμάκωσης. Το πιο αξιοσημείωτο στοιχείο της ανακοίνωσης αφορά το χρονοδιάγραμμα: ο Αντιπρόεδρος Κβαντικού Υλικού, Chetan Nayak, δήλωσε επίσημα ότι η ανάπτυξη ενός πρακτικού, κλιμακούμενου κβαντικού υπολογιστή αναμένεται πλέον το 2029, ολοκληρώνοντας τον σχετικό κύκλο ερευνών στον μισό χρόνο από τον αρχικό προγραμματισμό.

Η τοπολογική προσέγγιση και τα χαρακτηριστικά του Majorana 2

Η προσέγγιση της Microsoft διαφέρει ριζικά από τον ανταγωνισμό (όπως η IBM και η Google) που βασίζεται σε συμβατικά υπεραγώγιμα κυκλώματα. Η εταιρεία επενδύει εδώ και δύο δεκαετίες στους υπολογισμούς μέσω τοπολογικών qubits, τα οποία εκμεταλλεύονται τα φερμιόνια Majorana — οιονεί σωματίδια (quasiparticles) που δρουν ως τα δικά τους αντισωματίδια. Το βασικό πλεονέκτημα αυτής της αρχιτεκτονικής είναι η εγγενής προστασία από τον θόρυβο του περιβάλλοντος, η οποία αποτρέπει την αποσυνοχή, τη μεγαλύτερη πρόκληση της κβαντικής υπολογιστικής.

Στο Majorana 2, η Microsoft καταγράφει αύξηση της αξιοπιστίας κατά 1.000 φορές σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά. Ενώ στο αλουμινένιο Majorana 1 η διάρκεια ζωής ενός qubit κυμαινόταν από 1 έως 12 χιλιοστά του δευτερολέπτου, στο Majorana 2 ο μέσος χρόνος ζωής αγγίζει τα 20 δευτερόλεπτα, ενώ σε συγκεκριμένες δοκιμές καταγράφηκε διατήρηση της κατάστασης έως και για ένα λεπτό. Αυτή η επίδοση συνδυάζεται με εξαιρετικά γρήγορους χρόνους εναλλαγής, καθώς οι λειτουργίες ελέγχου εκτελούνται σε μόλις 1 μικροδευτερόλεπτο.

Παράλληλα, οι φυσικές διαστάσεις του κάθε qubit έχουν περιοριστεί στο 1/100 του χιλιοστού. Με την εφαρμογή προηγμένων μεθόδων ψηφιακού ελέγχου, οι μηχανικοί της Microsoft εκτιμούν ότι μπορούν να ενσωματώσουν έως και ένα εκατομμύριο τέτοια qubits σε ένα μεμονωμένο chip, το μέγεθος του οποίου δεν θα ξεπερνά αυτό μιας συμβατικής πιστωτικής κάρτας. Το πρωτότυπο που παρουσιάστηκε διαθέτει 12 τοπολογικά qubits, γεγονός που αποδεικνύει την επιτυχή λειτουργία του σχεδιασμού, αν και απέχει σημαντικά από τους αριθμούς που απαιτούνται για πολύπλοκους υπολογισμούς χωρίς σφάλματα.

Η καινοτομία των υλικών: Η μετάβαση στον μόλυβδο

Ο σημαντικότερος δομικός παράγοντας που οδήγησε στην κατακόρυφη αύξηση της σταθερότητας είναι η αλλαγή της στοίβας των υλικών. Η ομάδα της Microsoft αντικατέστησε το αλουμίνιο —τον πιο κοινό υπεραγωγό στις μέχρι σήμερα κβαντικές διατάξεις— με τον μόλυβδο (Pb). Ο μόλυβδος διαθέτει μεγαλύτερο ενεργειακό χάσμα, προσφέροντας ισχυρότερη προστασία στις τοπολογικές καταστάσεις.

Ταυτόχρονα, αναβαθμίστηκε η ενεργή περιοχή του ημιαγωγού. Στη θέση των προηγούμενων διατάξεων χρησιμοποιήθηκε ένας συνδυασμός αρσενικούχου ινδίου (InAs) και αντιμονιούχου αρσενικούχου ινδίου (InAsSb). Η ακρίβεια της κατασκευής είναι τέτοια που οι μηχανικοί πρέπει να καθορίζουν τη θέση μεμονωμένων ατόμων και να προσθέτουν στοχευμένες "προσμίξεις" στην κρυσταλλική δομή για να διατηρήσουν τα υλικά στη σωστή χωρική διάταξη. Η σύζευξη του μολύβδου με αυτούς τους ημιαγωγούς υπερδιπλασίασε το τοπολογικό χάσμα, αυξάνοντας δραματικά την αντίσταση των qubits στις εξωτερικές θερμικές και ηλεκτρομαγνητικές διακυμάνσεις.

Η καθοριστική συμβολή του Agentic AI

Η ταχύτητα με την οποία αναπτύχθηκε το Majorana 2 δεν θα ήταν εφικτή χωρίς τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Η Microsoft αξιοποίησε την πλατφόρμα Microsoft Discovery, η οποία ενσωματώνει "agentic AI" — αυτόνομα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης ικανά να εκτελούν πολύπλοκες ακολουθίες ενεργειών για την επίλυση επιστημονικών προβλημάτων.

Οι AI agents χρησιμοποιήθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας έρευνας και ανάπτυξης στις εγκαταστάσεις της Microsoft στο Lyngby της Δανίας. Ανέλυσαν δεδομένα δεκαετιών, πρότειναν συνδυασμούς υλικών που δοκιμάστηκαν μέσω εξομοιώσεων σε υπερυπολογιστές, αυτοματοποίησαν τις μετρήσεις των παραμέτρων λειτουργίας των κρυογονικών συστημάτων και εντόπισαν πιθανά κατασκευαστικά σφάλματα προτού καν παραχθούν τα φυσικά πρωτότυπα. Η επίλυση των προβλημάτων που αφορούν την ενσωμάτωση του μολύβδου στη γραμμή παραγωγής ολοκληρώθηκε μέσω αυτών των συνεργατικών συστημάτων AI, αποδεικνύοντας τη δημιουργία ενός νέου βρόχου στην τεχνολογία: η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει την κατασκευή του κβαντικού hardware, το οποίο με τη σειρά του θα χρησιμοποιηθεί στο μέλλον για την εκπαίδευση ακόμη πιο προηγμένων μοντέλων AI.

Η προοπτική του 2029

Με το Majorana 2, η Microsoft τοποθετεί τον εαυτό της δυναμικά στην κούρσα της εμπορευματοποίησης των κβαντικών υπολογιστών. Ένας επαρκώς κλιμακούμενος κβαντικός υπολογιστής με την αξιοπιστία που υπόσχεται η τοπολογική μέθοδος, θα μπορούσε να διαχειριστεί υπολογισμούς που αφορούν τη σύνθεση νέων φαρμάκων, την ανακάλυψη ανθεκτικότερων υλικών για μπαταρίες, τη βελτιστοποίηση της παραγωγής ενέργειας και την επίλυση προβλημάτων εφοδιαστικής αλυσίδας που θεωρούνται ανεπίλυτα για τα παραδοσιακά συστήματα. Ο στόχος του 2029 είναι πλέον σαφής, μεταφέροντας το βάρος της απόδειξης από τη θεωρητική φυσική στη βιομηχανική παραγωγή.