Microsoft Store Awards 2025: Οι εφαρμογές που ξεχώρισαν στο Windows

Κάθε χρόνο η Microsoft επιλέγει τις εφαρμογές που κατάφεραν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε, δημιουργούμε και αλληλεπιδρούμε με το λειτουργικό σύστημα Windows. Τα Microsoft Store Awards έχουν εξελιχθεί σε ένα είδος βαρόμετρου για την ποιότητα και την καινοτομία που φιλοξενεί το οικοσύστημα της εταιρείας. Το 2025 δεν αποτέλεσε εξαίρεση: η Microsoft ανακοίνωσε τους νικητές, έστω κι αν φέτος δεν υπήρξαν δημόσιες υποψηφιότητες, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια.

Στόχος των βραβείων παραμένει σταθερός: να αναγνωρίσουν τις εφαρμογές που βελτιώνουν την εμπειρία του χρήστη, ενισχύουν την παραγωγικότητα και ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα. Σύμφωνα με τη Microsoft, οι φετινοί νικητές εκπροσωπούν την τεχνική αρτιότητα, την υψηλή ικανοποίηση των χρηστών και τη δυνατότητα να μεταμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε το λειτουργικό σύστημα.

Ξεχωριστή μνεία αξίζει στην κατηγορία των AI Assistants, όπου είχαμε και την μοναδική ισοψηφία της χρονιάς: δύο εφαρμογές μοιράστηκαν την κορυφή. Από τη μία, το Perplexity, ο AI βοηθός αναζήτησης που κερδίζει συνεχώς έδαφος για τις γρήγορες, πλούσιες και τεκμηριωμένες απαντήσεις του. Από την άλλη, το ChatGPT της OpenAI, το οποίο ουσιαστικά καθόρισε το ρεύμα των γενετικών μοντέλων και παραμένει σημείο αναφοράς για χρήστες και επαγγελματίες.

Στην κατηγορία Business νικητής αναδείχθηκε το Invoice Maker & Estimate Creator της Moon Technolabs. Η εφαρμογή προσφέρει έναν γρήγορο και αξιόπιστο τρόπο δημιουργίας τιμολογίων και προσφορών, ένα εργαλείο που φαίνεται να έχει χτυπήσει νεύρο στον κόσμο των μικρών επιχειρήσεων και των freelancers.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σχετικά νέα κατηγορία Computer-Using Agents, η οποία αντικατοπτρίζει τη στροφή της βιομηχανίας προς αυτοματοποιημένους πράκτορες που χειρίζονται εργασίες αντί για τον χρήστη. Ο νικητής, Manus της Manus AI, υπόσχεται να εκτελεί καθημερινές ρουτίνες και σύνθετες διεργασίες αυτόνομα μέσα στο περιβάλλον των Windows.

Για όσους αναζητούν δημιουργικά εργαλεία, το n-Track Studio κέρδισε στην κατηγορία Creativity. Πρόκειται για μια εφαρμογή ηχογράφησης και παραγωγής μουσικής που έχει ιστορία στον χώρο, αλλά φαίνεται να έχει μεταμορφωθεί σε ένα ισχυρό στούντιο τσέπης για μουσικούς και podcasters.

Στον τομέα των Developer Tools, την κορυφή κατέκτησε το ngrok, ένα γνωστό εργαλείο στους προγραμματιστές που χρειάζονται γρήγορη και ασφαλή δημιουργία τούνελ σε τοπικούς servers. Η εφαρμογή έχει καθιερωθεί ως «must-have» για όσους δουλεύουν με webhooks, demos ή rapid prototyping.

Στην κατηγορία Education, ξεχώρισε το Scratch 3, το δημοφιλές εργαλείο εισαγωγής των παιδιών στον προγραμματισμό. Η επιτυχία του δείχνει πόσο σημαντικό παραμένει να υπάρχουν προσιτά και ευχάριστα εργαλεία που βοηθούν τη νέα γενιά να μπει στον κόσμο της τεχνολογικής δημιουργίας.

Από πλευράς gaming, τα φώτα της δημοσιότητας κέρδισε το Castle Craft της Clever Apps, η φετινή νικήτρια εφαρμογή που φαίνεται πως κατάφερε να ξεχωρίσει μέσα σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία. Η επιλογή της δείχνει τη δυναμική που έχουν τα casual strategy games στο Store.

Την πρώτη θέση στην κατηγορία Music πήρε το Moises Live, μια εφαρμογή που έχει γίνει δημοφιλής για την ικανότητά της να απομονώνει φωνητικά, να αναλύει κομμάτια και να λειτουργεί ως εργαλείο εκμάθησης για μουσικούς κάθε επιπέδου.

Στην κατηγορία Productivity, το Notion διατήρησε τη φήμη του ως ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία οργάνωσης. Με συνδυασμό βάσεων δεδομένων, σημειώσεων, εργασιών και συνεργατικών λειτουργιών, το Notion παραμένει στη λίστα των εφαρμογών που αλλάζουν ουσιαστικά τον τρόπο εργασίας των χρηστών των Windows.

Όπως και πέρυσι, οι νικητές κέρδισαν ένα ειδικό badge στο Microsoft Store, το οποίο επισημαίνει τη συμβολή τους στην κοινότητα του Windows. Ωστόσο, σε αντίθεση με το 2024 όπου οι δημιουργοί έλαβαν ως δωρεάν δώρο μια ειδική έκδοση του Surface Pro 11, φέτος δεν υπήρξαν βραβεία hardware. Η αναγνώριση περιορίστηκε στο ψηφιακό badge και στη διαφήμιση της ίδιας της διάκρισης μέσα στο Store.