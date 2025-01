Microsoft Surface Laptop 7 for Business: Επίσημα με επεξεργαστές Intel σε δύο μεγέθη

Εκτός από το Surface Pro 11 for Business, η Microsoft ανακοίνωσε και το Surface Laptop 7 for Business. Όπως και το αδελφάκι του σε μέγεθος tablet, το νέο Surface Laptop είναι σχεδόν πανομοιότυπο με την ARM-powered παραλλαγή του. Παρόλα αυτά, διαθέτει αρκετά ξεχωριστά χαρακτηριστικά που το καθιστούν καλύτερα προσαρμοσμένο για τις επιχειρήσεις και τις ανάγκες τους.

Το Surface Laptop 7 for Business θα είναι διαθέσιμο σε δύο παραδοσιακά μεγέθη: 13,8 ιντσών και 15 ιντσών. Υπάρχουν φήμες ότι η Microsoft ετοιμάζει ένα Surface Laptop μικρότερου μεγέθους, αλλά προς το παρόν, η εταιρεία εμμένει στην παλιά συνταγή με μερικές βελτιώσεις. Η μικρότερη παραλλαγή διαθέτει μεγαλύτερη οθόνη, ενώ και τα δύο μεγέθη διαθέτουν πλέον ρυθμό ανανέωσης 120Hz και στρογγυλεμένες γωνίες. Διαθέτουν επίσης μια νέα αντι-ανακλαστική επίστρωση και υποστηρίζουν HDR με 600 nits μέγιστης φωτεινότητας.

Στο νέο laptop που προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες, η Microsoft αποφάσισε να αντικαταστήσει τα ARM chips της Qualcomm με τους επεξεργαστές Core Ultra 5 και Ultra 7 Series 2 της Intel. Η Microsoft θα προσφέρει τέσσερις παραλλαγές CPU: Core Ultra 5 236V, 238V, Core Ultra 7 266V και 268V. Είναι ενδιαφέρον ότι οι επιλογές μνήμης περιλαμβάνουν μόνο δύο παραλλαγές: 16 GB και 32 GB. Η επιλογή 64 GB που ήταν διαθέσιμη στο Surface Laptop 6 for Business (ανακοινώθηκε τον Μάρτιο του 2024) έχει πλέον εξαφανιστεί. Ο αποθηκευτικός χώρος παραμένει αμετάβλητος με 256 GB, 512 GB και 1 TB (αφαιρούμενους από τον χρήστη SSD).

Η Microsoft αναφέρει ότι το νέο Surface Laptop 7 for Business είναι 26% ταχύτερο στο multitasking από το Surface Laptop 5, προσφέρει δύο φορές ταχύτερη απόδοση γραφικών και έως και τρεις φορές καλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σε κλήσεις Teams. Μιλώντας για τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, ο υπολογιστής αξιολογείται για έως και 22 ώρες τοπικής αναπαραγωγής video και 14 ώρες «ενεργής χρήσης του διαδικτύου» (παραλλαγή 15 ιντσών).





Χάρη στην ενσωματωμένη μονάδα νευρωνικής επεξεργασίας, το Surface Laptop 7 for Business είναι επιλέξιμο για το πρόγραμμα Copilot+ PC. Αυτό σημαίνει ότι ο υπολογιστής έχει πρόσβαση σε λειτουργίες με AI, όπως το Recall (προς το παρόν διαθέσιμο μόνο για τους Windows Insiders), τα Windows Studio Effects, τα Live Captions, το νέο Windows Search και πολλά άλλα.



Μια άλλη σημαντική αλλαγή στο Surface Laptop 7 for Business είναι το προαιρετικό 5G. Είναι το πρώτο Surface εκτός της σειράς Pro που λαμβάνει συνδεσιμότητα κινητής τηλεφωνίας. Παρόλα αυτά, όσοι θέλουν ένα Surface Laptop με δυνατότητα 5G θα πρέπει να περιμένουν λίγο περισσότερο, καθώς η Microsoft επισημαίνει ότι το Surface Laptop 7 for Business με 5G θα φτάσει αργότερα το 2025 και η τιμή του είναι προς το παρόν άγνωστη.



Το Surface Laptop 7 for Business διαθέτει κάμερα Windows Hello 1080p με προαιρετική συσκευή ανάγνωσης έξυπνων καρτών. Το τελευταίο, ωστόσο, θα είναι διαθέσιμο μόνο στην παραλλαγή 15 ιντσών Black με προδιαγραφές μεσαίας και ανώτερης κατηγορίας (δεν διατίθεται στη φθηνότερη διαμόρφωση).



Το Surface Laptop 7 for Business θα είναι διαθέσιμο στις 18 Φεβρουαρίου 2025, με τιμή εκκίνησης τα 1.499,99 δολάρια.