Microsoft Word: Πλέον θα αποθηκεύει πριν καν πατήσεις Save

Πόσες φορές δεν έχει συμβεί; Ξεκινάς να γράφεις ένα έγγραφο στο Word, η έμπνευση ρέει, και ξαφνικά το πρόγραμμα «κρασάρει» πριν προλάβεις να πατήσεις Ctrl+S. Η Microsoft υπόσχεται να βάλει τέλος σε αυτόν τον εφιάλτη, ενεργοποιώντας αυτόματο αποθηκευτικό μηχανισμό στο cloud για νέα έγγραφα, πριν καν αποκτήσουν όνομα αρχείου.

Η αλλαγή, που δοκιμάζεται ήδη από τους Microsoft 365 Insiders, προσθέτει μια λειτουργία στο Word που αποθηκεύει αυτόματα κάθε νέο έγγραφο σε OneDrive ή σε άλλη υπηρεσία cloud που επιλέγει ο χρήστης. Η εταιρεία το παρουσιάζει ως «εκσυγχρονισμό στον τρόπο δημιουργίας και αποθήκευσης αρχείων στο Word για Windows».

Μέχρι σήμερα, το AutoSave στο Word παρέμενε ανενεργό έως ότου ο χρήστης αποθηκεύσει για πρώτη φορά το έγγραφο. Με το νέο update, στην καρτέλα Save του μενού Options εμφανίζεται η επιλογή «Create new files in the cloud automatically». Αν είναι ενεργοποιημένη —και μάλιστα από προεπιλογή είναι— τότε κάθε νέο αρχείο αποθηκεύεται σε μια προκαθορισμένη τοποθεσία στο cloud. Αντί για το γνώριμο Document 1, Document 2, το Word θα χρησιμοποιεί πλέον ημερομηνίες για την ονομασία.

Οι χρήστες φυσικά μπορούν να αλλάξουν τόσο το όνομα όσο και την τοποθεσία αποθήκευσης όταν το θελήσουν. Επίσης, αν υπάρξουν αλλαγές σε ένα έγγραφο και ο χρήστης πάει να το κλείσει χωρίς αποθήκευση, το Word θα εμφανίζει σχετική υπενθύμιση.

Η Microsoft δεν χάνει την ευκαιρία να τονίσει ότι, από τη στιγμή που ένα έγγραφο αποθηκευτεί στο cloud, το Copilot μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό, εφόσον ο χρήστης διαθέτει την αντίστοιχη άδεια Copilot Chat ή Microsoft 365 Copilot. Έτσι, η τεχνητή νοημοσύνη της εταιρείας μπορεί να αξιοποιήσει το περιεχόμενο για αναλύσεις, προτάσεις και συνεργατικές λειτουργίες.

Όπως κάθε νέα λειτουργία, έτσι και αυτή έχει τα θεματάκια της. Σύμφωνα με τις πρώτες δοκιμές, όσοι έχουν απενεργοποιήσει την επιλογή «Show the start screen when this application starts» δεν θα βλέπουν τα νέα αρχεία τους να αποθηκεύονται αυτόματα. Παράλληλα, αν ξεκινήσει νέα συνεδρία Word ενώ ήδη τρέχει άλλη, το πρώτο αρχείο της νέας συνεδρίας δεν αποθηκεύεται όπως θα έπρεπε.

Επιπλέον, δεν έχουν όλοι οι testers πρόσβαση στη λειτουργία, ακόμη κι αν διαθέτουν την έκδοση που διαφημίζει η Microsoft.

Η εταιρεία έχει ανακοινώσει ότι το αυτόματο autosave θα επεκταθεί αργότερα μέσα στη χρονιά και στο Excel και στο PowerPoint για Windows.

