Age of Empires και Age of Mythology θα λάβουν μεγάλα expansions μέσα στο 2026

Μετά από μια δυναμική επιστροφή της σειράς τα τελευταία χρόνια, τόσο μέσω των εξαιρετικών Definitive Editions όσο και με το λανσάρισμα του Age of Empires IV, η Microsoft αποδεικνύει ότι δεν επαναπαύεται στις δάφνες της, αλλά επενδύει δυναμικά στο μέλλον.

Η στρατηγική της εταιρείας για το 2026 δεν περιορίζεται σε απλές διορθώσεις ή μικρές προσθήκες. Αντιθέτως, μιλάμε για μεγάλα expansions που υπόσχονται να ανανεώσουν ριζικά το ενδιαφέρον των παικτών και να προσφέρουν εκατοντάδες ώρες νέου gameplay.

Age of Mythology Retold

Το Age of Mythology Retold, η πρόσφατη αναβίωση του αγαπημένου spin-off της σειράς, βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων. Αφού ολοκλήρωσε τον κύκλο του υποσχόμενου περιεχομένου για το τρέχον έτος, το 2026 προμηνύεται καταιγιστικό. Η ομάδα ανάπτυξης επιβεβαίωσε τουλάχιστον τέσσερα νέα πακέτα premium περιεχομένου (DLC).

Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζει το gods pack της Δήμητρας, καθώς και η πολυαναμενόμενη προσθήκη ενός δυναμικού συστήματος αίματος που θα προσδώσει περισσότερο ρεαλισμό στις μάχες. Ωστόσο, το "κυρίως πιάτο" είναι αναμφίβολα η επέκταση που θα μας ταξιδέψει στην Κεντρική Αμερική. Μια νέα εκστρατεία 12 αποστολών θα εισάγει τους παίκτες στον κόσμο των Αζτέκων.

Οι δημιουργοί υπόσχονται κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό add-on. Μιλούν για μια πλήρη επέκταση που εισάγει μια εντελώς νέα κουλτούρα, ένα φρέσκο πάνθεον και ένα θεϊκό στυλ παιχνιδιού. Οι παίκτες θα έχουν την ευκαιρία να καλέσουν τρομακτικά θεϊκά τέρατα και να επικαλεστούν τη δύναμη θεοτήτων όπως ο Τεζκατλιπόκα και ο Κετζαλκόατλ, οδηγώντας τον πολιτισμό τους μέσα από μια εποχή "οψιδιανού, φωτιάς και θυσιών".

Age of Empires II: Definitive Edition

Ο αειθαλής βασιλιάς των RTS, το Age of Empires II: Definitive Edition, συνεχίζει να γράφει ιστορία. Τον Φεβρουάριο του 2026 αναμένεται η κυκλοφορία του expansion The Last Chieftains. Το σκηνικό μεταφέρεται στη μεσαιωνική Νότια Αμερική, φέρνοντας στο προσκήνιο τρεις νέους πολιτισμούς: τους Mapuche, τους Muisca και τους Tupi.

Η λεπτομέρεια που δίνει η Microsoft σε αυτές τις προσθήκες είναι εντυπωσιακή. Κάθε πολιτισμός θα διαθέτει μοναδικές μονάδες και τεχνολογίες, πλήρως playable τόσο σε multiplayer όσο και στις τρεις νέες εκστρατείες (campaigns) που θα συνοδεύουν το expansion. Η αφήγηση αναμένεται να είναι καθηλωτική, με πρωταγωνιστές ιστορικές φιγούρες όπως ο θρυλικός berserker Galvarino και ο τυχοδιώκτης Nicolas Durand. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκστρατεία των Muisca, η οποία θα προσφέρει τη δυνατότητα στους παίκτες να βιώσουν την ιστορία από δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες, ανάλογα με το αν θα επιλέξουν να υπηρετήσουν τον ευγενή Nemequene ή τον άπληστο Quemuenchatocha.

Age of Empires IV

Το νεότερο μέλος της οικογένειας, το Age of Empires IV, δεν θα μπορούσε να λείπει από τον σχεδιασμό. Δύο νέα premium πακέτα περιεχομένου έχουν προγραμματιστεί. Την άνοιξη του 2026, οι παίκτες θα ταξιδέψουν στην Ανατολή με μια ολοκαίνουργια εκστρατεία αφιερωμένη στην Κινεζική ιστορία.

Αμέσως μετά, η δράση θα μεταφερθεί στον βορρά. Η δεύτερη επέκταση θα εισάγει δύο νέους βασικούς πολιτισμούς (και όχι παραλλαγές υπαρχόντων), με τους Βίκινγκς να αποτελούν την αιχμή του δόρατος. Παράλληλα, η ομάδα ανάπτυξης αφουγκράζεται την κοινότητα και εξετάζει την προσθήκη co-op αποστολών για το mode "Crucible", ανταποκρινόμενη στο θετικό feedback των παικτών.

Age of Empires Mobile: PC Edition

Τέλος, η Microsoft ανακοίνωσε ένα παράθυρο κυκλοφορίας για τις αρχές του 2026 για το Age of Empires Mobile: PC Edition. Η έκδοση αυτή δεν θα είναι ένα απλό port, αλλά θα προσφέρει βελτιωμένο χειρισμό με ποντίκι και πληκτρολόγιο, αναβαθμισμένο UI, γραφικά 4K και crossplay συμβατότητα με τις κινητές συσκευές, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ των πλατφορμών.