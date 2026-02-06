Moya: Το ανθρωποειδές της DroidUp που καταργεί τα σύνορα μεταξύ ανθρώπου και μηχανής [Videos]

Σε μια επίδειξη που επαναπροσδιορίζει τον όρο «βιομιμητική ρομποτική», η κινεζική startup DroidUp (γνωστή και ως Zhuoyide) παρουσίασε στη Σαγκάη το Moya, ένα ανθρωποειδές ρομπότ που υπόσχεται να κάνει τους παρατηρητές να αμφισβητήσουν τα μάτια τους. Ξεφεύγοντας από την πεπατημένη των βιομηχανικών, «ψυχρών» ρομπότ, το Moya δεν σχεδιάστηκε απλώς για να εκτελεί εντολές, αλλά για να προσομοιώνει την ανθρώπινη υπόσταση με έναν αδιανόητο βαθμό ρεαλισμού.

Πέρα από τη μεταλλική εικόνα: Δέρμα, θερμότητα και μικροεκφράσεις

Το στοιχείο που διαφοροποιεί το Moya από ανταγωνιστικές προτάσεις, όπως το Optimus της Tesla, είναι η εμμονή των δημιουργών του στη βιολογική αληθοφάνεια. Το ρομπότ διαθέτει ένα εξαιρετικά εξελιγμένο «σωματικό δέρμα» από συνθετικά υλικά, το οποίο καλύπτει ένα μηχανικό σκελετό που περιλαμβάνει ακόμα και θώρακα.

Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό, ωστόσο, βρίσκεται στην αφή. Οι μηχανικοί της DroidUp ενσωμάτωσαν ένα σύστημα θερμικής ρύθμισης που διατηρεί τη θερμοκρασία του ρομπότ μεταξύ 32°C και 36°C. Αυτή η τεχνική λεπτομέρεια δεν είναι διακοσμητική, αλλά στοχεύει στη δημιουργία οικειότητας, καθώς ψυχολογικές μελέτες έχουν δείξει ότι η θερμότητα κατά την επαφή είναι κρίσιμος παράγοντας για την ανάπτυξη εμπιστοσύνης.

Το πρόσωπο του Moya αποτελεί ένα θαύμα της μηχανικής ακρίβειας. Χρησιμοποιώντας ένα σύστημα καμερών τοποθετημένο πίσω από τα μάτια και προηγμένους αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης, το ρομπότ μπορεί να αντιλαμβάνεται τον συνομιλητή του και να αντιδρά σε πραγματικό χρόνο. Δεν περιορίζεται σε βασικές εκφράσεις, αλλά μιμείται ανθρώπινες «μικρο-εκφράσεις» —από ένα ανεπαίσθητο χαμόγελο μέχρι το κλείσιμο του ματιού— προσδίδοντας μια φυσικότητα που μέχρι πρότινος συναντούσαμε μόνο σε υψηλής ανάλυσης CGI στον κινηματογράφο. Η εταιρεία τονίζει πως η πλατφόρμα είναι αρθρωτή, επιτρέποντας την προσαρμογή των χαρακτηριστικών του προσώπου και του φύλου ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.

Η «μηχανική» του βαδίσματος: 92% ανθρώπινη κίνηση

Ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα στη ρομποτική είναι η κίνηση. Τα περισσότερα δίποδα ρομπότ προδίδουν τη φύση τους από το χαρακτηριστικό, δύσκαμπτο περπάτημα (το γνωστό robot dance). Η DroidUp ισχυρίζεται ότι έχει επιλύσει αυτό το πρόβλημα.

Χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο ελέγχου κίνησης που μιμείται τη λειτουργία της παρεγκεφαλίδας, το Moya επιτυγχάνει βάδισμα που αγγίζει το 92% της ακρίβειας της ανθρώπινης κίνησης. Η εταιρεία περιγράφει την κίνηση ως «κομψή», αποφεύγοντας τις μηχανικές παύσεις που συνήθως παρατηρούνται στις αρθρώσεις των ρομπότ. Αν και οι πρώτες κριτικές επισημαίνουν ότι το υπολειπόμενο 8% της απόκλισης είναι ακόμα αισθητό, η ρευστότητα του βαδίσματος αποτελεί τεράστιο άλμα μπροστά για τη βιομηχανία.

Με ύψος περίπου 1,68 μέτρα και βάρος που αναφέρεται κοντά στα 32 κιλά —ένα νούμερο που ενδεχομένως αφορά συγκεκριμένη διαμόρφωση ή το κέλυφος, καθώς είναι εξαιρετικά ελαφρύ για πλήρες σύστημα— το Moya έχει σχεδιαστεί για να κινείται αρμονικά σε χώρους σχεδιασμένους για ανθρώπους.

Εμπορική διάθεση και εφαρμογές

Σε αντίθεση με τα πρωτότυπα που παραμένουν κλειδωμένα σε εργαστήρια έρευνας, το Moya έχει σαφή εμπορικό προσανατολισμό. Η DroidUp στοχεύει να διαθέσει το ρομπότ στην αγορά εντός του τρέχοντος έτους, με την τιμή να εκτιμάται περίπου στα 160.000 ευρώ.

Οι τομείς εφαρμογής δεν αφορούν τη βαριά βιομηχανία ή τις αποθήκες, αλλά ρόλους που απαιτούν κοινωνική αλληλεπίδραση και ενσυναίσθηση. Η εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη και η φροντίδα ηλικιωμένων βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Ο Li Qingdu, ιδρυτής της εταιρείας, δήλωσε στο Shanghai Eye πως «ένα ρομπότ που υπηρετεί την ανθρώπινη ζωή πρέπει να είναι ζεστό... σχεδόν σαν ζωντανό ον με το οποίο οι άνθρωποι μπορούν να συνδεθούν».