Bolt: Το κινέζικο ανθρωποειδές ρομπότ τρέχει με την ταχύτητα του θρυλικού Ολυμπιονίκη! [Video]

Η παγκόσμια κούρσα για την κυριαρχία στον τομέα των ανθρωποειδών ρομπότ απέκτησε μόλις έναν νέο, απροσδόκητα γρήγορο πρωταγωνιστή. Η κινεζική εταιρεία ρομποτικής MirrorMe Technology (MirrorMe) αποκάλυψε το νέο της δημιούργημα με την ονομασία «Bolt», το οποίο κατάφερε να αναπτύξει ταχύτητα 10 μέτρων το δευτερόλεπτο (περίπου 36 χλμ/ώρα). Η επίδοση αυτή δεν αποτελεί απλώς ένα τεχνολογικό ορόσημο, αλλά τοποθετεί για πρώτη φορά ένα δίποδο μηχάνημα σε τροχιά ανταγωνισμού με τις βιολογικές επιδόσεις ενός ελίτ σπρίντερ.

10 μέτρα το δευτερόλεπτο

Η ανακοίνωση της MirrorMe συνοδεύτηκε από ένα βίντεο επίδειξης που έγινε αμέσως viral στους τεχνολογικούς κύκλους. Σε αυτό, το ρομπότ Bolt φαίνεται να τρέχει σε διάδρομο γυμναστικής δίπλα στον ιδρυτή της εταιρείας, Wang Hongtao. Ενώ ο άνθρωπος δρομέας τελικά εξαντλείται και μένει πίσω, το ρομπότ διατηρεί έναν σταθερό, μηχανικό καλπασμό, φτάνοντας την τελική ταχύτητα των 10 m/s.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του επιτεύγματος, αξίζει να σημειωθεί ότι το παγκόσμιο ρεκόρ στα 100 μέτρα ανδρών, που κατέχει ο θρυλικός Usain Bolt (στον οποίο προφανώς οφείλει το όνομά του το ρομπότ), αντιστοιχεί σε μέση ταχύτητα περίπου 10,44 m/s. Το δημιούργημα της MirrorMe, λοιπόν, δεν είναι απλώς «γρήγορο για ρομπότ», αλλά ξεπερνά κατά πολύ τον μέσο ασκούμενο άνθρωπο που τρέχει συνήθως με 13-15 χλμ/ώρα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και καινοτομία

Το Bolt δεν είναι ένα ελαφρύ πειραματικό μοντέλο, αλλά ένα ρομπότ πλήρους μεγέθους. Με ύψος 175 εκατοστά και βάρος 75 κιλά, διαθέτει τις διαστάσεις ενός μέσου ενήλικα άνδρα. Η κατασκευή του βασίζεται σε μια συνεργασία της MirrorMe με το Ινστιτούτο Καινοτομίας Ανθρωποειδών Ρομπότ του Πανεπιστημίου Zhejiang.

Το μυστικό της ταχύτητάς του κρύβεται στον σχεδιασμό των αρθρώσεων και την ενεργειακή διαχείριση:

Καινοτόμος Σχεδιασμός Αρθρώσεων: Οι μηχανικοί εστίασαν στη δημιουργία αρθρώσεων που μπορούν να αντέξουν τις τεράστιες ροπές που απαιτούνται για το σπριντ, μιμούμενοι τη βιομηχανική της ανθρώπινης κίνησης.

Αλγόριθμοι Ισορροπίας: Το τρέξιμο στα 36 χλμ/ώρα δημιουργεί τεράστιες προκλήσεις ισορροπίας. Το Bolt χρησιμοποιεί προηγμένους αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης για να διορθώνει τη στάση του σώματός του σε πραγματικό χρόνο, αποτρέποντας την πτώση που θα ήταν καταστροφική σε τέτοιες ταχύτητες.

Βελτιστοποίηση Ισχύος: Η εταιρεία αναφέρει ότι έχει επιτύχει «πολυδιάστατη βελτιστοποίηση ισχύος», επιτρέποντας στους κινητήρες να αποδίδουν τα μέγιστα χωρίς να υπερθερμαίνονται άμεσα.

Από τα τετράποδα στα δίποδα: Η εξέλιξη της MirrorMe

Η MirrorMe δεν είναι άγνωστη στην κατηγορία των ταχύτατων ρομπότ. Πριν την παρουσίαση του Bolt, η εταιρεία είχε ήδη προκαλέσει αίσθηση με το τετράποδο ρομπότ της (ρομποτικός σκύλος), το Black Panther II, το οποίο είχε καταγράψει ταχύτητες άνω των 13 μέτρων το δευτερόλεπτο. Ωστόσο, η μετάβαση από τα τέσσερα πόδια στα δύο είναι ένα τεράστιο μηχανικό άλμα.

Στα τετράποδα, το κέντρο βάρους είναι πιο χαμηλό και η ισορροπία ευκολότερη. Στα δίποδα ανθρωποειδή, η διατήρηση της σταθερότητας σε υψηλές ταχύτητες θεωρείται μια από τις δυσκολότερες προκλήσεις της ρομποτικής μηχανικής. Το γεγονός ότι το Bolt κατάφερε να ξεπεράσει προηγούμενα ρεκόρ (όπως αυτά της Unitree που κυμαίνονταν στα 3,3 m/s) με τόσο μεγάλη διαφορά, δείχνει πόσο γρήγορα ωριμάζει η τεχνολογία.

Ο ρόλος του «σιδερένιου συναθλητή»

Πέρα από τον εντυπωσιασμό και τα ρεκόρ, τίθεται το εύλογο ερώτημα: Γιατί χρειαζόμαστε ένα ρομπότ που τρέχει τόσο γρήγορα;

Η MirrorMe έχει μια σαφή απάντηση που ξεφεύγει από τις συνηθισμένες βιομηχανικές χρήσεις. Η εταιρεία οραματίζεται το Bolt ως έναν «σιδερένιο συναθλητή» (sparring partner) για επαγγελματίες αθλητές. Σκεφτείτε σπρίντερ που χρειάζονται έναν ακούραστο ανταγωνιστή για να πιέσουν τον εαυτό τους στην προπόνηση, ή ποδοσφαιριστές που πρέπει να ντριμπλάρουν έναν αντίπαλο που δεν κουράζεται ποτέ.

Επιπλέον, η τεχνογνωσία που αποκτάται από την επίτευξη τέτοιων ταχυτήτων έχει άμεσες εφαρμογές σε πιο κρίσιμους τομείς:

Έρευνα και Διάσωση: Ένα ρομπότ που μπορεί να κινηθεί γρήγορα σε μια ζώνη καταστροφής για να μεταφέρει φάρμακα ή να εντοπίσει επιζώντες.

Logistics: Η ταχύτητα μεταφοράς εντός μεγάλων αποθηκών ή βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Το μέλλον είναι εδώ και τρέχει γρήγορα

Η δήλωση της εταιρείας ότι στόχος της είναι η δημιουργία ενός «super-species» (υπερ-είδους) ρομπότ που θα ξεπερνά τις βιολογικές δυνατότητες του ανθρώπου, δίνει το στίγμα για το τι θα ακολουθήσει. Το Bolt απέδειξε ότι τα μηχανικά όρια που θεωρούσαμε δεδομένα μέχρι χθες, καταρρίπτονται.

Καθώς η τεχνολογία των μπαταριών και των ενεργοποιητών (actuators) βελτιώνεται, είναι θέμα χρόνου πότε τέτοια ρομπότ θα βγουν από τους διαδρόμους των εργαστηρίων και θα δοκιμαστούν σε πραγματικές συνθήκες, σε ανώμαλο έδαφος και με πραγματικά εμπόδια.