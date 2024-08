Μπορεί η αναπαραγωγή ενός video να αφαιρέσει το νερό από ένα smartphone;

Μπορεί η αναπαραγωγή ενός video στο YouTube να διασώσει ένα βρεγμένο smartphone; Ένα viral βίντεο με πάνω από 45 εκατομμύρια προβολές μέχρι σήμερα, με τίτλο «Sound To Remove Water From Phone Speaker (GUARANTEED)» υπόσχεται να κάνει ακριβώς αυτό. Αλλά λειτουργεί;

Αυτό θέλησε να μάθει ο David Pierce του The Verge, σε συνεργασία με την εταιρεία επισκευών iFixit.

Διεξήγαγαν μια συναρπαστική δοκιμή όπου τα smartphones βυθίστηκαν σε νερό που περιείχε μια υπεριώδη χρωστική ουσία για ένα λεπτό. Το video αναπαράχθηκε στο τηλέφωνο και την επόμενη μέρα το τηλέφωνο αποσυναρμολογήθηκε για να διαπιστωθεί αν το υγρό είχε εισέλθει στη μονάδα και δεν είχε απομακρυνθεί από το video που έπαιζε. Η ιδέα είναι ότι το video μιμείται τη λειτουργία που είναι ενσωματωμένη στο Apple Watch και η οποία αποβάλλει το νερό από το ηχείο του μετά από βύθιση. Σύμφωνα με τον Pierce, «Λειτουργεί! Λίγο». Υπάρχει ένα κοντινό video σε αργή κίνηση που δείχνει πώς ο ήχος προκαλεί μικρές εξόδους νερού από το ηχείο, οι οποίες όμως γρήγορα υποχωρούν και σαφώς δεν απομακρύνουν όλο το νερό.

Το άλλο πρόβλημα είναι ότι τα smartphones είναι πολύπλοκα και έχουν πολλές κοιλότητες, γωνίες και σχισμές στις οποίες μπορεί να εισέλθει υγρό. Για παράδειγμα, αυτό το video θα μπορούσε να είναι 100% αποτελεσματικό στην απομάκρυνση του υγρού από τα ηχεία, αλλά αυτό αφήνει ακόμα άλλα σημεία εισόδου, όπως η θύρα φόρτισης, η υποδοχή SIM και οποιεσδήποτε ατέλειες στη στεγανοποίηση που μπορεί να έχουν αναπτυχθεί λόγω ηλικίας ή φθοράς

Όσον αφορά το πόσο αποτελεσματικό είναι το video στην αφαίρεση υγρών από τα ηχεία, ο Chayton Ritter, ένας φοιτητής μηχανικός που συνεργάζεται με το τμήμα σύνταξης του iFixit και πραγματοποίησε αυτές τις δοκιμές, δήλωσε: «Λέω ότι τα video λειτουργούν κατά κάποιο τρόπο. Δεν μπορεί να βλάψει, αλλά δεν το βλέπω να είναι η απόλυτη λύση ή ένας τρόπος για να τραβήξετε όλα τα υγρά έξω». Αυτός είναι πιθανώς ο λόγος για τον οποίο εταιρείες όπως η Apple δεν προσφέρουν αυτού του είδους τη δυνατότητα για τα smartphones τους.



[via]