Το πρώτο trailer για την ταινία Mufasa: The Lion King είναι γεγονός και είναι πραγματικά επικό. Σε αυτό μας συστήνεται ένας νεαρός Mufasa, ο οποίος δεν προέρχεται ο ίδιος από βασιλική οικογένεια. Ο Rafiki αφηγείται καθώς βλέπουμε τον Mufasa να αποφεύγει κροκόδειλους, να τρέχει μέσα σε κάτι που μοιάζει με μια αγέλη και να κοιτάζει προς τα αστέρια. Επίσης, βλέπουμε και τουςTimon και Pumbaa υπό τους ήχους της εμβληματικής μελωδίας "Circle of Life".



Η ταινία είναι ένα prequel του The Lion King, φτιαγμένο με το ίδιο εξαιρετικά ρεαλιστικό στυλ όπως και το remake του 2019 σε σκηνοθεσία Jon Favreau. Ο σκηνοθέτης του Moonlight και του If Beale Street Could Talk, Barry Jenkins, βρίσκεται στην καρέκλα του σκηνοθέτη για την ταινία Mufasa.



Όπως ακούγεται, αν το Mufasa επαναλάβει την επιτυχία της πρώτης live-action ταινίας, μπορεί να δούμε και άλλες παραγωγές στην ίδια λογική. "Το The Lion King θα μπορούσε να επεκταθεί σε ένα μεγάλο έπος, όπως το franchise του Star Wars", δήλωσε ο πρόεδρος της Walt Disney Pictures, Sean Bailey. "Υπάρχει πολύς χώρος για να προχωρήσουμε, αν μπορέσουμε να βρούμε τις ιστορίες".



Το Mufasa: The Lion King θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 20 Δεκεμβρίου 2024.