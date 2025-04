Murderbot: Το πρώτο trailer για τη νέα sci-fi κωμική σειρά του Apple TV+

Ένα ρομπότ ασφαλείας αποκτά αυτονομία και πρέπει να μάθει να αλληλεπιδρά με τους ανθρώπους, ενώ παράλληλα κρύβει τη νέα του ικανότητα στο trailer του Murderbot, του νέου κωμικού θρίλερ επιστημονικής φαντασίας 10 επεισοδίων του Apple TV+ με πρωταγωνιστή τον Alexander Skarsgård. Είναι βασισμένο στη σειρά βιβλίων best seller The Murderbot Diaries της Martha Wells.

Μέχρι στιγμής υπάρχουν επτά βιβλία στη σειρά της Wells. Όλα έχουν αφηγητή το Murderbot, το οποίο ανήκει τεχνικά σε μια μεγαλοεταιρεία, αλλά καταφέρνει να χακάρει και να παρακάμψει τη μονάδα διακυβέρνησης της. Αντί να ξεσηκωθεί και να σκοτώσει τα πρώην αφεντικά του, το Murderbot απλώς εκτελεί το έργο της ασφάλειάς του, ανακουφίζοντας την πλήξη παρακολουθώντας πολλά ψυχαγωγικά μέσα.

Στο πρώτο βιβλίο, All Systems Red, το Murderbot σώζει μια επιστημονική αποστολή σε έναν εξωγήινο πλανήτη όταν δέχονται επίθεση από ένα γιγάντιο εξωγήινο πλάσμα. Κατά τη διάρκεια της έρευνας που ακολουθεί, το cyborg αποκαλύπτει μια συνωμοσία εναντίον της αποστολής, καθώς και μιας δεύτερης ομάδας, από μια άλλη ομάδα που σκοπεύει να σκοτώσει τους αντιπάλους της για κάποιο λόγο. Το Murderbot ενώνεται με τους ανθρώπους για να ματαιώσει αυτά τα δολοφονικά σχέδια, αλλά στο τέλος δραπετεύει σε ένα φορτηγό πλοίο αντί να εγκαταλείψει την αυτονομία που με κόπο κέρδισε.

Δεν γνωρίζουμε πολλά για το πόσο πιστά θα ακολουθήσει η τηλεοπτική σειρά τα βιβλία της Wells, αλλά η συγγραφέας δήλωσε ότι ήταν «πολύ ενθουσιασμένη» με τη σειρά όταν διάβασε για πρώτη φορά το σενάριο το 2021. Οι λίγες λεπτομέρειες που αποκαλύπτονται στο trailer υποδηλώνουν ότι η πρώτη σεζόν, τουλάχιστον, θα αντλήσει πολλά στοιχεία από το All Systems Red και θα έχει έναν πιο ελαφρύ τόνο.

Σύμφωνα με την επίσημη υπόθεση:

Το Murderbot είναι ένα sci-fi θρίλερ/κωμωδία για ένα αυτοσυσκευασμένο κατασκεύασμα ασφαλείας που τρομοκρατείται από τα ανθρώπινα συναισθήματα, αλλά έλκεται από τους ευάλωτους πελάτες του. Υποδυόμενο από τον Alexander Skarsgård, το Murderbot πρέπει να κρύψει την ελεύθερη βούλησή του και να ολοκληρώσει μια επικίνδυνη αποστολή, ενώ το μόνο που πραγματικά θέλει είναι να μείνει μόνο του για να παρακολουθεί φουτουριστικές σαπουνόπερες και να καταλάβει τη θέση του στο σύμπαν.

Εκτός από τον Skarsgård, το καστ περιλαμβάνει τους David Dastmalchian ως Gurathin, Noma Dumezweni ως Mensah, Sabrina Wu ως Pin-Lee, Tattiawna Jones ως Arada, Akshaye Khanna ως Ratthi και Tamara Podemski ως Bharadwaj. Και φαίνεται ότι ο John Cho θα κάνει ένα cameo ως χαρακτήρας στην αγαπημένη σαπουνόπερα του Murderbot μέσα στο σύμπαν, The Rise and Fall of Sanctuary Moon.

Τα δύο πρώτα επεισόδια του Murderbot κάνουν πρεμιέρα στο Apple TV+ στις 16 Μαΐου 2025. Στη συνέχεια, νέα επεισόδια θα προβάλλονται εβδομαδιαία μέχρι τις 11 Ιουλίου.