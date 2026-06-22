NASA ERNEST: Το νέο ρομπότ με ενεργή ανάρτηση και AI για την εξερεύνηση του Διαστήματος

Σύνοψη

Φτάνει το 1 km/h, δέκα φορές ταχύτερο από τα τρέχοντα rovers στον Άρη.

Διαθέτει 4 κατευθυντήριους τροχούς και ενεργή ανάρτηση που του επιτρέπει να περπατά πάνω από εμπόδια.

Εκπαιδεύτηκε μέσω reinforcement learning (AI) για λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Μεγάλες αποστάσεις και ανώμαλα εδάφη στη Σελήνη και τον Άρη.

Η εξερεύνηση της Σελήνης και του Άρη απαιτεί διαρκή τεχνολογική εξέλιξη, ειδικά στον τομέα της κινητικότητας των ρομποτικών οχημάτων. Η NASA παρουσίασε το νέο της πρωτότυπο όχημα, το ERNEST (Exploration Rover for Navigating Extreme Sloped Terrain) και στις πρόσφατες δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο του 2026 στην έρημο του Κολοράντο, στη Νότια Καλιφόρνια, το τετράτροχο αυτό rover διένυσε περίπου 26 χιλιόμετρα μέσα σε 37 ώρες, δρώντας με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και ενεργή ανάρτηση

Το ERNEST έχει μήκος μόλις 1,2 μέτρα, αλλά η μικρή του κλίμακα κρύβει σημαντικές καινοτομίες. Η κύρια διαφορά του από τα προηγούμενα μοντέλα της NASA, όπως το Perseverance και το Curiosity, εστιάζεται στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει την κίνηση. Τα υπάρχοντα εξάτροχα rovers βασίζονται στο παθητικό σύστημα ανάρτησης "rocker-bogie", το οποίο εξασφαλίζει τη σταθερότητα, αλλά τα περιορίζει σημαντικά όταν συναντούν μεγάλα εμπόδια.

Αντιθέτως, το ERNEST διαθέτει ενεργή ανάρτηση. Μέσω δύο ηλεκτροκίνητων αρθρώσεων στο μπροστινό μέρος, το όχημα μπορεί να κατανέμει ενεργά το βάρος του και να αλλάζει τον τρόπο κίνησής του. Μπορεί κυριολεκτικά να "ανασηκώνει" τους διάτρητους τροχούς του για να περάσει πάνω από εμπόδια ή να πλοηγείται πλευρικά, καθώς και οι τέσσερις τροχοί του είναι ανεξάρτητα κατευθυντήριοι. Παράλληλα, διατηρεί την επιλογή ενός μηχανισμού συμπλέκτη για μετάβαση σε παθητική ανάρτηση, εξοικονομώντας πολύτιμη ενέργεια σε ομαλά εδάφη.

Κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων δοκιμών στην έρημο, η ομάδα του JPL παρατήρησε μια πρωτοφανή αύξηση της ταχύτητας κάλυψης εδάφους. Το πρωτότυπο πέτυχε ταχύτητες έως και 1 km/h. Το συγκεκριμένο νούμερο μπορεί να ακούγεται μικρό για τα γήινα δεδομένα, ωστόσο είναι μια ολόκληρη τάξη μεγέθους μεγαλύτερο από την κορυφαία ταχύτητα των τρεχόντων οχημάτων που εξερευνούν τον Κόκκινο Πλανήτη. Ο James Keane, πλανητικός επιστήμονας του JPL, επισήμανε πως ένα τέτοιο όχημα θα μπορούσε πρακτικά να πραγματοποιήσει ένα "επιστημονικό οδικό ταξίδι" σε όλη την επιφάνεια της Σελήνης.

Τεχνητή Νοημοσύνη και αυτονομία: Η λογική του Reinforcement Learning

Η ταχύτητα και η ευελιξία δεν αρκούν εάν ένα διαστημικό όχημα περιμένει οδηγίες από τη Γη για κάθε μέτρο που διανύει. Η ομάδα ERNEST στράφηκε στην τεχνητή νοημοσύνη, χρησιμοποιώντας τεχνικές reinforcement learning (ενισχυτική μάθηση). Πριν αφεθεί ελεύθερο στη φύση, το λειτουργικό σύστημα του rover εκπαιδεύτηκε εκτενώς σε ένα περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας. Μέσα από το Dynamics and Real-Time Simulation Laboratory, υπολογιστικά συστήματα προσομοίασαν εκατομμύρια σενάρια πλοήγησης βάσει δεδομένων τριβής και συμπεριφοράς υλικών, επιτρέποντας στον αλγόριθμο να "μάθει" από τα λάθη του.

Αφού ολοκληρώθηκε αυτή η εικονική εκπαίδευση, το σύστημα δοκιμάστηκε στο Mars Yard του JPL, όπου κλήθηκε να αποφασίσει μόνο του τον τρόπο πλοήγησης ανάμεσα σε αμμόλοφους, απότομες κλίσεις και σωρούς βράχων. Το ERNEST ανταποκρίθηκε άψογα, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να αναγνωρίζει ποια εμπόδια μπορεί να περάσει και ποια πρέπει να παρακάμψει, χωρίς ανθρώπινη επίβλεψη.

Δοκιμές υπό προσομοιωμένες σεληνιακές συνθήκες

Οι συνθήκες φωτισμού στο φεγγάρι αποτελούν έναν τεράστιο σκόπελο για τις οπτικές κάμερες, καθώς οι πολικές περιοχές της Σελήνης χαρακτηρίζονται από τεράστιες σκιές που παραπλανούν τους αισθητήρες βάθους. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, οι δοκιμές στην έρημο του Κολοράντο έγιναν σε κάθε πιθανή χρονική στιγμή της ημέρας. Το rover επιτέλεσε πορείες τα ξημερώματα, το σούρουπο, αλλά και μέσα στο βαθύ σκοτάδι της νύχτας, εξασφαλίζοντας πως η σουίτα αισθητήρων του και οι αλγόριθμοι αναγνώρισης μπορούν να λειτουργήσουν ανεξαρτήτως της ορατότητας.

Ορίζοντας το μέλλον της εξερεύνησης

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2022 με εσωτερική χρηματοδότηση από το JPL και σήμερα υπάγεται στο Mars Exploration Program της NASA. Σύμφωνα με τον Hari Nayar, επικεφαλής τεχνολόγο του προγράμματος, το όχημα που βλέπουμε σήμερα είναι ο καρπός ανάλυσης 11 διαφορετικών σχεδίων ενεργής ανάρτησης, τα οποία δοκιμάστηκαν ενδελεχώς σε εξομοιωτές σεληνιακού εδάφους.

Ο στόχος πλέον είναι η κλιμάκωση του σχεδιασμού. Η ομάδα σκοπεύει να κατασκευάσει μια έκδοση με διπλάσιο μέγεθος, η οποία θα φέρει πλήρη επιστημονικά όργανα για τις επόμενες μεγάλες αποστολές της NASA στο ηλιακό μας σύστημα, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία βάσεων στην επιφάνεια άλλων πλανητών με πλήρως αυτόνομα βοηθητικά οχήματα.