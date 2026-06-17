NASA X-59: Πτήση στα 1.4 Mach με στόχο τις αθόρυβες υπερηχητικές διαδρομές

Σύνοψη

Το πειραματικό αεροσκάφος X-59 της NASA ολοκλήρωσε πτήση συνθηκών αποστολής αγγίζοντας την ταχύτητα των 1.4 Mach (1.488 χλμ/ώρα).

Η δοκιμή έλαβε χώρα σε υψόμετρο 55.000 ποδών (16.764 μέτρα), προσομοιώνοντας τις συνθήκες λειτουργίας των μελλοντικών δοκιμών πάνω από κατοικημένες περιοχές.

Κύριος στόχος είναι η αντικατάσταση του εκκωφαντικού ηχητικού κρότου με έναν ανεπαίσθητο «ηχητικό γδούπο».

Η επιτυχία του προγράμματος αναμένεται να οδηγήσει σε αναθεώρηση της παγκόσμιας νομοθεσίας (FAA, EASA) για την άρση της απαγόρευσης των υπερηχητικών πτήσεων πάνω από την ξηρά.

Το X-59 της NASA αποτελεί ένα αμιγώς πειραματικό αεροσκάφος, σχεδιασμένο να ταξιδεύει με ταχύτητες άνω του 1 Mach αποφεύγοντας τη δημιουργία ηχητικού κρότου. Κατά την κρισιμότερη δοκιμή του, άγγιξε τα 1.4 Mach (1.488 χλμ/ώρα) στο υψόμετρο των 55.000 ποδών, και χάρη στην εξειδικευμένη αεροδυναμική γεωμετρία του, τα ωστικά κύματα δεν συγχωνεύονται, μετατρέποντας τον θόρυβο σε έναν ήπιο «ηχητικό γδούπο» και θέτοντας τις βάσεις για νέους κανονισμούς εναέριας κυκλοφορίας.

Τα τεχνικά δεδομένα της πτήσης στα 1.4 Mach

Η πρόσφατη εξέλιξη του προγράμματος Quiet SuperSonic Technology (Quesst) καταγράφει το πιο σημαντικό ορόσημο μέχρι σήμερα. Στις 12 Ιουνίου 2026, το X-59 πραγματοποίησε πτήση συνθηκών αποστολής, φτάνοντας τα 925 μίλια την ώρα (1.488 χλμ/ώρα) στα 55.000 πόδια (16.764 μέτρα). Η συγκεκριμένη πτήση ακολουθεί το πρώτο επιτυχές σπάσιμο του φράγματος του ήχου που σημειώθηκε στις 5 Ιουνίου, όταν το αεροσκάφος κατέγραψε ταχύτητα 1.1 Mach (1.147 χλμ/ώρα) πάνω από την έρημο Mojave της Καλιφόρνια.

Το υψόμετρο και η ταχύτητα της δοκιμής δεν επιλέχθηκαν τυχαία, καθώς αντιπροσωπεύουν τις ακριβείς συνθήκες πλεύσης που θα χρησιμοποιήσει η NASA κατά τη διάρκεια των επικείμενων πτήσεων πάνω από αμερικανικές πόλεις, προκειμένου να συλλέξει δεδομένα για την αντίληψη του θορύβου από το ευρύ κοινό.

Από τον ηχητικό κρότο στον ηχητικό γδούπο

Το μεγαλύτερο εμπόδιο για την καθιέρωση των υπερηχητικών πτήσεων στην πολιτική αεροπορία υπήρξε ιστορικά ο ηχητικός κρότος. Όταν ένα αεροσκάφος ξεπερνά την ταχύτητα του ήχου, δημιουργεί ωστικά κύματα που συμπιέζονται μπροστά και πίσω από το σκάφος. Καθώς αυτά τα κύματα συγχωνεύονται και φτάνουν στο έδαφος, παράγουν μια ισχυρή, εκρηκτική ηχητική έκρηξη ικανή να προκαλέσει ζημιές σε κτιριακές υποδομές.

Η Lockheed Martin, η οποία κατασκεύασε το X-59 μέσω συμβολαίου ύψους 247.5 εκατομμυρίων δολαρίων με τη NASA, εφάρμοσε έναν ριζοσπαστικό σχεδιασμό. Το εξαιρετικά μακρύ και λεπτό ρύγχος του αεροσκάφους εμποδίζει τη συνένωση των ωστικών κυμάτων. Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τα μαθηματικά μοντέλα της NASA, είναι ένας ήχος που προσομοιάζει περισσότερο με το κλείσιμο της πόρτας ενός αυτοκινήτου στον απέναντι δρόμο, παρά με έκρηξη. Κατά τις τρέχουσες δοκιμές, το X-59 συνοδεύεται από ένα συμβατικό υπερηχητικό μαχητικό F-15, το οποίο χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της πτήσης και φέρει ειδικούς αισθητήρες για την καταγραφή της υπογραφής των ωστικών κυμάτων του X-59.

Η φάση της ακουστικής επικύρωσης

Πριν το αεροσκάφος εμφανιστεί πάνω από κατοικημένες περιοχές, η NASA πρέπει να ολοκληρώσει τη διαδικασία διεύρυνσης του φακέλου πτήσης. Η ομάδα μηχανικών δοκιμάζει το όχημα πιέζοντας το σταδιακά στα θεωρητικά όρια σχεδιασμού του, επιβεβαιώνοντας τη δομική ακεραιότητα και την αεροδυναμική σταθερότητα κάτω από ακραία πίεση.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση αυτής της φάσης, το X-59 θα περάσει στην ακουστική επικύρωση και σε αυτό το στάδιο, συστοιχίες μικροφώνων εδάφους θα καταγράψουν την υπερηχητική ακουστική υπογραφή του σκάφους. Η NASA οφείλει να παράσχει αδιάσειστα στοιχεία στον Ομοσπονδιακό Οργανισμό Αεροπορίας (FAA) των ΗΠΑ, αποδεικνύοντας ότι το μαθηματικό μοντέλο λειτουργεί στην πράξη και ότι το X-59 πράγματι δεν παράγει τον απαγορευμένο κρότο.

Οι συνέπειες για την ευρωπαϊκή αεροπορία

Η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν αφορά αποκλειστικά τον αμερικανικό εναέριο χώρο. Από την απόσυρση του Concorde, η Ευρωπαϊκή Ένωση Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) διατηρεί αυστηρή απαγόρευση για υπερηχητικές πτήσεις πολιτικών αεροσκαφών πάνω από την ξηρά της Ευρώπης λόγω της αυστηρής νομοθεσίας για την ηχορύπανση.

Εάν η NASA προσκομίσει επαρκή δεδομένα μέσω του X-59, η διεθνής αεροπορική κοινότητα (ICAO) θα ξεκινήσει τη διαμόρφωση νέων, βασισμένων σε μετρήσεις προτύπων θορύβου. Η θέσπιση τέτοιων κανονισμών μεταφράζεται μελλοντικά σε δραστική μείωση του χρόνου πτήσεων σε διατλαντικά δρομολόγια, αλλά και σε ευρωπαϊκές διαδρομές υψηλής ζήτησης, διατηρώντας ταυτόχρονα το επίπεδο θορύβου πάνω από τις πόλεις εντός των αυστηρών ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.