Νέα έρευνα για τη ζωή στο Διάστημα: Ο οργανισμός που επιβιώνει σε θερμοκρασίες ρεκόρ

Σύνοψη

Ανακάλυψη μιας νέας αμοιβάδας (Incendiamoeba cascadensis) στο Εθνικό Πάρκο Lassen της Καλιφόρνια, η οποία καταγράφηκε να αναπαράγεται με επιτυχία στους 63°C.

Πρόκειται για ευκαρυωτικό οργανισμό, γεγονός που καταρρίπτει οριστικά το προηγούμενο επιστημονικό ρεκόρ των 60°C για αυτήν την κατηγορία πολύπλοκων κυττάρων με πυρήνα.

Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από τη NASA έχοντας άμεσες εφαρμογές στην αναζήτηση εξωγήινης ζωής σε ακραία περιβάλλοντα.

Το γονιδίωμα της αμοιβάδας αποκαλύπτει εξελιγμένους μηχανισμούς προστασίας του DNA και των πρωτεϊνών της, αξιοποιώντας αυξημένο θετικό φορτίο στις επιφάνειές τους για την αποφυγή της θερμικής διάσπασης.

Γενετικά ίχνη παρόμοιων οργανισμών έχουν εντοπιστεί σε υδροθερμικά πεδία στο Yellowstone και τη Νέα Ζηλανδία, γεγονός που υποδεικνύει παγκόσμια εξάπλωση αντίστοιχων μικροοργανισμών.

Η αμοιβάδα Incendiamoeba cascadensis αντέχει σε θερμοκρασίες ρεκόρ αναπτύσσοντας εξειδικευμένους γενετικούς μηχανισμούς για την αποτροπή της κυτταρικής διάσπασης. Το DNA της προστατεύεται από ειδικές πρωτεΐνες με υψηλό θετικό επιφανειακό φορτίο, χαρακτηριστικό γνώρισμα των θερμόφιλων βακτηρίων, επιτρέποντας στον οργανισμό να αναπαράγεται αυτούσιος στους 63 βαθμούς Κελσίου και να παραμένει πλήρως ενεργός έως τους 66 βαθμούς.

Μέγιστο όριο αναπαραγωγής: Αναπαραγωγή μέσω κυτταρικής διαίρεσης μέχρι τους 63°C (145°F).

Αναπαραγωγή μέσω κυτταρικής διαίρεσης μέχρι τους 63°C (145°F). Κινητικότητα και αναζήτηση τροφής: Διατήρηση των βασικών βιολογικών λειτουργιών έως τους 64°C.

Διατήρηση των βασικών βιολογικών λειτουργιών έως τους 64°C. Αντοχή σε κρίσιμες συνθήκες: Μερική δραστηριότητα στους 66°C και πλήρης επιβίωση για πέντε λεπτά μετά από έκθεση στους 70°C.

Μερική δραστηριότητα στους 66°C και πλήρης επιβίωση για πέντε λεπτά μετά από έκθεση στους 70°C. Προηγούμενο όριο ευκαρυωτικών κυττάρων: Το απόλυτο όριο των 60°C που διατηρούσαν μέχρι σήμερα ελάχιστα είδη μυκήτων και ερυθρών φυκών.

Η επιστημονική κοινότητα έχει διατηρήσει παραδοσιακά αυστηρά θερμικά όρια αναφορικά με την αντοχή των πολύπλοκων βιολογικών δομών, εστιάζοντας πρωτίστως στην ευπάθεια που παρουσιάζουν οι οργανισμοί οι οποίοι διαθέτουν εύθραυστο κυτταρικό πυρήνα. Ωστόσο, μια εκτενής έρευνα που χρηματοδοτήθηκε από τη NASA φέρνει στο φως τα δεδομένα ενός νεοανακαλυφθέντος μικροοργανισμού που ανατρέπει ριζικά τα όρια της ζωής.

Αυτός ο μικροσκοπικός οργανισμός εντοπίστηκε να ακμάζει στα γεωθερμικά ύδατα του Εθνικού Πάρκου Lassen στην Καλιφόρνια και επιδεικνύει μια θερμική ανθεκτικότητα που μέχρι πρότινος θεωρούνταν βιολογικώς αδύνατη για τους εκπροσώπους του ευκαρυωτικού βασιλείου.

Για να γίνει πλήρως αντιληπτό το μέγεθος αυτής της βιολογικής ανακάλυψης, είναι απολύτως απαραίτητο να διαχωρίσουμε τις δύο κύριες κατηγορίες ζωής που υπάρχουν στον πλανήτη Γη με βάση την κυτταρική τους δομή. Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι προκαρυωτικοί οργανισμοί, οι οποίοι περιλαμβάνουν τα βακτήρια και τα αρχαία, αποτελούμενοι από απλά κύτταρα χωρίς την ύπαρξη ενός διακριτού πυρήνα ή εξειδικευμένων οργανιδίων στο εσωτερικό τους. Αυτή η θεμελιώδης κυτταρική απλότητα τους επιτρέπει να αντέχουν σε εξαιρετικά ακραία περιβάλλοντα, προσαρμοζόμενοι σε υψηλά επίπεδα οξύτητας, έντονη ακτινοβολία και ασύλληπτες θερμοκρασίες που καταστρέφουν κάθε άλλη μορφή ζωής. Στον αντίποδα, οι ευκαρυωτικοί οργανισμοί χαρακτηρίζονται από τεράστια πολυπλοκότητα, καθώς διαθέτουν έναν απολύτως διακριτό πυρήνα που προστατεύει το γενετικό υλικό και συνδυάζεται με περίπλοκα κυτταρικά όργανα όπως τα μιτοχόνδρια, τα οποία λειτουργούν ως μικροσκοπικά βιολογικά εργοστάσια. Οι βιολόγοι είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα πως οι ευαίσθητες μεμβράνες αυτών των οργανιδίων θα διαλύονταν ολοσχερώς σε θερμοκρασίες άνω των 62 βαθμών Κελσίου, θέτοντας ένα αυστηρό ταβάνι στη δυνατότητα επιβίωσής τους σε περιβάλλοντα υψηλών θερμοκρασιών.

Η νεοανακαλυφθείσα αοιβάδα με την επίσημη επιστημονική ονομασία Incendiamoeba cascadensis έρχεται να αναθεωρήσει οριστικά αυτές τις θεωρητικές προσεγγίσεις μέσα από αδιάσειστα εμπειρικά δεδομένα που καταγράφηκαν σε εργαστηριακές συνθήκες. Οι ερευνητές διαπίστωσαν μέσα από αλλεπάλληλα πειράματα πως ο εν λόγω οργανισμός διατηρεί ακέραιη την ικανότητα αναπαραγωγής μέσω κυτταρικής διαίρεσης στην εξωπραγματική θερμοκρασία των 63 βαθμών Κελσίου, σημειώνοντας ένα νέο απόλυτο ρεκόρ για τους ευκαρυωτικούς οργανισμούς. Μολονότι η διαδικασία της αναπαραγωγής σταματά πέρα από αυτό το θερμικό όριο, η αμοιβάδα παραμένει βιολογικά ενεργή και συνεχίζει να μετακινείται αναζητώντας θρεπτικά συστατικά στους 64 βαθμούς Κελσίου, ενώ διατηρεί μερική λειτουργικότητα ακόμα και στους 66 βαθμούς Κελσίου. Πρόσθετες δοκιμές ακραίας καταπόνησης έδειξαν ότι μπορεί να ανακάμψει πλήρως έπειτα από μια συνεχή έκθεση πέντε λεπτών στους 70 βαθμούς Κελσίου, αν και μια πιθανή αύξηση της θερμοκρασίας στους 80 βαθμούς Κελσίου επιφέρει εν τέλει την οριστική καταστροφή της κυτταρικής της δομής.

Αναζητώντας τις αιτίες πίσω από αυτή τη συμπεριφορά, η ερευνητική ομάδα προχώρησε στην πλήρη αλληλούχιση του γονιδιώματος της Incendiamoeba cascadensis για να αποκωδικοποιήσει τους μηχανισμούς της θερμικής σταθερότητας. Μέσα από την ενδελεχή παρατήρηση της γονιδιακής έκφρασης σε διαφορετικές θερμοκρασιακές κλίμακες, οι επιστήμονες εντόπισαν πολυάριθμες στρατηγικές αποκλειστικά αφιερωμένες στη σταθεροποίηση του DNA και στην αποτροπή της θερμικής του υποβάθμισης. Το εντυπωσιακότερο εύρημα της ανάλυσης αφορά τη δομή των πρωτεϊνών της αμοιβάδας, οι οποίες εμφανίζουν ένα ιδιαίτερα υψηλό θετικό επιφανειακό φορτίο που λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας απέναντι στην καταστροφική επίδραση της θερμότητας. Η παρούσα αρχιτεκτονική των μορίων προσομοιάζει σε τεράστιο βαθμό με τις αντίστοιχες πρωτεϊνικές δομές που συναντάμε στα θερμόφιλα βακτήρια, προσφέροντας την απαραίτητη συνοχή για να αποτραπεί η κατάρρευση των πολύπλοκων κυτταρικών λειτουργιών υπό συνθήκες ακραίου θερμικού στρες.

Οι επιπτώσεις της έρευνας εκτείνονται πολύ πιο μακριά από τα γεωγραφικά όρια της Καλιφόρνιας και αγγίζουν τον πυρήνα της σύγχρονης βιολογικής έρευνας σε παγκόσμιο επίπεδο. Μια συγκριτική γενετική ανάλυση σε μεγάλες βάσεις δεδομένων οδήγησε στην ανακάλυψη παρόμοιων θραυσμάτων DNA σε γεωθερμικά δείγματα που προέρχονται από το Εθνικό Πάρκο Yellowstone καθώς και από πολυάριθμες θερμοπηγές στη Νέα Ζηλανδία. Η ευρύτατη γεωγραφική κατανομή υποδεικνύει ότι χιλιάδες άγνωστες θερμόφιλες αμοιβάδες ενδέχεται να ευδοκιμούν αυτή τη στιγμή σε διάφορα περιβάλλοντα υψηλών θερμοκρασιών σε όλο τον κόσμο, αναμένοντας την επιστημονική τους ταυτοποίηση. Για τους αστροβιολόγους, τα νέα δεδομένα διευρύνουν ριζικά τις παραμέτρους με τις οποίες αξιολογείται η κατοικησιμότητα των πλανητών, αποδεικνύοντας ότι πολύπλοκες μορφές ζωής θα μπορούσαν θεωρητικά να αναπτυχθούν και να επιβιώσουν σε εξωγήινα περιβάλλοντα, τα οποία θεωρούνταν μέχρι χθες απαγορευτικά για την ύπαρξη οργανισμών με κυτταρικό πυρήνα.

Η διαρκής αναζήτηση ζωής σε ουράνια σώματα εντός του ηλιακού μας συστήματος, με βασικούς στόχους τον πλανήτη Άρη ή τον δορυφόρο Εγκέλαδο του Κρόνου, βασίζεται σε τεράστιο βαθμό στην πλήρη κατανόηση των ακραίων ορίων της γήινης βιολογίας. Η Alison Olcott, επιβλέπουσα επιστήμονας για το πρόγραμμα Εξωβιολογίας στα κεντρικά γραφεία της NASA, τονίζει ότι η μελέτη των ακραίοφιλων οργανισμών βοηθά στον καθορισμό των βιοχημικών και φυσιολογικών περιορισμών κάθε βιολογικού συστήματος. Ενώ η παρουσία πρόδρομων οργανικών ενώσεων έχει ήδη καταγραφεί σε μέρη όπως ο Εγκέλαδος από το διαστημικό σκάφος Cassini, η αποδεδειγμένη πλέον ικανότητα των πολύπλοκων κυττάρων να διατηρούν τη δομική τους ακεραιότητα υπό ακραία θερμική πίεση προσθέτει μια εντελώς νέα διάσταση στα διερευνητικά μας μοντέλα. Φυσικά, οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι η αντοχή στη θερμοκρασία δεν εξασφαλίζει από μόνη της την κατοικησιμότητα, καθώς ένα εξωγήινο οικοσύστημα πρέπει υποχρεωτικά να παρέχει τη σωστή χημική ισορροπία, επαρκείς ποσότητες νερού, κατάλληλα επίπεδα οξύτητας και ένα εξαιρετικά σταθερό τροφικό πλέγμα για την υποστήριξη της ζωής.