Νέα εργαλεία και περισσότερη ευελιξία στο Gboard για Android

Η Google συνεχίζει να ανανεώνει το Gboard, το δημοφιλές εικονικό πληκτρολόγιο που χρησιμοποιούν εκατομμύρια κάτοχοι συσκευών Android. Η εφαρμογή δέχεται μια σειρά από βελτιώσεις που υπόσχονται να κάνουν την εμπειρία πληκτρολόγησης πιο άνετη, εξατομικευμένη και «έξυπνη». Από τις πιο ενδιαφέρουσες αλλαγές είναι η δυνατότητα προσαρμογής του μεγέθους γραμματοσειράς απευθείας μέσα από το ίδιο το Gboard, αλλά και η ενσωμάτωση AI εργαλείων σε ορισμένες συσκευές.

Μέχρι σήμερα, όποιος χρήστης ήθελε να αλλάξει το μέγεθος των χαρακτήρων στο πληκτρολόγιο έπρεπε να το κάνει μέσα από τις γενικές ρυθμίσεις του Android. Αυτό πλέον αλλάζει. Με τη νέα επιλογή, το Gboard επιτρέπει την προσαρμογή του μεγέθους της γραμματοσειράς χωρίς να χρειάζεται να ψάχνει κανείς βαθιά στο μενού του τηλεφώνου του.

Η διαδικασία είναι απλή: ανοίγοντας την εφαρμογή Google Messages και πατώντας στη «Σύνταξη» νέου μηνύματος, εμφανίζεται το εικονικό πληκτρολόγιο. Εκεί, οι χρήστες μπορούν να πατήσουν στο εικονίδιο του γραναζιού. Αν δεν το βλέπουν, αρκεί να κρατήσουν πατημένο το κόμμα και να σύρουν προς το γρανάζι. Στη συνέχεια, από το μενού «Preferences» επιλέγουν «Font Size».

Το προεπιλεγμένο μέγεθος είναι ρυθμισμένο ώστε να ακολουθεί αυτό του συστήματος. Όμως, με τη βοήθεια ενός ειδικού slider, ο χρήστης μπορεί να μικρύνει το μέγεθος στο 85% ή να το μεγαλώσει μέχρι και στο 200%. Οι διαθέσιμες επιλογές περιλαμβάνουν βήματα στο 100%, 115%, 130%, 150%, 180% και 200%. Η αλλαγή δεν περιορίζεται μόνο στα γράμματα, αλλά επηρεάζει και τα εικονίδια που εμφανίζονται στη γραμμή εργαλείων του πληκτρολογίου.

Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για όσους έχουν προβλήματα όρασης ή δυσκολεύονται να διαβάσουν τα γράμματα στις μικρότερες οθόνες. Αντίθετα, όσοι προτιμούν να βλέπουν περισσότερους χαρακτήρες σε μικρότερο χώρο μπορούν να επιλέξουν μικρότερη κλίμακα.

Η συγκεκριμένη λειτουργία εντοπίστηκε σε δοκιμές που έγιναν σε Pixel 6 Pro με την έκδοση Android 16 QPR2 Beta. Παρά το γεγονός ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί αν θα φτάσει ταυτόχρονα σε όλες τις συσκευές, είναι ξεκάθαρο πως η Google επιδιώκει να κάνει το Gboard πιο προσαρμόσιμο και πιο προσβάσιμο.

Πέρα από τις αλλαγές στην εμφάνιση, το Gboard φαίνεται να αποκτά καινούρια «έξυπνα» χαρακτηριστικά, αν και προς το παρόν περιορισμένα στη σειρά Pixel 10. Εκεί εμφανίζεται ένα εικονίδιο μολυβιού με αστραλίτσες στη γραμμή προτάσεων. Πατώντας το, οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε Writing Tools που λειτουργούν σαν προσωπικός διορθωτής κειμένου.

Με τα εργαλεία αυτά, το Gboard μπορεί να εντοπίσει και να διορθώσει λάθη σε γραμματική, στίξη ή τυπογραφικά σφάλματα. Δεν περιορίζεται όμως μόνο σε διορθώσεις: προσφέρει και τη δυνατότητα αναδιατύπωσης κειμένου ώστε να γίνει πιο επαγγελματικό ή πιο φιλικό, ανάλογα με το ζητούμενο ύφος. Μπορεί ακόμη να επιμηκύνει ή να συντομεύσει ένα κείμενο, είτε με το πάτημα ενός κουμπιού είτε με φωνητικές εντολές.

Ένα ακόμη βήμα προς την ευκολία είναι το Smart Edit. Χάρη σε αυτό, οι χρήστες μπορούν να κάνουν μικροαλλαγές στο κείμενό τους χρησιμοποιώντας μόνο τη φωνή τους. Για παράδειγμα, μπορούν να αντικαταστήσουν μια λέξη με άλλη, να προσθέσουν μια καινούρια ή να βάλουν σημεία στίξης χωρίς να χρειαστεί να πληκτρολογήσουν ξανά.

Η χρήση είναι απλή: αρκεί να δώσει κανείς εντολή όπως «Change Dog to Cat» για να αντικαταστήσει άμεσα τη λέξη. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να πει «Add comma» για να μπει κόμμα ή «Insert word» για να προστεθεί μια νέα λέξη.

[via]