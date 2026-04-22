Νέα εξέταση αίματος υπόσχεται πρόβλεψη του Αλτσχάιμερ χρόνια πριν τα συμπτώματα

Σύνοψη

Επιστήμονες του ερευνητικού κέντρου Mass General Brigham επιβεβαίωσαν ότι ο βιοδείκτης pTau217 στο αίμα λειτουργεί ως σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Ο εντοπισμός της πρωτεΐνης επιτρέπει την πρόβλεψη της νόσου πολλά χρόνια πριν εμφανιστούν γνωστικά προβλήματα ή φυσικές αλλοιώσεις στον εγκέφαλο.

Η νέα μέθοδος, όπως δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Communications , είναι ικανή να ανιχνεύσει μελλοντικές συσσωρεύσεις αμυλοειδούς ακόμα και όταν οι τρέχουσες τομογραφίες (PET) εμφανίζονται φυσιολογικές.

, είναι ικανή να ανιχνεύσει μελλοντικές συσσωρεύσεις αμυλοειδούς ακόμα και όταν οι τρέχουσες τομογραφίες (PET) εμφανίζονται φυσιολογικές. Η εξέλιξη ανοίγει τον δρόμο για τη σταδιακή αντικατάσταση των δαπανηρών και επεμβατικών διαγνωστικών μεθόδων (οσφυονωτιαία παρακέντηση, τομογραφίες) με απλές εξετάσεις ρουτίνας, αλλάζοντας τον σχεδιασμό της πρόληψης στα συστήματα υγείας.

Η ιατρική κοινότητα αναζητούσε επί δεκαετίες μια αξιόπιστη, μη επεμβατική και οικονομικά προσιτή μέθοδο για την έγκαιρη διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ. Σήμερα, η διάγνωση βασίζεται κατά κύριο λόγο σε ακριβές τομογραφίες εκπομπής ποζιτρονίων (PET) και στην οσφυονωτιαία παρακέντηση για τη λήψη εγκεφαλονωτιαίου υγρού. Και οι δύο αυτές μέθοδοι, πέραν του υψηλού κόστους, εφαρμόζονται συνήθως μόνο όταν ο ασθενής έχει ήδη αρχίσει να παρουσιάζει τα πρώτα σημάδια γνωστικής έκπτωσης.

Η πρόσφατη μελέτη από το ερευνητικό κέντρο Mass General Brigham, η οποία δημοσιεύτηκε στο Nature Communications, ανατρέπει αυτό το καθυστερημένο διαγνωστικό μοντέλο, αξιοποιώντας την ανάλυση του πλάσματος του αίματος για την ανίχνευση συγκεκριμένων πρωτεϊνών.

Πώς το τεστ αίματος pTau217 προβλέπει το Αλτσχάιμερ;

Η εξέταση ανιχνεύει τη φωσφορυλιωμένη πρωτεΐνη ταυ 217 (pTau217) στο πλάσμα του αίματος. Τα αυξημένα επίπεδα αυτού του βιοδείκτη προειδοποιούν για την ταχεία συσσώρευση πλακών αμυλοειδούς στον εγκέφαλο. Αυτό επιτρέπει την ακριβή πρόβλεψη της νόσου Αλτσχάιμερ πολλά χρόνια πριν εμφανιστούν τα πρώτα γνωστικά συμπτώματα ή εντοπιστούν αλλοιώσεις στις συμβατικές τομογραφίες PET.

Η νόσος Αλτσχάιμερ χαρακτηρίζεται από τη συσσώρευση δύο παθολογικών πρωτεϊνών στον εγκέφαλο: του β-αμυλοειδούς (το οποίο σχηματίζει εξωκυτταρικές πλάκες) και της πρωτεΐνης ταυ (η οποία δημιουργεί νευροϊνιδιακά πλέγματα στο εσωτερικό των νευρώνων). Ιστορικά, η ανίχνευση του αμυλοειδούς μέσω τομογραφίας PET αποτελούσε το «χρυσό πρότυπο» της διάγνωσης.

Η έρευνα του Mass General Brigham αποδεικνύει ότι τα επίπεδα της pTau217 στο αίμα αυξάνονται συστηματικά πολύ πριν οι παραδοσιακές τομογραφίες καταγράψουν θετικό αποτέλεσμα για συσσώρευση αμυλοειδούς. Σύμφωνα με τα κλινικά δεδομένα της μελέτης, ακόμα και σε περιπτώσεις ηλικιωμένων εθελοντών με απόλυτα φυσιολογικές τομογραφίες εγκεφάλου, ο βιοδείκτης pTau217 μπόρεσε να υποδείξει με ακρίβεια ποια άτομα θα ανέπτυσσαν τελικά τοξικές πλάκες αμυλοειδούς στα επόμενα χρόνια.

Υψηλά επίπεδα pTau217: Σχετίζονται με ταχεία εξέλιξη της παθολογίας και υψηλή πιθανότητα εμφάνισης σοβαρής γνωστικής έκπτωσης.

Χαμηλά επίπεδα pTau217: Υποδεικνύουν ελάχιστο ρίσκο. Οι συμμετέχοντες με χαμηλές μετρήσεις στην έναρξη της μελέτης παρέμειναν αρνητικοί στη συσσώρευση αμυλοειδούς για πολλά χρόνια.

Συγκριτικό πλεονέκτημα και περιορισμοί των τομογραφιών PET

Η τυπική προσέγγιση μέσω PET σάρωσης έχει αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμη, αλλά πάσχει από σοβαρά ζητήματα κλιμάκωσης. Ο εξοπλισμός απαιτεί εξειδικευμένες εγκαταστάσεις, προετοιμασία με ραδιενεργά ισότοπα και το κόστος ανά εξέταση παραμένει απαγορευτικό για εκτεταμένο προσυμπτωματικό έλεγχο του γενικού πληθυσμού. Αντίθετα, η εξέταση αίματος μπορεί να ενσωματωθεί στις ετήσιες αιματολογικές εξετάσεις ρουτίνας σε οποιοδήποτε μικροβιολογικό εργαστήριο.

Επιπλέον, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ορισμένοι ασθενείς λαμβάνουν "ψευδώς αρνητικά" αποτελέσματα κατά τα πρώιμα στάδια των PET τομογραφιών, καθώς τα επίπεδα της βλάβης δεν είναι επαρκώς υψηλά για να απεικονιστούν. Ο βιοδείκτης pTau217 καλύπτει αυτό ακριβώς το διαγνωστικό κενό, προσφέροντας απόλυτη ευαισθησία στο μοριακό επίπεδο.

Εμπορική διαθεσιμότητα και εφαρμογή στην Ελλάδα

Ο αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) έχει ήδη ξεκινήσει τις πρώτες αδειοδοτήσεις για αντίστοιχες διαγνωστικές εξετάσεις, με τα διαγνωστικά κέντρα στις ΗΠΑ να τις υιοθετούν σταδιακά για κλινική χρήση (εκτός ερευνητικού πλαισίου). Ωστόσο, η μετάβαση από το εργαστήριο στην καθημερινή ιατρική πρακτική απαιτεί την οργάνωση συγκεκριμένων πρωτοκόλλων.

Για την ευρωπαϊκή αγορά, και κατ' επέκταση την Ελλάδα, η έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) βρίσκεται σε τροχιά αξιολόγησης. Πρακτικά, τα εξειδικευμένα ιδιωτικά εργαστήρια στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά πιθανό να ενσωματώσουν τα πρώτα panels μέτρησης pTau217 στα επερχόμενα χρόνια, ενώ η καθολική κάλυψη από τα ασφαλιστικά ταμεία θα ακολουθήσει μόλις οι διεθνείς ιατρικοί σύλλογοι ορίσουν τη μέτρηση ως επίσημο προαπαιτούμενο πριν τη χορήγηση νέων φαρμακευτικών αγωγών επιβράδυνσης της νόσου.