Νέα ευρωπαϊκά πρότυπα για φορτιστές: Εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων από το 2028

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει ακόμη ένα βήμα προς την πράσινη μετάβαση, αυτή τη φορά εστιάζοντας στους φορτιστές των καθημερινών μας συσκευών. Μετά την καθιέρωση του ενιαίου φορτιστή USB-C για κινητά τηλέφωνα, tablets και άλλες φορητές συσκευές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρά στην αναθεώρηση των προτύπων οικολογικού σχεδιασμού (eco-design) για τις εξωτερικές μονάδες τροφοδοσίας (External Power Supplies – EPS). Στόχος της είναι να μειωθεί η ενεργειακή σπατάλη, να περιοριστούν οι εκπομπές ρύπων και να ενισχυθεί η διαλειτουργικότητα μεταξύ συσκευών και κατασκευαστών.

Η νέα δέσμη κανόνων, που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στα τέλη του 2028, αφορά εκατοντάδες εκατομμύρια φορτιστές που κυκλοφορούν κάθε χρόνο στην ευρωπαϊκή αγορά – υπολογίζεται ότι πρόκειται για περίπου 400 εκατομμύρια τεμάχια ετησίως. Όλοι οι φορτιστές που θα πωλούνται στην ΕΕ θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον μία θύρα USB-C και να συνοδεύονται από αποσπώμενο καλώδιο. Η συγκεκριμένη ρύθμιση επεκτείνει τη λογική του ενιαίου φορτιστή σε ένα ευρύτερο φάσμα ηλεκτρονικών συσκευών, από laptops και smartphones έως routers και οθόνες υπολογιστών.

Τρία χρόνια προσαρμογής για τους κατασκευαστές

Οι κατασκευαστές φορτιστών θα έχουν στη διάθεσή τους τρία χρόνια για να συμμορφωθούν με τις νέες προδιαγραφές. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το μέτρο αυτό αναμένεται να επιφέρει σημαντικά οφέλη τόσο για το περιβάλλον όσο και για τους καταναλωτές. Εκτιμάται ότι, μέχρι το 2035, η συνολική κατανάλωση ενέργειας κατά τον κύκλο ζωής των συσκευών θα μειωθεί κατά περίπου 3%. Πρόκειται για εξοικονόμηση ενέργειας ισοδύναμη με εκείνη που καταναλώνουν ετησίως 140.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Παράλληλα, η Επιτροπή προβλέπει μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 9% και των ρύπων κατά 13%. Για τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά, αυτό μεταφράζεται σε συνολική μείωση δαπανών της τάξης των 100 εκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο, έως το 2035. Τα νέα προϊόντα που θα συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα θα φέρουν ειδικό λογότυπο, το EU Common Charger, το οποίο θα διευκολύνει τους καταναλωτές να τα αναγνωρίζουν εύκολα στην αγορά.

Νομοθετική διαδικασία και εφαρμογή

Η νέα ρύθμιση θα δημοσιευθεί τις επόμενες εβδομάδες στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα τεθεί σε ισχύ είκοσι ημέρες αργότερα. Ωστόσο, η εφαρμογή των υποχρεωτικών κανόνων θα ξεκινήσει στο τέλος του 2028, δίνοντας έτσι επαρκές χρονικό περιθώριο προσαρμογής στις επιχειρήσεις του κλάδου.

Η ΕΕ, με την πρωτοβουλία αυτή, συνεχίζει τη στρατηγική της για πιο αποδοτικά ενεργειακά προϊόντα και μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Τα πρότυπα οικολογικού σχεδιασμού έχουν ήδη εφαρμοστεί σε μια σειρά οικιακών και ηλεκτρονικών συσκευών, οδηγώντας σε σημαντική μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ο Dan Jørgensen, Επίτροπος Ενέργειας και Κατοικίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χαρακτήρισε την πρωτοβουλία «έξυπνη κίνηση που θέτει τον καταναλωτή στο επίκεντρο». Όπως τόνισε, η καθιέρωση κοινών φορτιστών για smartphones, laptops και άλλες συσκευές που χρησιμοποιούνται καθημερινά «μειώνει τη σπατάλη ενέργειας και περιορίζει τις εκπομπές, ενώ ταυτόχρονα βοηθά τους Ευρωπαίους πολίτες να εξοικονομούν χρήματα».

Ο Jørgensen υπογράμμισε επίσης ότι η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση αποτελεί παράδειγμα του πώς η καινοτομία μπορεί να συνδυαστεί με την περιβαλλοντική ευθύνη. «Η πρακτική αλλαγή που εισάγουμε στον τομέα των εξωτερικών μονάδων τροφοδοσίας θα βοηθήσει τους Ευρωπαίους να εξοικονομήσουν πόρους, ενώ ταυτόχρονα θα αποδεικνύει ότι η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει κινητήρια δύναμη προόδου και υπευθυνότητας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι η ΕΕ επιδιώκει να διαμορφώσει «ένα μέλλον στο οποίο η τεχνολογία θα λειτουργεί καλύτερα για όλους, αλλά και για τον ίδιο τον πλανήτη».

Ένα βήμα προς πιο βιώσιμη τεχνολογία

Η νέα ευρωπαϊκή πολιτική για τους φορτιστές δεν αφορά μόνο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, αλλά και την καταπολέμηση της περιβαλλοντικής ρύπανσης που προκαλείται από την υπερπαραγωγή και απόρριψη παλαιών ή ασύμβατων φορτιστών. Με κοινά πρότυπα, οι καταναλωτές δεν θα χρειάζεται πλέον να αγοράζουν νέο φορτιστή κάθε φορά που αλλάζουν συσκευή, μειώνοντας έτσι τα ηλεκτρονικά απόβλητα και συμβάλλοντας σε μια πιο κυκλική οικονομία.

