Νέα κατάσταση της ύλη: Κβαντική διεμπλοκή σε θερμοκρασία δωματίου

Σύνοψη

Ερευνητές των Πανεπιστημίων Brown και Michigan σταθεροποίησαν μια νέα, ενδιάμεση κρυσταλλική δομή της ύλης, η οποία μέχρι πρότινος θεωρούνταν εφικτή αποκλειστικά σε θεωρητικό επίπεδο.

Η νέα δομή αναπτύχθηκε με τη χρήση προσαρμοσμένων νανοσωματιδίων αργύρου σε σχήμα κόλουρου οκταέδρου, τα οποία αυτοσυναρμολογούνται σε ένα υπερπλέγμα.

Το παραγόμενο υλικό επιδεικνύει ιδιότητες βαθιάς-ισχυρής σύζευξης φωτός-ύλης, επιτρέποντας στα ηλεκτρόνια να συγχρονίζονται απόλυτα με τα φωτεινά κύματα και να εισέρχονται σε κατάσταση κβαντικής διεμπλοκής.

Το κρισιμότερο εύρημα της μελέτης είναι ότι η συγκεκριμένη κβαντική συμπεριφορά καταγράφεται σε θερμοκρασία δωματίου, ακυρώνοντας την απαίτηση για κοστοβόρα συστήματα κρυογονικής ψύξης.

Η επίσημη έρευνα προσφέρει άμεσα εφαρμόσιμα δεδομένα για την ανάπτυξη νέων αισθητήρων και μικροτσίπ κβαντικής αρχιτεκτονικής.

Η μετάβαση των κβαντικών συστημάτων από τα αυστηρά ελεγχόμενα, υπερψυγμένα εργαστηριακά περιβάλλοντα στις εμπορικές εφαρμογές απαιτεί θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο που κατανοούμε και συνθέτουμε τα υλικά. Σύμφωνα με τη νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science, επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Brown και το Κολέγιο Μηχανικής του Πανεπιστημίου Michigan κατάφεραν να δημιουργήσουν μια εντελώς νέα, φυσικά σταθεροποιημένη δομική κατάσταση της ύλης.

Χρησιμοποιώντας νανοσωματίδια αργύρου, σχεδιασμένα με απόλυτη γεωμετρική ακρίβεια, οι ερευνητές δημιούργησαν ένα ενδιάμεσο υπερπλέγμα (superlattice) που γεφυρώνει δύο από τις πιο κοινές κρυσταλλικές δομές των μετάλλων στη φύση. Το αποτέλεσμα δεν αποτελεί απλώς την επίλυση ενός μακροχρόνιου γρίφου της επιστήμης υλικών, αλλά αποδεικνύει πως συγκεκριμένα κβαντικά φαινόμενα μπορούν πλέον να υποστηριχθούν υπό κανονικές περιβαλλοντικές συνθήκες.

Το νέο υπερπλέγμα είναι μια ενδιάμεση, σταθεροποιημένη κρυσταλλική δομή η οποία προκύπτει από την αυτοσυναρμολόγηση προσαρμοσμένων νανοσωματιδίων αργύρου. Τα νανοσωματίδια, μορφοποιημένα σε σχήμα κόλουρου οκταέδρου, συνδέονται οργανικά μεταξύ τους, επιτρέποντας στα ηλεκτρόνιά τους να αλληλεπιδρούν άμεσα με φωτεινά κύματα (σύζευξη φωτός-ύλης). Το σημαντικότερο πλεονέκτημα αυτού του πλέγματος είναι η ικανότητά του να διατηρεί κατάσταση κβαντικής διεμπλοκής σε συνθήκες θερμοκρασίας δωματίου.

Η μορφολογία «mecon» και η χημεία της αυτοσυναρμολόγησης

Για να επιτύχουν το συγκεκριμένο δομικό αποτέλεσμα, οι ερευνητικές ομάδες χρειάστηκε να μεταβάλουν τα θερμικά φορτία κατά τη σύνθεση των σωματιδίων. Η διαδικασία αυτή απέδωσε ένα φάσμα σχημάτων—από σχεδόν σφαιρικά έως αυστηρά κυβικά—με το τελικό βέλτιστο σχήμα να σταθεροποιείται στο κόλουρο οκτάεδρο.

Κρίσιμο ρόλο στη διαδικασία διαδραματίζει η επιφανειακή επικάλυψη των νανοσωματιδίων. Τα σωματίδια επικαλύπτονται με μακριά μόρια, τα οποία λειτουργούν ως «κολλώδεις τρίχες». Όπως αναφέρει η ερευνητική ομάδα, οι ενώσεις αυτές εξασφαλίζουν στα σωματίδια αρκετή ελευθερία ώστε να μετατοπίζονται και να προσαρμόζονται στον διαθέσιμο χώρο, διατηρώντας ταυτόχρονα την απαραίτητη συνοχή για τη δημιουργία ενός συμμετρικού πλέγματος. Το υλικό διαθέτει την ικανότητα να «κλειδώνει» στην ενδιάμεση φάση μετασχηματισμού μεταξύ δύο κλασικών μεταλλικών κρυστάλλων.

Κβαντική διεμπλοκή σε θερμοκρασία δωματίου

Το πιο εντυπωσιακό εύρημα της μελέτης αφορά την οπτική και κβαντική συμπεριφορά του υπερπλέγματος. Μέσω στοχευμένου φωτισμού, το υπερπλέγμα νανοσωματιδίων αργύρου εμφάνισε χαρακτηριστικά βαθιάς και ισχυρής σύζευξης. Αυτό σημαίνει ότι τα ηλεκτρόνια στον άργυρο αρχίζουν να δονούνται σε απόλυτο συγχρονισμό με τα εισερχόμενα κύματα φωτός, οδηγώντας σε άμεση κβαντική διεμπλοκή.

Μέχρι σήμερα, τέτοιου είδους ισχυρές κβαντικές οπτικές αλληλεπιδράσεις εντοπίζονταν σχεδόν αποκλειστικά σε κρυογονικές συνθήκες (κοντά στο απόλυτο μηδέν). Η επίτευξη των ίδιων ακριβώς φαινομένων σε θερμοκρασία δωματίου μέσω αυτού του υπερπλέγματος καταρρίπτει ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην ανάπτυξη εμπορικού κβαντικού υλικού στήριξης.

Με τη ματιά του Techgear

Από καθαρά τεχνική σκοπιά, η έρευνα των Πανεπιστημίων Brown και Michigan αποτελεί σημείο καμπής. Μέχρι σήμερα, όταν μιλούσαμε για hardware κβαντικών υπολογιστών, αναπόφευκτα στο μυαλό μας έρχονταν οι τεράστιοι μεταλλικοί κύλινδροι-ψυγεία της IBM ή της Google, σχεδιασμένοι να διατηρούν τα qubits σε κλάσματα του βαθμού πάνω από το απόλυτο μηδέν. Η ανάγκη απομόνωσης από τον θερμικό θόρυβο καθιστούσε το κβαντικό hardware δυσκίνητο, εξαιρετικά κοστοβόρο και αυστηρά περιορισμένο στα εργαστήρια.

Η απόδειξη ότι η γεωμετρία (τα "mecons") και η νανοχημεία μπορούν να «καθαρίσουν» τον θερμικό θόρυβο επαρκώς ώστε να διατηρηθεί η κβαντική διεμπλοκή σε θερμοκρασία δωματίου είναι μια ξεκάθαρη νίκη της μηχανικής επί των φυσικών περιορισμών. Αν και βρισκόμαστε ακόμα στη φάση της θεμελιώδους επιστήμης υλικών, το συγκεκριμένο υπερπλέγμα μας δείχνει ότι το μέλλον της κβαντικής υπολογιστικής δεν θα μοιάζει απαραίτητα με τα θηριώδη συστήματα του σήμερα, αλλά ίσως ενσωματωθεί σε επίπεδα τυπικών ημιαγωγών, αξιοποιώντας άμεσα το φως και την ύλη στα μικροτσίπ της επόμενης δεκαετίας.