Νέα μέθοδος διορθώνει την όραση χωρίς λέιζερ και τομές

Σύνοψη

Επιστήμονες ανέπτυξαν την Ηλεκτρομηχανική Διαμόρφωση (EMR), μια τεχνική που διορθώνει προβλήματα όρασης χωρίς τη χρήση λέιζερ ή χειρουργικών τομών, διατηρώντας ανέπαφο τον ιστό του ματιού.

Η διαδικασία χρησιμοποιεί έναν ειδικό αγώγιμο φακό επαφής από πλατίνα ο οποίος διοχετεύει χαμηλό ηλεκτρικό ρεύμα, μεταβάλλοντας προσωρινά το pH και την οξύτητα του κερατοειδούς.

Η μεταβολή του pH επιτρέπει στο κολλαγόνο του κερατοειδούς να μαλακώσει σαν ζύμη και να πάρει το διορθωμένο σχήμα του φακού μέσα σε μόλις ένα λεπτό.

Αντιθέτως με το παραδοσιακό LASIK, η μέθοδος δεν απαιτεί αφαίρεση ιστού, προστατεύοντας τη δομική ακεραιότητα του οφθαλμού και απαιτώντας δραματικά φθηνότερο ιατρικό εξοπλισμό.

Οι πρώτες δοκιμές σε οφθαλμούς κουνελιών ήταν απόλυτα επιτυχημένες και παρουσιάστηκαν επίσημα στο φθινοπωρινό συνέδριο της Αμερικανικής Χημικής Εταιρείας (ACS).

Η εξάρτηση εκατομμυρίων ανθρώπων από τα γυαλιά οράσεως και τους φακούς επαφής έχει οδηγήσει παραδοσιακά ένα τεράστιο ποσοστό ασθενών στην αναζήτηση μόνιμων λύσεων μέσω της διαθλαστικής χειρουργικής, με την επέμβαση LASIK να κυριαρχεί σχεδόν μονοπωλιακά εδώ και δεκαετίες. Παρόλο που η εν λόγω ιατρική προσέγγιση θεωρείται εξαιρετικά ασφαλής και αποτελεσματική βάσει μακροχρόνιων κλινικών δεδομένων, βασίζεται αποκλειστικά στην αφαίρεση υγιούς κερατοειδικού ιστού με τη βοήθεια εξειδικευμένων συστημάτων λέιζερ, τα οποία ουσιαστικά εξαχνώνουν και σμιλεύουν τον κερατοειδή χιτώνα για να αποκαταστήσουν την ορθή εστίαση του φωτός στον αμφιβληστροειδή.

Αυτή η μηχανική παρέμβαση προκαλεί ενίοτε σε ορισμένους ασθενείς μετεγχειρητικές παρενέργειες όπως η χρόνια ξηροφθαλμία ή οι νυχτερινές αντανακλάσεις γύρω από πηγές φωτός, ενώ η μόνιμη λέπτυνση του ιστού μειώνει αναπόφευκτα τη συνολική δομική αντοχή του οφθαλμού.

Ερευνητές από το Κολέγιο Occidental και το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Irvine αποφάσισαν να προσεγγίσουν το πρόβλημα από μια εντελώς διαφορετική οπτική γωνία, παρουσιάζοντας πρόσφατα στο φθινοπωρινό συνέδριο της Αμερικανικής Χημικής Εταιρείας (ACS) μια ριζοσπαστική εναλλακτική διαδικασία που υπόσχεται να εξαλείψει πλήρως την ανάγκη για οποιαδήποτε μορφή τομής, εξαχνώσης ή θερμικής καύσης του οφθαλμικού ιστού.

Πώς λειτουργεί η Ηλεκτρομηχανική Διαμόρφωση (EMR)

Η πρωτοποριακή μέθοδος ονομάζεται Ηλεκτρομηχανική Διαμόρφωση (Electromechanical Reshaping - EMR) και βασίζεται σε ένα βιοχημικό μονοπάτι το οποίο ανακαλύφθηκε σχεδόν τυχαία κατά τη διάρκεια παλαιότερων μελετών πάνω στη συμπεριφορά των χόνδρινων ιστών του σώματος. Ο ανθρώπινος κερατοειδής αποτελείται σε τεράστιο ποσοστό από δομικές ίνες κολλαγόνου, οι οποίες καταφέρνουν να διατηρούν το χαρακτηριστικό θολωτό τους σχήμα χάρη σε εξαιρετικά ισχυρές ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ πρωτεϊνικών μορίων που φέρουν αντίθετο ηλεκτρικό φορτίο.

Αυτός ο εξαιρετικά πλούσιος σε νερό διάφανος ιστός παραμένει υπό φυσιολογικές συνθήκες απολύτως άκαμπτος, προκειμένου να προστατεύει τον εσωτερικό θάλαμο του ματιού και να λειτουργεί ταυτόχρονα ως ο κύριος και ισχυρότερος οπτικός φακός που συγκεντρώνει τις ακτίνες του φωτός.

Η βιοχημεία πίσω από τη χαλάρωση του κολλαγόνου

Η επιστημονική ομάδα συνειδητοποίησε μέσα από εκτεταμένα πειράματα πως με την εφαρμογή ενός πολύ ασθενούς ηλεκτρικού ρεύματος, είναι απολύτως εφικτό να μειωθεί τοπικά το pH του ιστού, καθιστώντας το περιβάλλον του κερατοειδούς προσωρινά πιο όξινο. Η αύξηση της οξύτητας καταφέρνει να χαλαρώσει άμεσα τους ισχυρούς δεσμούς του κολλαγόνου, μετατρέποντας τον κατά τα άλλα σκληρό κερατοειδή σε ένα εξαιρετικά εύπλαστο και διαμορφώσιμο υλικό που αποκτά ιδιότητες παρόμοιες με αυτές της μαλακής ζύμης.

Για να επιτύχουν την επιθυμητή διαθλαστική διόρθωση και να καθοδηγήσουν σωστά τον μαλακωμένο ιστό, οι επιστήμονες σχεδίασαν και κατασκεύασαν έναν ειδικό, αγώγιμο φακό επαφής από πλατίνα ο οποίος λειτουργεί ταυτόχρονα ως ηλεκτρόδιο παροχής ρεύματος και ως φυσικό καλούπι για το νέο σχήμα του ματιού. Τοποθετώντας τον φακό πλατίνας απευθείας πάνω στον οφθαλμό, ο οποίος βρέχεται συνεχώς από ένα αλατούχο διάλυμα που προσομοιάζει πιστά τη σύσταση των φυσικών δακρύων, το ηλεκτρικό ρεύμα ενεργοποιεί την ενδοκυτταρική διαδικασία χαλάρωσης των ιστών.

Μέσα σε χρονικό διάστημα που ελάχιστα ξεπερνά το ένα λεπτό, ο μαλακωμένος πλέον κερατοειδής προσαρμόζεται πλήρως στις εσωτερικές καμπύλες του φακού πλατίνας, υιοθετώντας το νέο και οπτικά διορθωμένο σχήμα που απαιτείται για την καθαρή όραση. Μόλις διακοπεί η παροχή ρεύματος από το κύκλωμα, το pH επιστρέφει σχεδόν ακαριαία στα φυσιολογικά του επίπεδα και οι ηλεκτροστατικοί δεσμοί του κολλαγόνου ανασχηματίζονται ισχυρότεροι, κλειδώνοντας πρακτικά το νέο σχήμα του κερατοειδούς με απόλυτη μηχανική σταθερότητα. Η όλη διαδικασία διαρκεί περίπου όσο και μια τυπική συνεδρία αφαίρεσης ιστού μέσω LASIK, αλλά ολοκληρώνεται απαιτώντας πολύ λιγότερα βήματα προετοιμασίας και εντελώς μηδενικές χειρουργικές παρεμβάσεις.

Εντυπωσιακά αποτελέσματα στις πρώτες κλινικές δοκιμές

Οι αυστηρές εργαστηριακές δοκιμές πραγματοποιήθηκαν αρχικά σε δώδεκα απομονωμένους οφθαλμούς κουνελιών, στους οποίους εφαρμόστηκε ένα λεπτομερές πρωτόκολλο διόρθωσης αντίστοιχο με αυτό που θα απαιτούνταν για την ιατρική αντιμετώπιση μιας μέτριας μορφής μυωπίας στους ανθρώπους. Στις δέκα από τις δώδεκα περιπτώσεις, η τεχνική EMR κατάφερε να μειώσει την καμπυλότητα του κερατοειδούς ακριβώς στον βαθμό που προέβλεπαν τα μαθηματικά μοντέλα για την επίτευξη του απόλυτα στοχευμένου διαθλαστικού αποτελέσματος.

Το πλέον ενθαρρυντικό εύρημα των ερευνητών, το οποίο ανοίγει τον δρόμο για τη χρήση της μεθόδου σε ανθρώπους, ήταν πως τα ζωντανά κύτταρα του κερατοειδούς επιβίωσαν πλήρως και ακέραια μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διαδικασίας, αποδεικνύοντας πρακτικά ότι ο αυστηρός έλεγχος της διαβάθμισης του pH αποτρέπει την κυτταρική νέκρωση των ιστών ή τη δημιουργία μόνιμων, μη αναστρέψιμων ουλών στην επιφάνεια του ματιού.

Πέρα από την προφανή εφαρμογή στη διόρθωση της μυωπίας, οι επιστήμονες διαπίστωσαν μέσα από ανεξάρτητα παράλληλα πειράματα πως η διαδικασία ελεγχόμενης μεταβολής του pH μπορεί ενδεχομένως να αναστρέψει ορισμένες σοβαρές μορφές θολώματος του κερατοειδούς που προκαλούνται από χημικά εγκαύματα ή τραυματισμούς. Μέχρι σήμερα, ασθενείς με τόσο εκτεταμένες χημικές βλάβες καταλήγουν σχεδόν νομοτελειακά στη μοναδική διαθέσιμη λύση της ολικής μεταμόσχευσης κερατοειδούς, μια εξαιρετικά βαριά επέμβαση που ενέχει σημαντικούς κινδύνους απόρριψης του ξένου μοσχεύματος και απαιτεί μακροχρόνια μετεγχειρητική παρακολούθηση με ισχυρά ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.

Τα πλεονεκτήματα έναντι της κλασικής μεθόδου

Η μελλοντική εμπορική μετάβαση από το συμβατικό LASIK στην Ηλεκτρομηχανική Διαμόρφωση προσφέρει μια σειρά από κρίσιμα δομικά πλεονεκτήματα που εστιάζουν πρωτίστως στην απόλυτη ασφάλεια των ασθενών και δευτερευόντως στο τεράστιο κόστος συντήρησης του ιατρικού εξοπλισμού. Η παραδοσιακή διαθλαστική χειρουργική βασίζεται σε ογκώδη συστήματα excimer και femtosecond laser, τα οποία απαιτούν πάγιες επενδύσεις πολλών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από τις οφθαλμολογικές κλινικές, καθώς και πανάκριβα συμβόλαια ετήσιας τεχνικής υποστήριξης και αντικατάστασης εξαρτημάτων. Από την άλλη πλευρά, ο απαραίτητος εξοπλισμός της τεχνικής EMR αποτελείται αποκλειστικά από μια συμπαγή γεννήτρια χαμηλής τάσης και τους εξατομικευμένους αγώγιμους φακούς πλατίνας, μειώνοντας δραματικά το συνολικό λειτουργικό κόστος της επέμβασης.

Ταυτόχρονα, το αντικειμενικό γεγονός ότι δεν αφαιρείται απολύτως κανένα μικρόμετρο υγιούς ιστού από το μάτι σημαίνει ότι αποφεύγονται οριστικά επικίνδυνες μακροχρόνιες επιπλοκές όπως η εκτασία του κερατοειδούς, μια σπάνια αλλά εξαιρετικά σοβαρή ιατρική κατάσταση κατά την οποία η προοδευτική λέπτυνση του ιστού οδηγεί σε ανεξέλεγκτη παραμόρφωση της δομής και θολή όραση. Επιπλέον, οι ερευνητές υπογραμμίζουν εμπεριστατωμένα ότι η διαδικασία διαθέτει θεωρητικά τη δυνατότητα να είναι πλήρως αναστρέψιμη εάν προκύψει κάποιο σφάλμα αρχικού υπολογισμού, αν και αυτό προφανώς αποτελεί αντικείμενο περαιτέρω ενδελεχούς μελέτης στα επόμενα αυστηρά στάδια των κλινικών δοκιμών.

Η ακαδημαϊκή ομάδα οφείλει τώρα να προχωρήσει άμεσα στον σχεδιασμό και την εκτέλεση εκτεταμένων πειραμάτων σε ζωντανά ζώα, προκειμένου να αξιολογηθεί διεξοδικά η μακροπρόθεσμη σταθερότητα του νέου διορθωμένου σχήματος, ο ακριβής χρόνος πλήρους ανάρρωσης και οι πιθανές αμυντικές βιολογικές αντιδράσεις του ανοσοποιητικού συστήματος σε βάθος χρόνου.

Η εφαρμογή της επαναστατικής τεχνικής σε προβλήματα υπερμετρωπίας και αστιγματισμού βρίσκεται επίσης στην κορυφή του προγραμματισμού των ερευνητών, ωστόσο. η σημαντική καθυστέρηση στη χορήγηση των απαραίτητων ομοσπονδιακών επιχορηγήσεων αναγκάζει το πολλά υποσχόμενο έργο να προχωρά με αισθητά πιο αργούς ρυθμούς από αυτούς που θα επιθυμούσε η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα.