Το NBA φέρνει την Τεχνητή Νοημοσύνη στις διαιτητικές αποφάσεις!

Σύνοψη

Ο Κομισάριος του NBA, Adam Silver, ανακοίνωσε την επικείμενη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης για την αυτοματοποίηση των διαιτητικών αποφάσεων.

Το σύστημα θα αναλάβει αυστηρά «αντικειμενικές» παραβάσεις, όπως το αν η μπάλα πέρασε την πλάγια γραμμή, καταργώντας τα ανθρώπινα λάθη.

Η τεχνολογία θα βασίζεται σε δίκτυο καμερών γύρω από το παρκέ και θα λειτουργεί στα πρότυπα του συστήματος Hawk-Eye που χρησιμοποιείται στο τένις.

Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται σε πραγματικό χρόνο, καταργώντας τις χρονοβόρες διακοπές για εξέταση ριπλέι (video review).

Η ανθρώπινη διαιτησία θα παραμείνει υπεύθυνη για τις «υποκειμενικές» παραβάσεις, όπως τα φάουλ και το flopping, παρά τις έντονες αντιδράσεις μερίδας των φιλάθλων.

Η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στον επαγγελματικό αθλητισμό περνάει στο επόμενο στάδιο. Ο Κομισάριος του NBA, Adam Silver, επιβεβαίωσε πρόσφατα την πρόθεση της λίγκας να αξιοποιήσει συστήματα AI για τη λήψη διαιτητικών αποφάσεων. Ο βασικός στόχος είναι η εξάλειψη των λαθών στις απολύτως μετρήσιμες, αντικειμενικές φάσεις ενός αγώνα, επιταχύνοντας ταυτόχρονα τον ρυθμό του παιχνιδιού και μειώνοντας δραστικά τις διακοπές.

Η συζήτηση άνοιξε επίσημα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του Silver στην εκπομπή "Pat McAfee Show". Απαντώντας στις πρόσφατες επικρίσεις για λάθη των διαιτητών κατά τη διάρκεια των φετινών Playoffs, ο Κομισάριος του NBA υπερασπίστηκε το ανθρώπινο δυναμικό της λίγκας, υπογραμμίζοντας ωστόσο τα όρια της ανθρώπινης αντίληψης. Η λύση που προκρίνεται είναι η μεταβίβαση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων σε έναν αυτοματοποιημένο μηχανισμό Τεχνητής Νοημοσύνης.

Πώς θα λειτουργεί ο AI διαιτητής

Το τεχνολογικό υπόβαθρο της νέας προσέγγισης βασίζεται στην οπτική υπολογιστική (computer vision) και τη μηχανική μάθηση. Αντί να βασίζεται στην κρίση του διαιτητή ή στη χρονοβόρα διαδικασία ελέγχου μέσω ριπλέι (video review) από το κέντρο ελέγχου, το NBA σχεδιάζει να εγκαταστήσει ένα πυκνό δίκτυο καμερών υψηλής ανάλυσης περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου. Οι κάμερες αυτές θα τροφοδοτούν με δεδομένα ένα κεντρικό σύστημα AI, ικανό να αναλύει την τροχιά της μπάλας, τη θέση των ποδιών των παικτών και τα όρια του γηπέδου σε χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Ο Adam Silver έκανε την ευθεία σύγκριση με το σύστημα Hawk-Eye, το οποίο έχει καθιερωθεί στο επαγγελματικό τένις. Στο τένις, οι αισθητήρες και οι κάμερες επιτρέπουν στο σύστημα να γνωρίζει ακριβώς το σημείο επαφής της μπάλας με το έδαφος, καταργώντας πλήρως τους επόπτες γραμμών στα μεγάλα τουρνουά. Στο μπάσκετ, ο αυτοματοποιημένος έλεγχος θα αφορά τις αντίστοιχες «αντικειμενικές» αποφάσεις: ποιος παίκτης ακούμπησε τελευταίος την μπάλα πριν αυτή βγει εκτός ορίων, αν το πόδι ενός αθλητή πατούσε τη γραμμή του τριπόντου κατά την εκτέλεση του σουτ, ή αν η προσπάθεια εκδηλώθηκε πριν μηδενιστεί το χρονόμετρο.

Ο αντίκτυπος στη ροή του αγώνα

Η μεγαλύτερη αλλαγή που υπόσχεται η τεχνολογία αυτή αφορά τη ροή του παιχνιδιού. Τα τελευταία χρόνια, ο μέσος χρόνος διάρκειας ενός αγώνα NBA έχει αυξηθεί, κυρίως λόγω των διαρκών ελέγχων στο monitor από τους διαιτητές (coach challenges, out-of-bounds reviews στα τελευταία λεπτά). Αυτές οι παύσεις ψύχουν τον ρυθμό των αθλητών και προκαλούν κόπωση στο τηλεοπτικό κοινό.

Το σύστημα AI θα λειτουργεί στο παρασκήνιο. Όπως εξήγησε ο Κομισάριος της λίγκας, η απόφαση θα είναι άμεση και η ενημέρωση θα φτάνει στον διαιτητή ακαριαία, πιθανότατα μέσω κάποιου wearable συσκευής ή ακουστικού, επιτρέποντας στο παιχνίδι να συνεχιστεί ομαλά χωρίς να πηγαίνει κανείς στην οθόνη του ριπλέι. Οι φάσεις δεν θα εξετάζονται πλέον εκ των υστέρων, αλλά θα αξιολογούνται αυτόματα την ώρα που συμβαίνουν.

Ο ρόλος της ανθρώπινης διαιτησίας και οι αντιδράσεις

Η εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν μεταφράζεται σε πλήρη αντικατάσταση των διαιτητών. Η διαχείριση της επαφής, η αξιολόγηση ενός επιθετικού φάουλ, τα κριτήρια για τα βήματα και η αναγνώριση του flopping παραμένουν στοιχεία που απαιτούν ανθρώπινη, υποκειμενική αντίληψη της δυναμικής του αθλήματος. Απαλλάσσοντας τους διαιτητές από το άγχος των αποφάσεων στις γραμμές, το NBA θεωρεί ότι θα τους επιτρέψει να εστιάσουν αποκλειστικά στη διαχείριση των σωματικών επαφών και του πειθαρχικού ελέγχου.

Παρά τη σαφήνεια του σχεδιασμού, μερίδα φιλάθλων και αναλυτών διατηρεί επιφυλάξεις. Το επιχείρημα που κυριαρχεί στα κοινωνικά δίκτυα είναι ότι η χρήση τεχνολογίας αποτελεί δικαιολογία για τη χαμηλή ποιότητα της τρέχουσας διαιτησίας. Πολλοί θεωρούν ότι η λίγκα προσπαθεί να καλύψει την ανεπαρκή εκπαίδευση των διαιτητών αναθέτοντας το έργο τους σε αλγορίθμους. Η κριτική εστιάζεται στο γεγονός ότι οι διαιτητές οφείλουν να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν σωστά τους κανονισμούς στο παρκέ, αντί να μετατρέπονται σε απλούς διαχειριστές αυτοματοποιημένων μηνυμάτων.

Η μετάβαση αυτή, ωστόσο, παρουσιάζει προκλήσεις. Η καταγραφή στο μπάσκετ είναι πιο περίπλοκη από το τένις, καθώς τα σώματα δέκα παικτών συχνά αλληλεπικαλύπτονται, κρύβοντας την ορατότητα των καμερών. Η τεχνολογία computer vision πρέπει να είναι σε θέση να διαχωρίζει τις σκιές, τον φωτισμό των γηπέδων και τα χέρια των αθλητών με απόλυτη ακρίβεια. Εταιρείες αθλητικών αναλυτικών (όπως η Second Spectrum που συνεργάζεται ήδη με το NBA) έχουν σημειώσει ραγδαία εξέλιξη στην καταγραφή σκελετικών δεδομένων (skeletal tracking), γεγονός που καθιστά το εγχείρημα τεχνολογικά βιώσιμο.

Η προοπτική του αυτοματοποιημένου συστήματος φέρνει το NBA στο ίδιο τραπέζι με άλλες μεγάλες διοργανώσεις που υιοθετούν ανάλογες λύσεις. Το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA χρησιμοποιεί ήδη ημι-αυτόματο σύστημα οφσάιντ με αισθητήρες στην μπάλα, ενώ το MLB πειραματίζεται με αυτοματοποιημένα strike zones. Η τεχνολογική ωρίμανση επιτρέπει πλέον στα αθλήματα να αφήσουν πίσω τους τη συζήτηση για τα "ανθρώπινα λάθη" σε περιπτώσεις όπου η απάντηση βασίζεται σε καθαρή γεωμετρία. Αν και το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος στο NBA δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, η κατεύθυνση έχει χαραχθεί οριστικά.