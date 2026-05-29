Νέα μέθοδος του MIT εξάγει λίθιο από πετρώματα χωρίς εκπομπές CO2 και οξέα

Σύνοψη

Ερευνητές του MIT ανέπτυξαν μια μέθοδο εξαγωγής λιθίου από το σποδουμένιο (σκληρό πέτρωμα) σε χαμηλές θερμοκρασίες, παρακάμπτοντας το εξαιρετικά ενεργοβόρο στάδιο της φρύξης.

Η τεχνική χρησιμοποιεί φθοριούχο αμμώνιο για τη διάλυση της πυριτικής μήτρας του ορυκτού, καταργώντας πλήρως την ανάγκη για έκπλυση με θειικό οξύ.

Το σύστημα λειτουργεί ως "κλειστός βρόχος", ανακυκλώνοντας τα χημικά αντιδραστήρια, με ποσοστό ανάκτησης λιθίου που ξεπερνά το 95%.

Η συγκεκριμένη επιστημονική εξέλιξη απαντά άμεσα στις αυστηρές περιβαλλοντικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Battery Regulation) για τη βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα των ηλεκτρικών οχημάτων.

Η παγκόσμια μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση και η αποθήκευση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές εξαρτώνται απόλυτα από την επάρκεια των μπαταριών ιόντων λιθίου. Ωστόσο, η ίδια η διαδικασία εξόρυξης του βασικού αυτού στοιχείου χαρακτηρίζεται από τεράστιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Μια νέα έρευνα από επιστήμονες του MIT, η οποία δημοσιεύτηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Science, παρουσιάζει μια ριζοσπαστική προσέγγιση στη μεταλλουργία. Η συγκεκριμένη διαδικασία υπόσχεται να βελτιστοποιήσει την ανάκτηση λιθίου από σκληρά πετρώματα, μηδενίζοντας τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και τον όγκο των τοξικών αποβλήτων.

Η νέα διαδικασία του MIT χρησιμοποιεί φθοριούχο αμμώνιο για την ασφαλή διάλυση της πυριτικής μήτρας του σποδουμένη σε χαμηλές θερμοκρασίες. Απελευθερώνει το λίθιο και το αλουμίνιο χωρίς την ανάγκη ενεργοβόρου ψησίματος και όξινης έκπλυσης. Το σύστημα είναι κλειστού βρόχου, ανακυκλώνει τα χημικά του και επιτυγχάνει ποσοστό ανάκτησης άνω του 95%.

Η προβληματική φύση της συμβατικής εξόρυξης

Ιστορικά, το λίθιο αντλείται μέσω δύο βασικών οδών: από τις αλυκές στη Νότια Αμερική και από τα σκληρά πετρώματα (σποδουμένιο) στην Αυστραλία και τη Βόρεια Αμερική. Η μέθοδος της εξάτμισης απαιτεί τεράστιες ποσότητες νερού και μήνες αναμονής, επηρεάζοντας άμεσα τον τοπικό υδροφόρο ορίζοντα.

Από την άλλη πλευρά, η παραδοσιακή εξόρυξη από σκληρά πετρώματα προσφέρει ταχύτητα, αλλά με τεράστιο ενεργειακό κόστος. Για να εξαχθεί το λίθιο από το σποδουμένιο, το ορυκτό πρέπει να υποβληθεί σε διαδικασία φρύξης, θερμαινόμενο σε φούρνους άνω των 1000°C προκειμένου να αλλάξει η κρυσταλλική του δομή. Στη συνέχεια, ακολουθεί έκπλυση με πυκνό θειικό οξύ. Αυτή η διαδικασία δεν καταναλώνει απλώς τεράστιες ποσότητες ορυκτών καυσίμων, εκλύοντας τόνους διοξειδίου του άνθρακα (CO2), αλλά αφήνει πίσω της και όξινα υπολείμματα τα οποία απαιτούν ακριβή και πολύπλοκη διαχείριση.

Η ομάδα του MIT ανέλυσε λεπτομερώς αυτές τις παραμέτρους, στοχεύοντας στην άμεση εξάλειψη των θερμικών διεργασιών.

Η χημική καινοτομία: Αντιστρέφοντας την υδρομεταλλουργία

Η βασική καινοτομία της μεθόδου του MIT εστιάζει στην εννοιολογική αντιστροφή της υδρομεταλλουργίας. Όπως εξηγεί ο καθηγητής Chiang, στις περισσότερες μεταλλουργικές διεργασίες τα πυριτικά άλατα θεωρούνται τα πιο ανθεκτικά στη διάλυση συστατικά και συνήθως απομονώνονται στο τέλος της χημικής αλυσίδας. Η νέα προσέγγιση αλλάζει αυτή τη ροή.

Οι ερευνητές επέλεξαν τη χρήση φθοριούχου αμμωνίου, ενός χημικού διαλύτη που στοχεύει απευθείας και διαλύει με ασφάλεια την πυριτική μήτρα του πετρώματος στην αρχή της διαδικασίας. Η αντίδραση αυτή πραγματοποιείται σε συγκριτικά πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Με τη διάλυση της μήτρας, τα πολύτιμα στοιχεία, όπως το λίθιο και το αλουμίνιο, απελευθερώνονται με φυσικό τρόπο, έτοιμα για το επόμενο στάδιο διαχωρισμού και καθαρισμού για βιομηχανική χρήση.

Η ερευνητική ομάδα υπέβαλε τη μέθοδο σε εκτεταμένες δοκιμές χρησιμοποιώντας 17 διαφορετικές πηγές συμπυκνωμάτων σποδουμένιου. Το αποτέλεσμα ήταν συνεπές σε όλα τα δείγματα: η διαδικασία ανέκτησε σταθερά πάνω από το 95% του διαθέσιμου λιθίου που βρισκόταν εγκλωβισμένο στο ορυκτό, επιβεβαιώνοντας την υψηλή της αποδοτικότητα.

Κλειστός βρόχος και βιομηχανική κλιμάκωση

Το σημαντικότερο ίσως πλεονέκτημα της τεχνικής του MIT είναι η αρχιτεκτονική κλειστού βρόχου. Στη συμβατική υδρομεταλλουργία, κάθε στάδιο παράγει διαφορετικού τύπου απόβλητα, τα οποία πρέπει να συλλεχθούν και να αδρανοποιηθούν. Αντιθέτως, η αντίδραση με το φθοριούχο αμμώνιο επιτρέπει την πλήρη ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση του ίδιου του χημικού αντιδραστηρίου σε διαδοχικούς κύκλους εκχύλισης. Παράλληλα, τα υποπροϊόντα της διαδικασίας, όπως το αλουμίνιο και το πυρίτιο, δεν αποτελούν τοξικά απόβλητα αλλά εμπορικά αξιοποιήσιμα υλικά, με άμεση εφαρμογή σε άλλους βιομηχανικούς κλάδους.

Η έλλειψη αναγκαιότητας για εγκαταστάσεις φρύξης βαρέος τύπου μειώνει ραγδαία το αρχικό κόστος κεφαλαίου για το στήσιμο νέων μονάδων επεξεργασίας. Εφόσον το σύστημα λειτουργεί σε χαμηλές θερμοκρασίες, οι απαιτήσεις σε ενέργεια μπορούν να καλυφθούν εξ ολοκλήρου από ανανεώσιμες πηγές, οδηγώντας σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας μηδενικών εκπομπών.

Οι επιπτώσεις για την Ευρωπαϊκή αλυσίδα εφοδιασμού

Τα δεδομένα αυτά έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή στρατηγική μπαταριών. Καθώς ο νέος κανονισμός της ΕΕ (Battery Regulation) θέτει αυστηρά όρια στο αποτύπωμα άνθρακα για τις μπαταρίες που εισάγονται ή κατασκευάζονται στην Ευρώπη από το 2027 και μετά, οι αυτοκινητοβιομηχανίες αναζητούν εναγωνίως προμηθευτές "πράσινου" λιθίου.

Μέχρι σήμερα, η εξάρτηση από μονάδες επεξεργασίας με υψηλές εκπομπές CO2 αποτελούσε βασικό μειονέκτημα. Η υιοθέτηση της μεθόδου του MIT μπορεί να επιτρέψει τη δημιουργία εργοστασίων διύλισης εντός της Ευρώπης, μεταποιώντας εισαγόμενο (ή τοπικά εξορυσσόμενο) σποδουμένιο χωρίς να προκαλούνται περιβαλλοντικές αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες. Αυτό προσδίδει γεωπολιτικό πλεονέκτημα, περιορίζοντας την εξάρτηση της ευρωπαϊκής και της τοπικής αγοράς από τρίτες χώρες που μονοπωλούν την επεξεργασία του ορυκτού με ρυπογόνες μεθόδους.