Υδάτινη ασπίδα στα υφάσματα: Νέα τεχνολογία καταργεί τα απορρυπαντικά και μειώνει 80% την ενέργεια

Σύνοψη

Επιστήμονες από τα Πανεπιστήμια Jilin και Southeast (Κίνα) ανέπτυξαν μια νανο-επικάλυψη που επιτρέπει τον καθαρισμό των ρούχων αποκλειστικά με νερό.

Η επίστρωση αποτελείται από εναλλασσόμενα στρώματα φορτισμένων πολυμερών πλούσιων σε σουλφονικές ομάδες, δημιουργώντας μια αδιαπέραστη "μοριακή υδάτινη ασπίδα".

Αποτρέπεται πλήρως η προσκόλληση ελαίων, τροφίμων, ιδρώτα και μικροοργανισμών (βακτηρίων και μυκήτων) στις ίνες των υφασμάτων (βαμβάκι, μετάξι, πολυεστέρας).

Μειώνει την κατανάλωση νερού και ρεύματος κατά την πλύση έως και 82%, εκμηδενίζοντας την ανάγκη για χημικά απορρυπαντικά και περιορίζοντας τη διαρροή μικροπλαστικών.

Η βιομηχανία του οικιακού καθαρισμού και της φροντίδας ενδυμάτων βασίζεται επί δεκαετίες στην ίδια θεμελιώδη χημική αρχή: τη χρήση επιφανειοδραστικών ουσιών (surfactants) που περιέχονται στα απορρυπαντικά, τα οποία δεσμεύουν τους ρύπους και τους απομακρύνουν μέσω έντονης μηχανικής ανάδευσης και θερμικής ενέργειας. Αυτή η διαδικασία, ωστόσο, είναι εξαιρετικά ενεργοβόρα και περιβαλλοντικά επιβλαβής. Η νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Communications Chemistry της Nature ανατρέπει την ανάγκη για χημικό καθαρισμό, μετατοπίζοντας τη λύση από το απορρυπαντικό, στην ίδια τη δομή της ύφανσης.

Η "υδάτινη ασπίδα" είναι μια υπερλεπτη επικάλυψη θετικά και αρνητικά φορτισμένων πολυμερών, πλούσια σε σουλφονικές ομάδες, η οποία εφαρμόζεται με ψεκασμό σε υφάσματα. Αυτή η δομή προσελκύει και οργανώνει τα μόρια του νερού, δημιουργώντας ένα αδιαπέραστο φράγμα που εμποδίζει λεκέδες, έλαια και μικροοργανισμούς να προσκολληθούν στις ίνες, επιτρέποντας τον καθαρισμό αποκλειστικά με απλό, τρεχούμενο νερό.

Η χημεία των πολυμερών και η δομή της επικάλυψης

Το ερευνητικό επίτευγμα δεν εστιάζει στη βελτίωση των απορρυπαντικών, αλλά στον επανασχεδιασμό της επιφανειακής φυσικής των ρούχων. Οι ερευνητές ανέπτυξαν ένα πολυστρωματικό φιλμ μέσω εναλλασσόμενου ψεκασμού πολυμερών που φέρουν αντίθετα ηλεκτρικά φορτία. Το κλειδί της επιτυχίας βρίσκεται στις σουλφονικές ομάδες — χημικές ενώσεις που περιέχουν θείο — οι οποίες είναι εξαιρετικά υδρόφιλες.

Όταν εφαρμοστούν στο ύφασμα, αυτές οι ομάδες προσελκύουν τα μόρια της υγρασίας του αέρα ή του ελαχίστου νερού, οργανώνοντας τα σε ένα υπερβολικά λεπτό, σταθερό στρώμα ενυδάτωσης πάνω από τις ίνες. Αυτό το στρώμα δρα ως "μοριακή πανοπλία". Αντί οι πρωτεΐνες του ιδρώτα, τα μόρια του λαδιού ή τα βακτήρια να έρθουν σε απευθείας επαφή με το βαμβάκι ή τον πολυεστέρα (όπου και δεσμεύονται ισχυρά), "γλιστρούν" πάνω σε αυτή την υδάτινη ασπίδα. Η διαφορά δυναμικού και η ηλεκτροστατική απώθηση καθιστούν την πρόσφυση των ρύπων αδύνατη. Ως αποτέλεσμα, η απλή ροή νερού σε θερμοκρασία δωματίου είναι απολύτως επαρκής για να ξεπλύνει τους λεκέδες, δίχως τη χρήση σαπουνιού.

Περιβαλλοντικό αποτύπωμα και μείωση μικροπλαστικών

Οι συμβατικές πλύσεις αποτελούν μία από τις κύριες πηγές μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα. Κάθε κύκλος πλυσίματος σε πολυεστερικά ρούχα αποκολλά χιλιάδες μικροΐνες, οι οποίες καταλήγουν στο αποχετευτικό δίκτυο και, τελικά, στους ωκεανούς. Επιπλέον, τα λύματα περιέχουν φωσφορικά άλατα και χημικά που διαταράσσουν τα τοπικά οικοσυστήματα.

Η καινοτομία των Κινέζων επιστημόνων παρεμβαίνει διπλά σε αυτό το πρόβλημα. Πρώτον, εκμηδενίζει την ανάγκη για χημικά απορρυπαντικά, αφήνοντας το νερό της πλύσης εντελώς καθαρό από χημικά κατάλοιπα. Δεύτερον, επειδή ο καθαρισμός απαιτεί μόνο ένα σύντομο ξέβγαλμα χωρίς πολύωρη μηχανική καταπόνηση στον κάδο του πλυντηρίου, η αποκόλληση μικροπλαστικών ινών ελαχιστοποιείται δραματικά. Τα ρούχα δεν "χτυπιούνται" στα τοιχώματα του κάδου επί δύο ώρες, διατηρώντας τη δομική τους ακεραιότητα για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Εμπορική εφαρμογή και προκλήσεις παραγωγής

Η τεχνολογία, η οποία επί του παρόντος βρίσκεται σε στάδιο βελτιστοποίησης στο εργαστήριο, σχεδιάζεται να εφαρμοστεί με δύο τρόπους. Ο πρώτος αφορά την εργοστασιακή επεξεργασία των νημάτων πριν τη ραφή των ενδυμάτων, εξασφαλίζοντας μόνιμη προστασία. Ο δεύτερος —και πιο ενδιαφέρων για τους καταναλωτές— είναι η δημιουργία σπρέι για οικιακή χρήση. Αυτό θα επιτρέπει στους χρήστες να εφαρμόζουν οι ίδιοι την "υδάτινη ασπίδα" σε ήδη υπάρχοντα ρούχα της γκαρνταρόμπας τους, μετατρέποντας τα σε αυτοκαθαριζόμενα. Ωστόσο, η σταθερότητα του ψεκαζόμενου πολυμερούς μετά από εκατοντάδες χρήσεις παραμένει το τελικό τεχνικό εμπόδιο πριν τη μαζική παραγωγή.

Αν και τα δεδομένα της έρευνας εντυπωσιάζουν, η πρακτική εφαρμογή κρύβει λεπτομέρειες που χρήζουν προσοχής. Η προσθήκη πολυμερών —ειδικά σε φυσικές ίνες όπως το βαμβάκι— συχνά μεταβάλλει τη συμπεριφορά του υφάσματος. Πώς επηρεάζεται η αναπνευσιμότητα του υλικού, ειδικά στις υψηλές θερμοκρασίες του ελληνικού καλοκαιριού; Μια επίστρωση που οργανώνει τα μόρια του νερού ενδέχεται να αλλάξει την αίσθηση του ρούχου στο δέρμα, προσδίδοντας του μια ελαφρώς πιο "συνθετική" ή "γλιστερή" υφή, εγκλωβίζοντας ίσως τη θερμότητα του σώματος.

Παράλληλα, η ευρεία υιοθέτηση αυτής της τεχνολογίας θέτει ένα τεράστιο ερωτηματικό για τη βιομηχανία των οικιακών συσκευών. Εάν τα ρούχα καθαρίζουν απλώς με μια σύντομη ροή νερού, τα βαριά πλυντήρια με τους πολύπλοκους κάδους, τις αντιστάσεις θέρμανσης και τους κινητήρες Inverter ίσως καταστούν παρωχημένα. Στο άμεσο μέλλον, δεν αποκλείεται να δούμε "σταθμούς ξεβγάλματος" χαμηλής ισχύος να αντικαθιστούν τα παραδοσιακά πλυντήρια, αλλάζοντας ριζικά τον σχεδιασμό των smart homes.