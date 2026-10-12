Νέα σειρά XGIMI HORIZON 30: Προβολείς 4K στα 120Hz και RGB Laser

Σύνοψη

Η XGIMI ανακοίνωσε επίσημα τη νέα σειρά προηγμένων οικιακών προβολέων HORIZON 30, η οποία απαρτίζεται από τρία ξεχωριστά μοντέλα: Pro, Max και Ultra Max.

Και οι τρεις συσκευές βασίζονται στην τεχνολογία RGB Triple Laser, προσφέροντας εγγενή ανάλυση 4K με ρυθμό ανανέωσης 120Hz και εξαιρετική φωτεινότητα που αγγίζει τα 6.000 ISO Lumens στο κορυφαίο μοντέλο.

Εξοπλίζονται με λειτουργικό σύστημα Google TV για άμεση πρόσβαση σε εκατοντάδες εφαρμογές, ενώ ο ήχος φέρει την υπογραφή της Harman Kardon μέσω διπλών ηχείων 12W.

Οι προπαραγγελίες έχουν ήδη ξεκινήσει με ειδικές εκπτώσεις, ενώ η κανονική διάθεση ξεκινά την 1η Νοεμβρίου με την τιμή αφετηρίας να ορίζεται στα 2.499 δολάρια.

Η XGIMI προχώρησε στα επίσημα αποκαλυπτήρια της σειράς HORIZON 30, εισάγοντας τρεις νέους προβολείς (Pro, Max, Ultra Max) που συνδυάζουν ανάλυση 4K, ρυθμό ανανέωσης 120Hz και τεχνολογία RGB Triple Laser. Οι συσκευές προσφέρουν φωτεινότητα από 4.800 έως 6.000 ISO Lumens, αντίθεση έως 10.000:1, ηχεία Harman Kardon 12W και ενσωματωμένο Google TV, με την κυκλοφορία να ορίζεται για την 1η Νοεμβρίου 2026, και αρχική τιμή (για την ώρα σε δολάρια) από $2.499 έως $3.499.

Ανάλυση & Ρυθμός Ανανέωσης: 4K στα 120Hz, ιδανικά για gaming και αθλητικά.

4K στα 120Hz, ιδανικά για gaming και αθλητικά. Πηγή φωτός: Τεχνολογία RGB Triple Laser για μέγιστη χρωματική ακρίβεια.

Τεχνολογία RGB Triple Laser για μέγιστη χρωματική ακρίβεια. Φωτεινότητα: 4.800 (Pro), 5.300 (Max) και 6.000 (Ultra Max) ISO Lumens.

4.800 (Pro), 5.300 (Max) και 6.000 (Ultra Max) ISO Lumens. Λογισμικό & Ήχος: Google TV, διπλά ηχεία Harman Kardon 12W, Dolby Vision και IMAX Enhanced.

Αρχιτεκτονική προβολής και τεχνολογικές καινοτομίες

Μετά την αρχική πρώτη επαφή που είχαμε κατά τη διάρκεια της έκθεσης IFA 2026, η XGIMI προχώρησε πλέον στην πλήρη αποκάλυψη της πολυαναμενόμενης γενιάς HORIZON 30, επιχειρώντας να γεφυρώσει οριστικά το χάσμα μεταξύ των παραδοσιακών τηλεοράσεων υψηλών προδιαγραφών και των οικιακών συστημάτων προβολής. Η αρχιτεκτονική των νέων συσκευών έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την προσαρμοστικότητα σε διαφορετικά περιβάλλοντα φωτισμού, επιτρέποντας στους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο μεγάλων διαστάσεων χωρίς να απαιτείται ο απόλυτος σκοτεινός θάλαμος ενός παραδοσιακού home theater. Η καρδιά της νέας σειράς χτυπά στους ρυθμούς της τεχνολογίας RGB Triple Laser, μιας διάταξης που εξασφαλίζει εξαιρετικά ευρύ χρωματικό φάσμα και ελαχιστοποιεί τις απώλειες κατά την αναπαραγωγή απαιτητικού περιεχομένου HDR.

Συγκριτικά με την προηγούμενη γενιά της σειράς HORIZON 20, τα νέα μοντέλα καταγράφουν εντυπωσιακά άλματα στον τομέα των επιδόσεων. Σύμφωνα με τα τεχνικά δελτία της κατασκευάστριας εταιρείας, η εγγενής αντίθεση έχει επταπλασιαστεί, φτάνοντας πλέον την αναλογία 10.000:1 στο κορυφαίο μοντέλο Ultra Max, ενώ ο ρυθμός ανανέωσης έχει διπλασιαστεί στα 120Hz. Αυτή η αναβάθμιση μεταφράζεται πρακτικά σε πολύ πιο φωτεινή και ζωντανή εικόνα σε δωμάτια όπου υπάρχει διάχυτο ηλιακό φως, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα τεράστιο βάθος και κρυμμένες λεπτομέρειες στις σκοτεινές σκηνές των κινηματογραφικών παραγωγών.

Η διαχείριση του φωτός αναλαμβάνεται από το προηγμένο σύστημα Dual Intelligent Iris, το οποίο αναλύει τα καρέ σε πραγματικό χρόνο και προσαρμόζει αυτόματα τη φωτεινότητα ανάλογα με τη σκηνή, προσφέροντας ταυτόχρονα έντονα highlights και βαθιά σκοτάδια. Το οπτικό σύστημα απαρτίζεται από 19 διαφορετικά στοιχεία, κατασκευασμένα με αυστηρές προδιαγραφές, προκειμένου να διασφαλίζεται η απόλυτη ευκρίνεια της εικόνας από άκρη σε άκρη του κάδρου, χωρίς παραμορφώσεις ή χρωματικές αλλοιώσεις στις γωνίες. Η εμπειρία θέασης ενισχύεται περαιτέρω από την ενσωμάτωση των κορυφαίων προτύπων της βιομηχανίας, όπως το Dolby Vision, το HDR10+ και το IMAX Enhanced, τα οποία συνεργάζονται αρμονικά για να αποδώσουν πιστά το αρχικό όραμα των δημιουργών.

Ιδανικό περιβάλλον για gaming και υψηλούς ρυθμούς καρέ

Μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους της νέας γενιάς προβολέων HORIZON 30 εντοπίζεται στην προσέγγιση της XGIMI απέναντι στην κίνηση. Ενώ οι υψηλοί ρυθμοί ανανέωσης παραδοσιακά απευθύνονται σχεδόν αποκλειστικά στο κοινό των gamers, η εταιρεία αξιοποιεί το πάνελ των 4K 120Hz για να βελτιώσει δραστικά τη συνολική εμπειρία θέασης. Η αυξημένη συχνότητα καρέ διατηρεί την κίνηση ομαλή και απόλυτα ευανάγνωστη, είτε πρόκειται για την παρακολούθηση μιας γρήγορης φάσης σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα είτε για μια καταιγιστική σκηνή δράσης στον κινηματογράφο.

Παράλληλα, οι σινεφίλ θα εκτιμήσουν ιδιαίτερα τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα διαχειρίζεται το εγγενές κινηματογραφικό υλικό των 24fps. Ο προβολέας μπορεί να το αναπαράγει ομοιόμορφα μέσα στον κύκλο των 120Hz χωρίς να καταφεύγει σε τεχνητές παρεμβολές ή ανεπιθύμητα φαινόμενα «σαπουνόπερας» (soap opera effect), διατηρώντας την αυθεντική, φυσική ροή του φιλμ. Όταν ωστόσο το σύστημα συνδεθεί με μια σύγχρονη κονσόλα ή έναν ισχυρό ηλεκτρονικό υπολογιστή, το χαμηλό input lag σε συνδυασμό με την πλήρη υποστήριξη Variable Refresh Rate (VRR), Auto Low Latency Mode (ALLM) και AMD FreeSync, μεταμορφώνουν τον προβολέα σε ένα απόλυτα ικανό monitor τεραστίων διαστάσεων που ανταποκρίνεται ακαριαία στις εντολές του παίκτη.

Ευελιξία εγκατάστασης και έξυπνο λογισμικό

Ιστορικά, η εγκατάσταση ενός κορυφαίου προβολέα απαιτούσε ειδική διαρρύθμιση του χώρου, απόλυτη γεωμετρική ευθυγράμμιση και συχνά την παρέμβαση κάποιου επαγγελματία εγκαταστάτη. Η σειρά HORIZON 30 έρχεται να ανατρέψει αυτούς τους περιορισμούς, προσφέροντας έναν ευέλικτο σχεδιασμό που προσαρμόζεται στις συνθήκες του εκάστοτε δωματίου. Η ενσωματωμένη βάση επιτρέπει την εύκολη κλίση και περιστροφή της συσκευής, ενώ το οπτικό zoom και το lens shift (η μηχανική μετατόπιση του φακού) δίνουν την ελευθερία να τοποθετηθεί ο προβολέας εκτός κέντρου, χωρίς να επηρεάζεται αρνητικά η γεωμετρία της εικόνας.

Το σύστημα Lens Memory προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο άνεσης, καθώς μπορεί να αποθηκεύσει στη μνήμη της συσκευής έως και πέντε διαφορετικές ρυθμίσεις γεωμετρίας και εστίασης, επιτρέποντας την άμεση εναλλαγή μεταξύ του κλασικού τηλεοπτικού κάδρου (16:9) και των υπερ-ευρυγώνιων κινηματογραφικών φορμά. Μόλις ο προβολέας βρει τη θέση του, αναλαμβάνει δράση η αναβαθμισμένη τεχνολογία Intelligent Screen Adaptation της XGIMI, η οποία σαρώνει αυτόματα τον περιβάλλοντα χώρο, αποφεύγει τυχόν εμπόδια στον τοίχο, ρυθμίζει την εστίαση και ευθυγραμμίζει το κάδρο με την επιφάνεια προβολής, μειώνοντας τον χρόνο στησίματος σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Στο κομμάτι του λογισμικού, η ενσωμάτωση του λειτουργικού συστήματος Google TV συγκεντρώνει όλες τις δημοφιλείς streaming πλατφόρμες, τις ταινίες και τις εφαρμογές σε ένα εύχρηστο και οικείο περιβάλλον, καταργώντας την ανάγκη για εξωτερικά media players. Το οπτικοακουστικό σύνολο ολοκληρώνεται ιδανικά από τα διπλά ηχεία των 12W, τα οποία έχουν αναπτυχθεί σε στενή συνεργασία με την Harman Kardon, υποστηρίζοντας την τεχνολογία DTS Virtual:X για τη δημιουργία ενός πειστικού, τρισδιάστατου ηχητικού πεδίου χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση ξεχωριστών περιφερειακών ηχείων στον χώρο.

Τιμές και διαθεσιμότητα

Η νέα γενιά αναμένεται να κυκλοφορήσει επίσημα την 1η Νοεμβρίου, ενώ οι προπαραγγελίες μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας προσφέρουν σημαντικές εκπτώσεις για τους πρώτους αγοραστές. Το εισαγωγικό μοντέλο HORIZON 30 Pro, με φωτεινότητα 4.800 ISO Lumens και αντίθεση 8.000:1, θα κοστίζει 2.499 δολάρια (1.899 δολάρια στην προπαραγγελία). Το μεσαίο HORIZON 30 Max ανεβαίνει στα 5.300 ISO Lumens και στην αντίθεση 9.000:1 με τιμή λιανικής τα 2.999 δολάρια (2.499 κατά την προπαραγγελία). Τέλος, η απόλυτη ναυαρχίδα, το HORIZON 30 Ultra Max, αποδίδει τα μέγιστα 6.000 ISO Lumens με αντίθεση 10.000:1 και κοστολογείται στα 3.499 δολάρια (2.999 για την περίοδο προ-αγοράς). Όσοι επιλέξουν να προπαραγγείλουν, θα λάβουν επίσης μια βάση δαπέδου ή οροφής, δύο ζευγάρια 3D γυαλιά και ένα σημαντικό εκπτωτικό κουπόνι για την οθόνη XGIMI Ascend.

Αναμένουμε σχετική ενημέρωση για την έλευση της σειράς στην Ελλάδα.