Elfin Flip & MIRA: Οι νέοι 4K smart projectors της XGIMI διαθέσιμοι στην Ελλάδα

Σύνοψη

Η Wavemotion φέρνει επίσημα στην Ελλάδα τους νέους προβολείς XGIMI Elfin Flip και MIRA.

Ο φορητός Elfin Flip 4K (1.55 kg) αποδίδει 1.600 ISO lumens με δυναμική αντίθεση 20.000:1 και 1ms input lag για gaming.

O Elfin Flip Laser προσφέρει ανάλυση Full HD και ευελιξία τοποθέτησης χάρη στη ρυθμιζόμενη βάση 150 μοιρών.

Τα ultra short throw μοντέλα MIRA και MIRA Pro παράγουν εικόνα 100 έως 120 ιντσών από ελάχιστη απόσταση, προσφέροντας φωτεινότητα έως 3.000 ISO lumens και πιστοποίηση Dolby Vision.

Η ελληνική αγορά υποδέχεται τέσσερις νέους smart projectors της XGIMI. Η κατασκευάστρια εταιρεία επιδιώκει να διευρύνει τις επιλογές των καταναλωτών προσφέροντας συσκευές που διαφοροποιούνται σημαντικά ως προς την τιμολόγηση, την ποιότητα της παραγόμενης εικόνας και τη συνολική χρηστικότητα. Η νέα προϊοντική γραμμή περιλαμβάνει τα εξαιρετικά φορητά μοντέλα Elfin Flip 4K και Elfin Flip Laser, μαζί με τις επιλογές ανώτερης κατηγορίας MIRA και MIRA Pro που βασίζονται στην τεχνολογία 4K ultra short throw.

Το μοντέλο Elfin Flip 4K προσφέρει πραγματική ανάλυση 4K μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο ζυγίζει μόλις 1.55 κιλά, διατηρώντας το μέγεθος ενός τυπικού βιβλίου. Η αξιοποίηση του συστήματος RGB Triple Laser επιτρέπει στην πηγή φωτός να αγγίξει τα 1.600 ISO lumens, παράγοντας ταυτόχρονα δυναμική αντίθεση η οποία φτάνει την αναλογία 20.000:1 και πετυχαίνοντας χρωματική κάλυψη της τάξης του 110% στο πρότυπο BT.2020. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζουν το μέγεθος της προβαλλόμενης εικόνας μέσω του οπτικού ζουμ χωρίς να απαιτείται η φυσική μετακίνηση της συσκευής στον χώρο.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στους κατόχους κονσολών νέας γενιάς, καθώς η συσκευή υποστηρίζει gaming mode με ελάχιστη καθυστέρηση εισόδου (input lag) μόλις 1 ms, συνδυασμένο με τεχνολογίες Variable Refresh Rate (VRR) και Auto Low Latency Mode (ALLM), οι οποίες εμφανίζονται για πρώτη φορά στη σειρά Elfin. Η ακουστική εμπειρία ολοκληρώνεται με την ενσωμάτωση ενός ηχείου ισχύος 7W με την υπογραφή της Harman Kardon.

Ο μικρότερος αδελφός της σειράς, ο Elfin Flip Laser, διατηρεί την αρχιτεκτονική RGB Triple Laser προκειμένου να φέρει τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης τεχνολογίας σε μια πιο προσιτή οικονομικά κατηγορία. Η ανάλυση της εικόνας κυμαίνεται σε επίπεδα Full HD, ενώ η φωτεινότητα διατηρείται στα 1.600 ISO lumens με την ίδια διευρυμένη χρωματική κάλυψη 110% BT.2020, υποστηρίζοντας διαγώνιο προβολής που ξεκινά από τις 40 και φτάνει έως τις 200 ίντσες. Με το βάρος να περιορίζεται στα 1.38 κιλά, η συσκευή διευκολύνει την απρόσκοπτη μεταφορά μεταξύ δωματίων. Η ενσωματωμένη λαβή λειτουργεί συνδυαστικά με μια βάση η οποία προσαρμόζεται κατά 150 μοίρες, επιτρέποντας στους χρήστες να κατευθύνουν την εικόνα ακόμα και στην οροφή του δωματίου τους. Η λειτουργία αυτόματης εστίασης εξασφαλίζει ταχύτατη προετοιμασία για αναπαραγωγή περιεχομένου μέσω του Google TV.

Στο πεδίο του ανώτερου οικιακού κινηματογράφου, ο προβολέας MIRA 4K ultra short throw δημιουργήθηκε με γνώμονα τον συνδυασμό κορυφαίας οπτικής απόδοσης και προσεγμένης αισθητικής στον σύγχρονο εσωτερικό σχεδιασμό. Απαιτώντας απόσταση μόλις 19 εκατοστών από την επιφάνεια προβολής, η συσκευή ικανοποιεί την ανάγκη για εικόνα 100 ιντσών απολύτως απαλλαγμένη από βάσεις οροφής και εμφανείς καλωδιώσεις. Η οπτική μηχανή RGB Triple Laser αποδίδει 2.000 ISO lumens, με πλήρη υποστήριξη για το πρότυπο Dolby Vision. Εξωτερικά, το περίβλημα καλύπτεται από ένα υφασμάτινο φινίρισμα που ονομάζεται Moonlight Sand, το οποίο ενσωματώνεται αρμονικά στη διακόσμηση του σαλονιού. Ο τομέας του ήχου αναλαμβάνεται από ένα ισχυρό σύστημα της Harman Kardon συνολικής ισχύος 36W.

Η ναυαρχίδα της σειράς, ο MIRA Pro, μεταφέρει την ίδια κατασκευαστική φιλοσοφία σε περιβάλλοντα με αυξημένες απαιτήσεις φωτεινότητας. Ανεβάζοντας την απόδοση φωτός στα 3.000 ISO lumens, ο προβολέας εξασφαλίζει ζωηρή απεικόνιση ακόμα και κατά τη διάρκεια ηλιόλουστων ημερών, υποστηρίζοντας αναλύσεις 4K και μέγεθος προβολής έως 120 ίντσες. Η πιστοποίηση Dolby Vision συνδυάζεται με το πρότυπο HDR10+, παρέχοντας υψηλά επίπεδα κινηματογραφικής λεπτομέρειας. Όπως και στη σειρά Elfin, το gaming mode προσφέρει καθυστέρηση εισόδου 1 ms με τεχνολογίες VRR και ALLM, ενώ το σύστημα ISA 5.0 αναλαμβάνει την αυτόματη ευθυγράμμιση της γεωμετρίας της εικόνας. Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό του οικοσυστήματος αφορά την εφαρμογή XGIMI WALL, η οποία μετατρέπει την επιφάνεια προβολής σε ψηφιακό καμβά έργων τέχνης όταν ο προβολέας δεν αναπαράγει κινηματογραφικό υλικό.

Όλα τα μοντέλα είναι διαθέσιμα μέσα από το επίσημο κατάστημα της Wavemotion, η οποία αποτελεί και τον επίσημο διανομέα της XGIMI στην Ελλάδα.