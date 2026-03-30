Σύνοψη

Η Samsung Electronics Hellas ανακοίνωσε τη διεύρυνση της υπηρεσίας υποστήριξης Premium+.

Η υπηρεσία απευθύνεται σε κατόχους συσκευών Galaxy Z series, Galaxy S26 series, καθώς και τηλεοράσεων άνω των 98 ιντσών.

Περιλαμβάνει ξεχωριστά κανάλια εξυπηρέτησης (Fast Track) και Priority Service σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κύπρο.

Παρέχεται δωρεάν αντικατάσταση προστατευτικού οθόνης για τα Galaxy Z Flip7 & Z Fold7 (βάσει προωθητικής ενέργειας).

Για βλάβες σε τηλεοράσεις άνω των 98 ιντσών (στην Αττική), προγραμματίζεται επίσκεψη τεχνικού στον χώρο την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η Samsung Electronics Hellas ανακοίνωσε επίσημα τη διεύρυνση της υπηρεσίας υποστήριξης Premium+, με στόχο να προσφέρει μια προσαρμοσμένη και αναβαθμισμένη εμπειρία εξυπηρέτησης στο τοπικό κοινό. Η συγκεκριμένη παροχή εστιάζει αποκλειστικά στις κορυφαίες κατηγορίες προϊόντων της εταιρείας, στοχεύοντας στους κατόχους smartphones της σειράς Galaxy Z, της σειράς Galaxy S26, καθώς και στους ιδιοκτήτες τηλεοράσεων Samsung με διαγώνιο άνω των 98 ιντσών.

Εξειδικευμένες υπηρεσίες για Galaxy S26 και Z Series

Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας Premium+, οι κάτοχοι των υποστηριζόμενων συσκευών αποκτούν πρόσβαση σε ένα σύνολο παροχών που προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του hardware τους. Βασικός πυλώνας της υπηρεσίας είναι η υποστήριξη Fast Track, η οποία διαθέτει ξεχωριστά κανάλια επικοινωνίας στο τηλεφωνικό κέντρο και στο Live Chat της Samsung ειδικά για τους κατόχους Galaxy Z series, Galaxy S26 Series και τηλεοράσεων άνω των 98 ιντσών.

Παράλληλα, η εταιρεία εισάγει το Priority Service σε επιλεγμένα Κέντρα Τεχνικής Υποστήριξης. Οι κάτοχοι των Galaxy Z Series και Galaxy S26 Series μπορούν να απευθύνονται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους υποστήριξης που βρίσκονται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κύπρο. Στο πλαίσιο της ταχύτερης δυνατής εξυπηρέτησης, διατίθεται άμεση παροχή συσκευής προσωρινής αντικατάστασης (εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα) για τις εντός εγγύησης συσκευές των προαναφερθεισών σειρών στα επιλεγμένα κέντρα.

Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τις συσκευές με αναδιπλούμενες οθόνες. Για τα μοντέλα Galaxy Z Flip7 και Z Fold7 που αγοράστηκαν μέσω της σχετικής προωθητικής ενέργειας, παρέχεται δωρεάν αντικατάσταση του προστατευτικού οθόνης.

Άμεση τεχνική εξυπηρέτηση για τηλεοράσεις άνω των 98 ιντσών

Η διαχείριση τηλεοράσεων υπερμεγέθους διαγωνίου απαιτεί εξειδικευμένη υποστήριξη στον χώρο του χρήστη. Στο πλαίσιο του Premium+, οι κάτοχοι τηλεοράσεων άνω των 98 ιντσών που διαμένουν σε επιλεγμένες περιοχές της Αττικής επωφελούνται από ταχύτατους χρόνους απόκρισης. Συγκεκριμένα, εάν δηλώσουν βλάβη έως τις 16:00, θα λαμβάνουν επικοινωνία από το επιλεγμένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας, προκειμένου να προγραμματιστεί η επίσκεψη τεχνικού στον χώρο τους.

Πρόσθετες επιλογές στο οικοσύστημα της Samsung

Πέραν των εξειδικευμένων υπηρεσιών Premium+, η Samsung συνεχίζει να παρέχει μια σειρά από συμπληρωματικές υπηρεσίες υποστήριξης για τα προϊόντα της. Αυτές περιλαμβάνουν:

Switching Desks: Υπηρεσία διαθέσιμη σε ορισμένα Κέντρα Τεχνικής Υποστήριξης, η οποία προσφέρει βοήθεια για την εύκολη μετάβαση των δεδομένων του χρήστη σε μια νέα συσκευή Samsung.

Απομακρυσμένη Υποστήριξη: Οι εκπρόσωποι της εταιρείας μπορούν μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης να καθοδηγήσουν τους χρήστες βήμα προς βήμα για τη μετάβαση σε νέα συσκευή ή να επιλύσουν ζητήματα λογισμικού από απόσταση.

Samsung Protect: Ασφαλιστική κάλυψη που παρέχεται από την Allianz Partners, δίνοντας τη δυνατότητα επέκτασης της χρονικής διάρκειας ισχύος της εργοστασιακής εγγύησης.

Samsung Community: Μια ενεργή ψηφιακή πλατφόρμα όπου οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν συμβουλές, να πάρουν απαντήσεις σε τεχνικά ερωτήματα και να αλληλεπιδράσουν με άλλους κατόχους συσκευών Samsung.

Ο Πρόεδρος της Samsung Electronics για τις αγορές της Ελλάδας και της Κύπρου, κ. Hansoo Kim, τόνισε σχετικά με την ανακοίνωση:

Η Samsung δεσμεύεται να παρέχει όχι μόνο καινοτόμες συσκευές, αλλά και κορυφαίες υπηρεσίες υποστήριξης που αναβαθμίζουν την εμπειρία των χρηστών». Πρόσθεσε επίσης πως «η υπηρεσία Premium+ αποτελεί την απάντησή μας στην ανάγκη των πελατών μας για αποτελεσματική και προσαρμοσμένη στις συσκευές τους εξυπηρέτηση, διασφαλίζοντας ότι η επένδυσή τους σε ένα προϊόν Samsung προστατεύεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία Premium+, τις επιλέξιμες συσκευές και τους αναλυτικούς όρους, παρέχονται στην επίσημη ιστοσελίδα υποστήριξης της Samsung Ελλάδος.