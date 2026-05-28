Νέες Sony BRAVIA 9 II και 7 II: Ανεξάρτητος έλεγχος RGB LED και κινηματογραφικός ήχος

Σύνοψη

Η Sony ανακοίνωσε τις νέες τηλεοράσεις BRAVIA 9 II και BRAVIA 7 II, τις πρώτες που ενσωματώνουν τεχνολογία True RGB με ανεξάρτητα ελεγχόμενα κόκκινα, πράσινα και μπλε LED.

Η ναυαρχίδα BRAVIA 9 II διαθέτει τη νέα τεχνολογία Immersive Black Screen Pro για μείωση των αντανακλάσεων και προσφέρεται σε μεγέθη έως 115 ίντσες.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε το BRAVIA Theatre Trio, ένα ασύρματο σύστημα home cinema τριών ηχείων, εξελιγμένο σε συνεργασία με τη Sony Pictures Entertainment, το οποίο υποστηρίζει τεχνολογία 360 Spatial Sound Mapping.

Οι προπαραγγελίες για τα νέα μοντέλα ξεκίνησαν στις 27 Μαΐου μέσω συνεργαζόμενων καταστημάτων λιανικής.

Η οικιακή ψυχαγωγία αλλάζει επίπεδο με την επίσημη ανακοίνωση της Sony, η οποία παρουσίασε τις πρώτες τηλεοράσεις BRAVIA που εξοπλίζονται με τεχνολογία True RGB. Η νέα σειρά, η οποία περιλαμβάνει τη ναυαρχίδα BRAVIA 9 II και την BRAVIA 7 II, υπόσχεται να προσφέρει τον μεγαλύτερο όγκο χρωμάτων στην ιστορία των οικιακών τηλεοράσεων της ιαπωνικής εταιρείας. Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από την αποκάλυψη του BRAVIA Theatre Trio, ενός συστήματος ήχου νέας γενιάς που συμπληρώνει την οπτική εμπειρία.

Τεχνολογία True RGB: Οπτική υπεροχή με ανεξάρτητο έλεγχο LED

Ο πυρήνας της νέας γενιάς BRAVIA είναι η ιδιόκτητη τεχνολογία RGB Backlight Master Drive Pro. Σε αντίθεση με τις συμβατικές τηλεοράσεις, τα μοντέλα BRAVIA 9 II και BRAVIA 7 II χρησιμοποιούν ανεξάρτητα ελεγχόμενα κόκκινα, πράσινα και μπλε (RGB) LED. Η ακρίβεια στον έλεγχο των πηγών φωτός βελτιώνει σημαντικά τη φωτεινότητα, ελαχιστοποιεί το φαινόμενο blooming και παράγει πιο καθαρά χρώματα σε σύγκριση με τις τρέχουσες οθόνες Mini LED.

Η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Όπως σημειώνει η εταιρεία, η τεχνολογία ελέγχου των LED αναπτύσσεται για περισσότερα από 20 χρόνια, ξεκινώντας από την Qualia 005 το 2004 και περνώντας στο Backlight Master Drive το 2016. Το αποτέλεσμα είναι η επίτευξη εκτεταμένου χρωματικού εύρους, υψηλής αντίθεσης και εντυπωσιακών χρωματικών διαβαθμίσεων, με το πλεονέκτημα των ευρειών γωνιών θέασης χάρη στην τεχνολογία X-Wide Angle Pro.

BRAVIA 9 II: Η ναυαρχίδα της σειράς χωρίς αντανακλάσεις

Το κορυφαίο μοντέλο BRAVIA 9 II ξεχωρίζει ενσωματώνοντας νέους ελεγκτές LED για το υψηλότερο επίπεδο ελέγχου οπίσθιου φωτισμού. Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της είναι η τεχνολογία Immersive Black Screen Pro. Πρόκειται για μια μοναδική επεξεργασία της οθόνης, η οποία εξαλείφει τη θαμβώτητα και μειώνει δραστικά τις αντανακλάσεις, επιτρέποντας την προβολή βαθιών μαύρων χρωμάτων ακόμα και σε δωμάτια με έντονο φωτισμό. Για τη διασφάλιση της κινηματογραφικής πιστότητας, η μεμβράνη της επιφάνειας αξιολογήθηκε σε συνεργασία με τη Sony Pictures Entertainment.

Στον τομέα του ήχου, η BRAVIA 9 II (με εξαίρεση το μοντέλο των 115 ιντσών) εξοπλίζεται με το σύστημα Acoustic Multi-Audio+ το οποίο περιλαμβάνει tweeter υψηλής απόδοσης που εκπέμπουν προς τα πάνω, προσφέροντας ήχο surround με πραγματική αίσθηση εμβύθισης. Η τηλεόραση θα κυκλοφορήσει σε μεγέθη 65, 75, 85 και 115 ιντσών.

BRAVIA 7 II: Προηγμένη τεχνολογία σε περισσότερα μεγέθη

Αντλώντας τεχνολογία από το κορυφαίο μοντέλο, η BRAVIA 7 II απευθύνεται σε ευρύτερο κοινό, προσφέροντας επιλογές μεγέθους που ξεκινούν από τις 50 και φτάνουν έως τις 98 ίντσες (συγκεκριμένα 50, 55, 65, 75, 85, 98). Και οι δύο συσκευές (9 II και 7 II) περιλαμβάνουν full range ηχεία, λειτουργία Voice Zoom 3 με τεχνητή νοημοσύνη για καθαρότερους διαλόγους, και τεχνολογία 3D Surround Upscaling που μετατρέπει τον στερεοφωνικό ήχο σε 3D.

Επιπλέον, υποστηρίζουν κοινές κινηματογραφικές λειτουργίες όπως το My Cinema (βελτιστοποίηση για την πρώτη προβολή), το Ambient Optimization (προσαρμογή εικόνας και ήχου στον χώρο) και Studio Calibrated modes για πλατφόρμες όπως το Netflix, το Prime Video και το SONY PICTURES CORE.

BRAVIA Theatre Trio: Η απόλυτη κινηματογραφική εμπειρία ήχου

Αναγνωρίζοντας ότι η εικόνα απαιτεί το αντίστοιχο ακουστικό βάρος, η Sony ανακοίνωσε το BRAVIA Theatre Trio. Πρόκειται για ένα ασύρματο σύστημα home cinema που σχεδιάστηκε με γνώμονα τις οθόνες μεγάλου μεγέθους. Αναπτύχθηκε σε στενή συνεργασία με δημιουργούς ήχου της Sony Pictures Entertainment και αποτελείται από τρία βελτιστοποιημένα ηχεία: αριστερό, δεξί και κεντρικό.

Το σύστημα εκμεταλλεύεται την τεχνολογία 360 Spatial Sound Mapping (360SSM), δημιουργώντας έως και 24 εικονικά ηχεία. Με τη χρήση ενός νέου μικροφώνου υψηλής απόδοσης USB Type-C, ο χρήστης μπορεί να βαθμονομήσει τον χώρο του με ακρίβεια. Το Theatre Trio υποστηρίζει Dolby Atmos, DTS:X και IMAX Enhanced, ενώ μπορεί να ενισχυθεί με προαιρετικά subwoofers (ακόμα και διάταξη με δύο subwoofers) και πίσω ηχεία. Η λειτουργία Direct Connect επιτρέπει τη σύνδεση των συμβατών τηλεοράσεων BRAVIA απευθείας με τα ασύρματα περιφερειακά ηχεία χωρίς την ανάγκη soundbar.

Βιωσιμότητα και Διαθεσιμότητα

Η Sony διατηρεί τη δέσμευσή της για βιώσιμη παραγωγή. Οι νέες τηλεοράσεις ενσωματώνουν ανακυκλωμένα υλικά, συμπεριλαμβανομένου του SORPLAS της Sony. Η BRAVIA 9 II μάλιστα, είναι η πρώτη τηλεόραση που χρησιμοποιεί ανακυκλωμένο πλαστικό κατασκευασμένο από χρησιμοποιημένο μαγειρικό λάδι.

Οι προπαραγγελίες για τις BRAVIA 9 II, BRAVIA 7 II και το σύστημα BRAVIA Theatre Trio έχουν ήδη ξεκινήσει από τις 27 Μαΐου μέσω των συνεργαζόμενων καταστημάτων λιανικής.