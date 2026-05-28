Νέες έξυπνες συσκευές Xiaomi: Σειρά τηλεοράσεων Mini LED, Robot Vacuum και διαθεσιμότητα στην Ελλάδα

Σύνοψη

Η Xiaomi παρουσίασε πέντε νέες μεγάλες οικιακές συσκευές (τηλεοράσεις Mini LED, κλιματιστικό, ψυγείο, πλυντήριο-στεγνωτήριο και σκούπα ρομπότ), οι οποίες ενισχύουν το οικοσύστημα "Human × Car × Home". Όλες διαθέτουν AI χαρακτηριστικά, κορυφαία ενεργειακή απόδοση και έλεγχο μέσω της εφαρμογής Xiaomi Home. Στην ελληνική αγορά, οι σκούπες ρομπότ είναι ήδη διαθέσιμες από 449,00 € με προσφορά πρώιμης αγοράς.

Xiaomi TV S Mini LED Series 2026: Κινηματογραφική εμπειρία και Gaming

Η νέα σειρά τηλεοράσεων Xiaomi TV S Mini LED 2026 έρχεται σε πληθώρα διαστάσεων, καλύπτοντας μοντέλα 55", 65", 75", 85" και 98 ιντσών, με εντυπωσιακή αναλογία οθόνης προς σώμα που φτάνει έως και το 98%. Η τεχνολογία QD-Mini LED εξασφαλίζει βαθιά αντίθεση και φωτεινότητα με μέγιστη τιμή έως 1200 nits. Παράλληλα, καλύπτει το 94% της χρωματικής γκάμας DCI-P3, αποδίδοντας 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα.

Για τους gamers, τα μοντέλα των 55", 65" και 75" ιντσών υποστηρίζουν ρυθμό ανανέωσης έως 120Hz μέσω της λειτουργίας Game Boost. Αντίστοιχα, οι κορυφαίες εκδόσεις των 85" και 98" ανεβάζουν τον πήχη με εγγενή ρυθμό ανανέωσης 144Hz, ο οποίος μπορεί να φτάσει έως και τα 288Hz στη λειτουργία Game Boost για απόλυτα ομαλή κίνηση. Στον τομέα του ήχου, ενσωματώνονται διπλά ηχεία 15W με υποστήριξη Dolby Audio και DTS:X, ενώ τα μεγαλύτερα μοντέλα προσφέρουν εμπειρία Dolby Atmos. Οι τηλεοράσεις βασίζονται στο λειτουργικό σύστημα Google TV, παρέχοντας επίσης υποστήριξη για Apple AirPlay, Google Assistant και Google Cast.

Mijia Air Conditioner GentleAir: Έξυπνη διαχείριση κλίματος

Το νέο κλιματιστικό Mijia Air Conditioner GentleAir εστιάζει στην άνεση και την ταχύτητα, όντας διαθέσιμο σε εκδόσεις των 2.6 kW, 3.5 kW, 5.2 kW και 7.0 kW. Το χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει είναι οι διάτρητες εσωτερικές περσίδες μικροοπών, οι οποίες μετατρέπουν τα ενοχλητικά ρεύματα σε απαλή ροή αέρα.

Υποστηρίζει εξαιρετικά γρήγορη λειτουργία, επιτυγχάνοντας ψύξη σε 30 δευτερόλεπτα και ταχεία θέρμανση σε 60 δευτερόλεπτα. Επιπρόσθετα, η λειτουργία Mijia AI Energy Saving προσαρμόζει δυναμικά τη συχνότητα του συμπιεστή, βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση έως και 24,5%. Η συσκευή μαθαίνει τις συνήθειες του χρήστη μέσω τεχνητής νοημοσύνης και προσαρμόζει αυτόματα τις ρυθμίσεις για ιδανική άνεση.

Mijia Refrigerator Side-by-Side 621L: Μεγάλοι χώροι και αποστείρωση

Για την κουζίνα, το Mijia Refrigerator Side-by-Side 621L προσφέρει premium σχεδιασμό από ανοξείδωτο ατσάλι και τεράστια συνολική χωρητικότητα 621 λίτρων (385 λίτρα συντήρησης και 236 λίτρα κατάψυξης). Το εσωτερικό του είναι οργανωμένο σε 18 διαμερίσματα τριών επιπέδων.

Χάρη στην τεχνολογία dual inverter, διατηρεί σταθερές θερμοκρασίες παραμένοντας ενεργειακά αποδοτικό και αθόρυβο. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην υγιεινή με την τεχνολογία Ag⁺ Fresh, η οποία μειώνει τις δυσάρεστες οσμές και τα βακτήρια (όπως το E. coli), παρατείνοντας τη φρεσκάδα των τροφίμων.

Mijia Front Load Washer Dryer 8kg: Ολοκληρωμένη φροντίδα ρούχων

Το νέο πλυντήριο-στεγνωτήριο εμπρόσθιας φόρτωσης Mijia Front Load Washer Dryer 8kg ενσωματώνει μεγάλο κάδο 525mm και επιτυγχάνει εξαιρετική εξοικονόμηση πόρων, ούσα 30% υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης από το όριο της ευρωπαϊκής κλάσης Α.

Η συσκευή διαθέτει ειδική λειτουργία υγιεινής που συνδυάζει ατμό υψηλής θερμοκρασίας και ζεστό νερό, εξαλείφοντας το 99,99% των βακτηρίων. Προσφέρει περισσότερα από 30 προγράμματα πλύσης, τα οποία μπορούν να παραμετροποιηθούν μέσω του Xiaomi Home app, ενώ οι ασύρματες ενημερώσεις λογισμικού (OTA) εξασφαλίζουν συνεχή βελτίωση της συσκευής.

Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro: Καθαρισμός επόμενης γενιάς

Η εντυπωσιακή σκούπα ρομπότ Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro προσφέρει κορυφαία αναρρόφηση στα 15.000Pa. Ο σχεδιασμός της περιλαμβάνει διπλούς ρομποτικούς βραχίονες για να φτάνει αποτελεσματικά σε άκρες και στενές γωνίες, ενώ το διπλό σύστημα κατά του μπερδέματος αποτρέπει το μπλοκάρισμα των βουρτσών από τρίχες.

Η προηγμένη πλοήγηση με λέιζερ LDS και η ανίχνευση εμποδίων σε επίπεδο χιλιοστού της επιτρέπουν να κινείται με ακρίβεια στον χώρο. Όταν ανιχνεύει χαλιά, ανασηκώνει αυτόματα τα σφουγγαράκια της. Το σύνολο ολοκληρώνεται από τον all-in-one σταθμό βάσης που αναλαμβάνει αυτόματα τη συλλογή σκόνης, το πλύσιμο των σφουγγαριστρών και το στέγνωμά τους με ζεστό αέρα, προσφέροντας μια εντελώς hands-free εμπειρία.

Διαθεσιμότητα και τιμές στην Ελλάδα

Στην ελληνική και κυπριακή αγορά, όλες οι συσκευές γίνονται σταδιακά διαθέσιμες από την Info Quest Technologies, επίσημο διανομέα της Xiaomi. Όσον αφορά τα προϊόντα έξυπνου καθαρισμού, οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro: 549,00 €

Xiaomi Robot Vacuum H50: 449,00 €

Αξίζει να σημειωθεί πως για την περίοδο από 28 Μαΐου έως 7 Ιουνίου 2026, οι αγοραστές και των δύο μοντέλων σκούπας ρομπότ θα λαμβάνουν ως δώρο ένα Xiaomi Air Fryer 6.5L. Τα προϊόντα είναι διαθέσιμα στα Xiaomi Stores (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κύπρο), καθώς και στο επίσημο δίκτυο συνεργατών.