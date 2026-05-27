Αναφορά: Δοκιμάζεται η μη επεμβατική μέτρηση σακχάρου για τα Apple Watch

Σύνοψη

Η Apple αναπτύσσει σύστημα μη επεμβατικής μέτρησης γλυκόζης μέσω φωτονικής πυριτίου (silicon photonics) και οπτικής φασματοσκοπίας απορρόφησης.

Η λειτουργία παρακάμπτει το παραδοσιακό τρύπημα, αναλύοντας το διάμεσο υγρό κάτω από το δέρμα μέσω εξειδικευμένων λέιζερ.

Η εταιρεία δέχεται αυξημένη πίεση από εταιρείες όπως η Oura, η Whoop και η Google (Fitbit), οι οποίες κερδίζουν έδαφος στην καταγραφή δεδομένων υγείας και ύπνου.

Η τεχνολογία (Project E5) βρίσκεται στο στάδιο "proof-of-concept", με την κύρια πρόκληση να εντοπίζεται στη σμίκρυνση του υλικού για εφαρμογή στο σασί του Apple Watch.

Για την ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά, η διάθεση της λειτουργίας θα εξαρτηθεί από τη λήψη πιστοποίησης CE (ιατροτεχνολογικού προϊόντος), γεγονός που παραδοσιακά καθυστερεί την κυκλοφορία τέτοιων χαρακτηριστικών.

Η Apple αναπτύσσει μια μέθοδο μη επεμβατικής παρακολούθησης της γλυκόζης στο αίμα χρησιμοποιώντας φωτονική πυριτίου και οπτική φασματοσκοπία απορρόφησης. Ειδικά σχεδιασμένα λέιζερ εκπέμπουν φως σε συγκεκριμένα μήκη κύματος κάτω από το δέρμα, στοχεύοντας στο διάμεσο υγρό. Ο αισθητήρας καταγράφει το φως που ανακλάται πίσω, υπολογίζοντας με ακρίβεια τη συγκέντρωση γλυκόζης, δημιουργώντας ένα πλήρως αναίμακτο σύστημα παρακολούθησης.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση αποτελεί αντικείμενο έρευνας της ομάδας Exploratory Design Group (XDG) της Apple εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία. Το Project E5, όπως ονομάζεται εσωτερικά, βασίζεται στην ενσωμάτωση εξαρτημάτων από την TSMC, με στόχο τη δημιουργία ενός συστήματος ικανού να παρέχει αξιόπιστες ενδείξεις χωρίς να απαιτείται η ανάλυση σταγόνας αίματος. Η τεχνολογία δεν μετρά απευθείας το αίμα στις φλέβες, αλλά την ποσότητα του σακχάρου που διαρρέει στα υγρά των ιστών, μια μέθοδος που μειώνει το περιθώριο σφάλματος σε σχέση με απλές οπτικές μετρήσεις LED.

Στόχος της Apple δεν είναι αρχικά η αντικατάσταση των ιατρικών συσκευών παρακολούθησης για άτομα με διαβήτη τύπου 1, αλλά η δημιουργία ενός εργαλείου πρόληψης. Το σύστημα θα ειδοποιεί τους χρήστες εάν βρίσκονται σε προδιαβητικό στάδιο, ενθαρρύνοντάς τους να προβούν σε αλλαγές στον τρόπο ζωής και τη διατροφή τους. Αυτή η προληπτική προσέγγιση αλλάζει τον προσανατολισμό του Apple Watch από μια συσκευή fitness σε έναν ολοκληρωμένο, προληπτικό ιατρικό σύμβουλο.

Η πίεση από τον ανταγωνισμό: Whoop, Oura και Fitbit

Η ανάγκη της Apple να καινοτομήσει δραστικά στον τομέα του hardware πηγάζει άμεσα από τον εντεινόμενο ανταγωνισμό. Σύμφωνα με την πρόσφατη ανάλυση του Bloomberg, το Apple Watch χρειάζεται ριζική ανανέωση, καθώς εξειδικευμένες συσκευές διεκδικούν σημαντικό μερίδιο αγοράς, εστιάζοντας σε συγκεκριμένα κενά που αφήνει το οικοσύστημα της Apple.

Το Oura Ring έχει καθιερωθεί ως η κορυφαία επιλογή για την παθητική καταγραφή ύπνου και την παρακολούθηση του κύκλου, προσφέροντας έναν ανύπαρκτο οπτικό αντίκτυπο σε σχέση με ένα smartwatch και αυτονομία που αγγίζει την εβδομάδα. Αντίστοιχα, το Whoop κυριαρχεί στους επαγγελματίες και τους αφοσιωμένους ερασιτέχνες αθλητές, παρέχοντας βαθιά ανάλυση αποκατάστασης (recovery) και καταπόνησης (strain) μέσω ενός συνδρομητικού μοντέλου και μιας συσκευής χωρίς οθόνη, η οποία δεν αποσπά την προσοχή.

Την ίδια στιγμή, η Google μέσω της Fitbit έχει βελτιώσει σημαντικά τους αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης που ερμηνεύουν τα βιομετρικά δεδομένα, προσφέροντας πιο στοχευμένες συμβουλές ευεξίας. Η απουσία μιας πραγματικά νέας, επαναστατικής λειτουργίας υγείας από το Apple Watch τα τελευταία δύο χρόνια, καθιστά την ενσωμάτωση της μέτρησης γλυκόζης επιτακτική ανάγκη για τη διατήρηση της ηγετικής θέσης της Apple στην κατηγορία των premium wearables.

Η τεχνολογική πρόκληση της σμίκρυνσης

Παρότι το σύστημα καταγραφής γλυκόζης της Apple λειτουργεί αποδεδειγμένα σε περιβάλλον εργαστηρίου, η μετάβαση στην παραγωγή παρουσιάζει σοβαρά κατασκευαστικά εμπόδια. Η πρώτη λειτουργική συσκευή καταλάμβανε τον χώρο ενός μεγάλου τραπεζιού. Σήμερα, το πρωτότυπο έχει συρρικνωθεί σε μέγεθος παρόμοιο με ένα iPhone το οποίο συνδέεται στο μπράτσο του χρήστη.

Η ενσωμάτωση του εξοπλισμού φωτονικής πυριτίου (silicon photonics chip) στο εξαιρετικά περιορισμένο πλαίσιο ενός Apple Watch απαιτεί πρωτοφανή επίπεδα μηχανικής συμπίεσης. Επιπλέον, το σύστημα εκπομπής λέιζερ και ο φασματόμετρος απορρόφησης απαιτούν σημαντικά ποσά ενέργειας. Η ήδη πιεσμένη αυτονομία του Apple Watch, η οποία στις τυπικές εκδόσεις δεν ξεπερνά τις 18 με 36 ώρες, αποτελεί τον μεγαλύτερο ανασταλτικό παράγοντα για την συνεχή, 24ωρη παρακολούθηση της γλυκόζης.

Διαθεσιμότητα

Όταν η τεχνολογία καταστεί εμπορικά διαθέσιμη, η ενσωμάτωση της στην ελληνική αγορά θα συναντήσει τα συνήθη ρυθμιστικά εμπόδια που ισχύουν για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε λειτουργία που προσφέρει ιατρικού τύπου διαγνώσεις (όπως συνέβη παλαιότερα με το ECG και τον αισθητήρα οξυγόνου στο αίμα) απαιτεί αυστηρή πιστοποίηση CE από τους ευρωπαϊκούς ιατρικούς φορείς. Είναι εξαιρετικά πιθανό η λειτουργία της γλυκόζης να κυκλοφορήσει αρχικά ανενεργή στην Ευρώπη, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις.

Σε επίπεδο κόστους, η πολυπλοκότητα των αισθητήρων υποδεικνύει ότι η τεχνολογία θα ντεμπουτάρει αποκλειστικά στα κορυφαία μοντέλα της εταιρείας. Υπολογίζεται ότι εάν η λειτουργία ενσωματωθεί σε μια μελλοντική γενιά του Apple Watch Ultra, η τιμή του στην Ελλάδα θα παραμείνει ή θα ξεπεράσει το ψυχολογικό όριο των 900-1000 ευρώ, ενώ τα βασικά μοντέλα ενδέχεται να λάβουν τον αισθητήρα αρκετά χρόνια αργότερα.