Επίσημο το νέο Xiaomi Smart Band 10 Pro και τα νέα open-ear ακουστικά Clip-on

Σύνοψη

Η Xiaomi παρουσίασε το Smart Band 10 Pro με επανασχεδιασμένο πλαίσιο αλουμινίου αεροπορικού τύπου (6M46) και για πρώτη φορά premium έκδοση με κεραμική κατασκευή.

Ενσωματώνει κυρτή οθόνη AMOLED 1,74 ιντσών, η οποία πλέον διπλασιάζει τη φωτεινότητά της αγγίζοντας τα 2000 nits για απόλυτη ευκρίνεια υπό το ελληνικό ηλιακό φως.

Νέος αισθητήρας διπλού φωτός και διπλού PD (Dual-PD) που ανεβάζει την ακρίβεια καρδιακών παλμών και οξυγόνου στο 98,2%, με πλήρη υποστήριξη ανάλυσης ύπνου τύπου HRV.

Μπαταρία πυριτίου-άνθρακα (Silicon-Carbon) 380mAh με διάρκεια ζωής έως 21 ημέρες και ταχύτερη μαγνητική φόρτιση.

Συνοδευτική αποκάλυψη για τα πρώτα open-ear ακουστικά της εταιρείας με οδηγό 11mm, πιστοποίηση Hi-Res Audio Wireless και υποστήριξη LHDC 5.0.

Η Xiaomi προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση του Xiaomi Smart Band 10 Pro και των πρώτων της Clip-on Wireless Earbuds, ενισχύοντας σημαντικά το οικοσύστημα των wearables της για το 2026. Η νέα ναυαρχίδα των fitness trackers ξεφεύγει από τα σχεδιαστικά όρια των κλασικών bands, υιοθετώντας premium υλικά κατασκευής και τεχνικά χαρακτηριστικά που συναντώνται σε ακριβότερα smartwatches, ενώ διατηρεί την επιθετική τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας.

Σχεδιασμός αλουμινίου, Ceramic Edition και κορυφαία οθόνη

Το Xiaomi Smart Band 10 Pro έρχεται με ανανεωμένες διαστάσεις, όντας πιο λεπτό και ελαφρύ από τον προκάτοχό του. Το σώμα της βασικής έκδοσης είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο αεροπορικού τύπου 6M46, με πάχος μόλις 9,7 χιλιοστά και βάρος που περιορίζεται στα 21,6 γραμμάρια (χωρίς το λουράκι). Για πρώτη φορά, η Xiaomi εισάγει μια εξαιρετικά premium Ceramic Edition με σώμα από καθαρό κεραμικό υλικό σε Pearl White απόχρωση, προσφέροντας ανώτερη αντοχή στις γρατζουνιές και σαφώς πιο εκλεπτυσμένη αίσθηση στον καρπό.

Η οθόνη παραμένει στις 1,74 ίντσες, ωστόσο η τεχνολογία micro-curved AMOLED φέρει μια καθοριστική αναβάθμιση: η μέγιστη φωτεινότητα εκτοξεύεται από τα 1200 nits του προηγούμενου μοντέλου στα 2000 nits. Η αλλαγή αυτή εξασφαλίζει απρόσκοπτη ανάγνωση ειδοποιήσεων και δεδομένων προπόνησης ακόμα και κάτω από το έντονο φως του ήλιου, λύνοντας ένα πάγιο πρόβλημα των χρηστών κατά τους θερινούς μήνες στην Ελλάδα. Η ανάλυση διατηρείται στα 336 × 480 pixels, προσφέροντας υψηλή ευκρίνεια και υποστήριξη Always-On Display (AOD).

Νέο σύστημα αισθητήρων Dual-PD και διευρυμένη συνδεσιμότητα

Στο εσωτερικό της συσκευής, η Xiaomi εγκατέστησε ένα εντελώς νέο hardware σύστημα παρακολούθησης της υγείας. Η διάταξη αισθητήρων διπλού φωτός και διπλού φωτοανιχνευτή (Dual-PD) βελτιώνει την καταγραφή των ζωτικών σημείων, με την εταιρεία να δηλώνει επίσημα ποσοστό ακρίβειας 98,2% στις μετρήσεις καρδιακών παλμών και κορεσμού οξυγόνου στο αίμα ($SpO_2$). Παράλληλα, το λογισμικό HyperOS 3 φέρει αναβαθμισμένο αλγόριθμο ανάλυσης ύπνου με υποστήριξη HRV (Heart Rate Variability) για την έγκαιρη ανίχνευση επιπέδων κόπωσης και στρες.

Στον τομέα της συνδεσιμότητας, η συσκευή ενσωματώνει Bluetooth 5.4, αυτόνομο δέκτη GNSS (με υποστήριξη GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS) για ακριβή καταγραφή διαδρομών χωρίς την ανάγκη μεταφοράς smartphone, καθώς και τσιπ NFC για ανέπαφες πληρωμές. Επιπλέον, προσφέρει βελτιωμένη ενσωμάτωση με το οικοσύστημα της Apple και δυνατότητα άμεσης αλληλεπίδρασης με τα έξυπνα συστήματα της Xiaomi (Xiaomi Auto). Η στεγανότητα της κατασκευής είναι πιστοποιημένη στις 5 ATM, καθιστώντας το band κατάλληλο για κολύμβηση σε πισίνα ή θάλασσα.

Μπαταρία πυριτίου-άνθρακα και αυτονομία 21 ημερών

Η Xiaomi εκμεταλλεύεται τη νέα τεχνολογία μπαταριών πυριτίου-άνθρακα (Silicon-Carbon), τοποθετώντας μια κυψέλη χωρητικότητας 380mAh στο εσωτερικό του Band 10 Pro. Η συγκεκριμένη χημεία επιτρέπει υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα σε μικρότερο όγκο, εξασφαλίζοντας αυτονομία που αγγίζει τις 21 ημέρεςμε τυπική χρήση. Ακόμα και με ενεργοποιημένη την οθόνη Always-On και τη συνεχή καταγραφή βιομετρικών δεδομένων, η συσκευή ξεπερνά με άνεση τις 10 ημέρες λειτουργίας. Η μαγνητική φόρτιση έχει επίσης βελτιστοποιηθεί, απαιτώντας λιγότερο από μία ώρα για μια πλήρη φόρτιση από το 0% στο 100%.

Xiaomi Clip-on Earbuds: Η απάντηση στην open-ear κατηγορία

Μαζί με το Smart Band 10 Pro, η Xiaomi παρουσίασε τα πρώτα της Clip-on Wireless Earbuds, ακολουθώντας την αναπτυσσόμενη τάση των open-ear ακουστικών που δεν εισέρχονται στον ακουστικό πόρο, αλλά "κουμπώνουν" περιφερειακά στο αυτί. Τα ακουστικά χρησιμοποιούν έναν δυναμικό οδηγό 11 χιλιοστών, ο οποίος υπόσχεται καθαρό ήχο με ικανοποιητική απόδοση χαμηλών συχνοτήτων για τα δεδομένα της κατηγορίας.

Το μεγάλο πλεονέκτημα του συγκεκριμένου σχεδιασμού είναι η ασφάλεια κατά την κίνηση στην πόλη ή την άθληση, καθώς ο χρήστης διατηρεί πλήρη επαφή με τους ήχους του περιβάλλοντος. Παρά τον open-ear χαρακτήρα τους, τα ακουστικά διαθέτουν πιστοποίηση Hi-Res Audio Wireless και υποστηρίζουν το πρωτόκολλο υψηλής ανάλυσης LHDC 5.0, προσφέροντας μετάδοση ήχου χαμηλής απώλειας για συμβατές συσκευές Android.

