JBL GO5, Xtreme 5 και Partybox 130: Διαθέσιμα στην Ελλάδα από τη WaveMotion

Σύνοψη

Η WaveMotion Α.Ε. εισάγει επίσημα στην ελληνική αγορά τα αναβαθμισμένα Bluetooth ηχεία JBL GO5, Xtreme 5 και Partybox 130.

Το JBL GO5 ενσωματώνει ambient περιμετρικό φωτισμό, αυτονομία έως 10 ώρες και τη νέα λειτουργία στερεοφωνικής σύνδεσης AirTouch.

Το JBL Xtreme 5 προσφέρει 10% βαθύτερα μπάσα, τεχνολογία AI Sound Boost, ενσωματωμένο power bank και έως 28 ώρες αναπαραγωγής.

Το JBL PartyBox 130 διαθέτει 15 ώρες αυτονομίας, δυνατότητα αλλαγής μπαταρίας και real-time ακουστική ανάλυση AI.

Όλα τα νέα μοντέλα φέρουν πλήρη πιστοποίηση προστασίας από νερό, σκόνη και πτώσεις, ενώ υποστηρίζουν το οικοσύστημα Auracast.

Η WaveMotion Α.Ε. ανακοίνωσε την επίσημη κυκλοφορία των JBL GO5, Xtreme 5 και Partybox 130 στην ελληνική αγορά. Τα νέα μοντέλα αναβαθμίζονται με τεχνολογίες AI Sound Boost, Auracast και AirTouch, προσφέροντας αυξημένη ακουστική ισχύ, υψηλή αντοχή σε σκληρή χρήση και ανανεωμένο ambient φωτισμό για κάθε χρήστη.

Τα τρία νέα λανσαρίσματα της JBL έρχονται να ανανεώσουν πλήρως τις πιο δημοφιλείς σειρές φορητών ηχείων της εταιρείας. Οι δύο πρώτες σειρές, GO και Xtreme, απέκτησαν σημαντικές αρχιτεκτονικές και λειτουργικές αναβαθμίσεις, ενώ το Partybox 130 εισάγει νέα δεδομένα στην κατηγορία του πάρτι, εστιάζοντας στην αντοχή και την ακουστική ακρίβεια. Η επίσημη διανομή τους πραγματοποιείται από τη WaveMotion Α.Ε., η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι (Παλαιολόγου 33) και εξειδικεύεται στην εισαγωγή επώνυμων προϊόντων ήχου και εικόνας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατασκευάστρια HARMAN αποτελεί θυγατρική της Samsung Electronics από τον Μάρτιο του 2017.

Ποια είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά του φορητού ηχείου JBL GO5;

Το JBL GO5 είναι ένα εξαιρετικά φορητό ηχείο με αυτονομία έως 10 ώρες μέσω Playtime Boost, πιστοποίηση προστασίας από νερό, σκόνη και πτώσεις, και υποστήριξη Auracast. Ενσωματώνει ambient περιμετρικό φωτισμό και τη νέα τεχνολογία AirTouch για άμεση στερεοφωνική σύνδεση δύο συσκευών με ένα μόνο άγγιγμα.

Σχεδιασμός, φωτισμός και διασυνδεσιμότητα

Το JBL GO5 έχει επανασχεδιαστεί με έμφαση στη λεπτομέρεια και την απόδοση. Το σώμα της συσκευής περιβάλλεται από έναν ολοκαίνουργιο ambient περιμετρικό φωτισμό, ο οποίος λειτουργεί και ως οπτικό σήμα για τον έλεγχο της κατάστασης του ηχείου. Ο χρήστης μπορεί να αναγνωρίσει άμεσα αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, συνδεδεμένη, αν έχει χαμηλή μπαταρία ή αν βρίσκεται σε λειτουργία Auracast.

Η σημαντικότερη νέα προσθήκη είναι η τεχνολογία Airtouch (ή AirTouch stereo pairing). Αυτή επιτρέπει τη σύνδεση δύο ηχείων GO5 μεταξύ τους με ένα απλό άγγιγμα, δημιουργώντας άμεσα ένα στερεοφωνικό πεδίο ήχου από δύο κατευθύνσεις.

Ανθεκτικότητα, μπαταρία και οικολογικό αποτύπωμα

Το ηχείο διαθέτει πλήρη προστασία και όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για αντοχή σε σκόνη, νερό και πτώσεις, καθιστώντας το κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Η αυτονομία του φτάνει τις 10 ώρες με τη χρήση της λειτουργίας Playtime Boost. Επιπλέον, προσφέρει αναπαραγωγή ήχου χωρίς απώλειες (lossless) και είναι πλήρως συμβατό με το μικρόφωνο JBL EasySing (ή EasySing Mic Mini).

Στον τομέα της βιωσιμότητας, η JBL χρησιμοποίησε ανακυκλωμένο πλαστικό για την κατασκευή του, απέκλεισε τη χρήση PVC και επέλεξε συσκευασία από χαρτί με πιστοποίηση FSC. Η διαχείριση και παραμετροποίηση του ηχείου γίνεται μέσω της εφαρμογής JBL Portable.

Τι προσφέρει το νέο JBL Xtreme 5 σε επίπεδο ήχου και αυτονομίας;

Το JBL Xtreme 5 αποδίδει 10% βαθύτερα μπάσα χάρη σε δύο tweeter και ένα subwoofer, υποστηρίζοντας τη λειτουργία AI Sound Boost για μηδενική παραμόρφωση. Διαθέτει ενσωματωμένο power bank, Smart EQ, ανθεκτική κατασκευή από ανακυκλωμένα υλικά και κορυφαία αυτονομία αναπαραγωγής που φτάνει τις 28 ώρες.

Ακουστική αρχιτεκτονική και ψηφιακή επεξεργασία

Το JBL Xtreme 5 εστιάζει στην παροχή δυναμικού και καθηλωτικού ήχου σε υψηλές εντάσεις. Η ακουστική του διάταξη αποτελείται από δύο tweeter, ένα subwoofer και βελτιωμένη ισχύ εξόδου, επιτυγχάνοντας 10% βαθύτερα μπάσα και συνολικά ισχυρότερο ήχο σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά Xtreme.

Για τη διατήρηση της ακουστικής πιστότητας, ενσωματώνει τη λειτουργία AI Sound Boost, η οποία αναλύει το σήμα και ελαχιστοποιεί την παραμόρφωση όταν η ένταση βρίσκεται στο μέγιστο επίπεδο. Παράλληλα, η λειτουργία Smart EQ επιτρέπει την αυτόματη ή χειροκίνητη προσαρμογή των συχνοτήτων για βέλτιστο αποτέλεσμα, υποστηρίζοντας αναπαραγωγή χωρίς απώλειες.

Λειτουργικότητα, αυτονομία και εργονομία

Η συσκευή προσφέρει εκτεταμένη αυτονομία που αγγίζει τις 28 ώρες αναπαραγωγής, ενώ ενσωματώνει και λειτουργία power bank για τη φόρτιση εξωτερικών συσκευών κατά τη διάρκεια της χρήσης. Για τη μεταφορά του, περιλαμβάνει έναν εργονομικό ιμάντα ώμου με αιωρούμενους γάντζους.

Όπως και το μικρότερο μοντέλο, το Xtreme 5 φέρει νέα προσθήκη ambient φωτισμού και ενσωματωμένων οπτικών σημάτων για τη διαμόρφωση της ατμόσφαιρας. Είναι πλήρως αδιάβροχο, ανθεκτικό στη σκόνη και στις πτώσεις, υποστηρίζει τη δικτύωση Auracast για τη σύνδεση πολλαπλών ηχείων και ελέγχεται μέσω του JBL Portable app. Η κατασκευή του βασίζεται σε ανακυκλωμένο πλαστικό και ύφασμα.

Πώς αναβαθμίζει τη διασκέδαση το JBL PartyBox 130;

Το JBL PartyBox 130 έχει σχεδιαστεί για εξωτερικούς χώρους, προσφέροντας 15 ώρες αναπαραγωγής, δυνατότητα εναλλαγής μπαταρίας και γρήγορη φόρτιση. Εξοπλίζεται με τεχνολογία AI Sound Boost για καθαρά μπάσα σε μέγιστη ένταση, δυναμικό ambient φωτισμό και πλήρη ανθεκτικότητα απέναντι σε νερό, σκόνη και πτώσεις.

Τεχνολογία ήχου AI και διαχείριση ενέργειας

Το JBL PartyBox 130 απευθύνεται σε χρήστες που αναζητούν ένα ισχυρό ηχείο για πάρτι σε πισίνες, πάρκα ή αυλές. Το βασικό τεχνικό του πλεονέκτημα είναι η ενσωμάτωση της τεχνολογίας AI Sound Boost. Το συγκεκριμένο σύστημα αναλύει τον ήχο σε πραγματικό χρόνο, διασφαλίζοντας ότι τα μπάσα παραμένουν καθαρά, δυνατά και ακριβή ακόμη και όταν η ένταση του ήχου φτάνει στο maximum, αποτρέποντας τη συνηθισμένη ακουστική αλλοίωση.

Το PartyBox 130 προσφέρει έως και 15 ώρες συνεχούς αναπαραγωγής μουσικής. Διαθέτει λειτουργία γρήγορης φόρτισης, η οποία προσφέρει περίπου 80 λεπτά επιπλέον λειτουργίας με σύντομη σύνδεση στο ρεύμα. Ένα εξαιρετικά χρήσιμο χαρακτηριστικό για την εξασφάλιση αδιάλειπτης λειτουργίας είναι η δυνατότητα αλλαγής μπαταρίας, επιτρέποντας στον χρήστη να αντικαταστήσει την άδεια μπαταρία με μια φορτισμένη. Το ηχείο διαθέτει επίσης αναβαθμισμένο σχεδιασμό που συνδυάζει αυξημένη αισθητική και ενισχυμένη αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες.

