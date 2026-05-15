Sony Alpha 7R VI: Επίσημα η νέα full-frame mirrorless με αισθητήρα 66.8MP

Σύνοψη

Νέος αισθητήρας Exmor RS CMOS πλήρους στοίβαξης στα 66,8 megapixel με τον επεξεργαστή εικόνας BIONZ XR2.

Δυνατότητα συνεχούς λήψης έως περίπου 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο και αυτόματη εστίαση AI σε πραγματικό χρόνο.

Λήψη βίντεο 8K 30p (με over-sampling 8.2K) και 4K 120p full frame χωρίς περικοπή.

Ενσωματωμένη εγγραφή ήχου 32-bit float με τη χρήση του νέου προσαρμογέα XLR-A4.

Νέα μπαταρία NP-SA100 για αυτονομία 710 λήψεων και διαθεσιμότητα στην αγορά από τον Ιούνιο του 2026.

Η Sony παρουσιάζει την Alpha 7R VI, αποτελώντας την έκτη γενιά της δημοφιλούς σειράς φωτογραφικών μηχανών πλήρους καρέ. Η νέα mirrorless φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμους φακούς συνδυάζει την παραδοσιακά κορυφαία ανάλυση της σειράς Alpha 7R, προσφέροντας έναν αισθητήρα 66,8 megapixel για απαιτητικές συνθήκες λήψης. Η παρουσίαση πλαισιώνεται από τον νέο προσαρμογέα ήχου XLR-A4, ο οποίος εισάγει δυνατότητες εγγραφής 32-bit float, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες των επαγγελματικών παραγωγών.

Όπως δήλωσε ο Yoshioka Naoto, Head of Marketing, Imaging, Products and Solutions της Sony Europe, οι αποφάσεις στον σχεδιασμό της νέας γενιάς εστιάζουν στην ταχύτητα, την ευφυΐα, τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και την ποιότητα του ηλεκτρονικού σκόπευτρου.

Τι τεχνολογικές καινοτομίες ενσωματώνει η Sony Alpha 7R VI;

Η Sony Alpha 7R VI εξοπλίζεται με τον νέο αισθητήρα Exmor RS CMOS πλήρους στοίβαξης, ανάλυσης 66,8MP, ο οποίος υποστηρίζεται από τον επεξεργαστή BIONZ XR2. Η κάμερα υποστηρίζει συνεχή λήψη στα 30 fps, εγγραφή βίντεο 8K 30p και ήχο 32-bit float, προσφέροντας δυναμικό εύρος 16 stops για τη λήψη στατικών εικόνων.

Βασικά χαρακτηριστικά

Αισθητήρας Exmor RS full-frame 66,8 MP με δυναμικό εύρος 16 stops.

Επεξεργαστής BIONZ XR2 με ταχύτητα ανάγνωσης 5,6 φορές ταχύτερη από το προηγούμενο μοντέλο.

Οπτική σταθεροποίηση εικόνας 5 αξόνων απόδοσης έως 8,5 stop (στο κέντρο).

Αδιάλειπτη εγγραφή βίντεο 8K για 120 λεπτά μέσω προηγμένης διαχείρισης θερμότητας.

Ανάλυση και Τεχνητή Νοημοσύνη στην εστίαση

Το φωτογραφικό σύστημα της Alpha 7R VI βασίζεται στην ακριβή οπτική σταθεροποίηση 5 αξόνων. Τα χρώματα παραμένουν φυσικά σε εσωτερικούς χώρους ή σκιερές σκηνές χάρη στον αισθητήρα ορατού φωτός και IR, που συνεργάζεται με εκτίμηση φωτισμού βασισμένη σε deep-learning. Ο επεξεργαστής BIONZ XR2 ενσωματώνει μονάδα τεχνητής νοημοσύνης, προσφέροντας 60 υπολογισμούς AF/AE ανά δευτερόλεπτο και συνεχή λήψη 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο με το ηλεκτρονικό κλείστρο. Επιπλέον, το σύστημα AF+ αναγνωρίζει τη στάση του σώματος μέσω σκελετικού μοντέλου, κλειδώνοντας την εστίαση σε αθλητές και γρήγορα κινούμενα θέματα.

Επαγγελματικό βίντεο χωρίς συμβιβασμούς

Στον τομέα της βιντεοσκόπησης, η Alpha 7R VI καταγράφει σε ανάλυση 8K στα 30p χρησιμοποιώντας over-sampling 8.2K. Για ομαλότερη κίνηση, οι χρήστες έχουν στη διάθεσή τους 4K εγγραφή στα 60p και 120p full frame χωρίς καμία περικοπή στο κάδρο, με ενεργοποιημένη την [Προτεραιότητα γωνίας θέασης 4K].

Μια αξιοσημείωτη προσθήκη είναι η λειτουργία Dual Gain Shooting, η οποία βελτιστοποιεί την απόδοση του αισθητήρα για μείωση του θορύβου στις σκιές διατηρώντας ομαλή διαβάθμιση, διαθέσιμη σε εγγραφές 4K 30p και χαμηλότερα. Η λήψη στο χέρι διευκολύνεται από τη λειτουργία Dynamic Active Mode, η οποία συμπληρώνει την ανασχεδιασμένη σταθεροποίηση.

Ο προσαρμογέας XLR-A4 και ο ήχος 32-bit Float

Για πρώτη φορά, επιλύεται το πρόβλημα του παραμορφωμένου ήχου μέσω της εσωτερικής εγγραφής 32-bit float απευθείας στη φωτογραφική μηχανή. Ο νέος προσαρμογέας XLR-A4 καταγράφει ψηφιακό ήχο με συχνότητα δειγματοληψίας έως 96 kHz σε 4 κανάλια. Διαθέτει διπλούς μετατροπείς AD, χαμηλότερο ύψος από το προηγούμενο XLR-K3M και συμβατότητα με USB Audio Class 2.0, λειτουργώντας ακόμη και ως διεπαφή ήχου 2 καναλιών όταν συνδέεται με υπολογιστή.

Αυτονομία, σχεδιασμός και C2PA

Το σώμα της συσκευής κατασκευάζεται από κράμα μαγνησίου. Η οθόνη LCD είναι 4 αξόνων με πολλαπλές γωνίες θέασης, ενώ το viewfinder είναι τεχνολογίας OLED με 9,44 εκατομμύρια dots, προσφέροντας φωτεινότητα περίπου τριπλάσια από το παρελθόν. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην αυτονομία. Η νέα μπαταρία NP-SA100 (2670 mAh) υποστηρίζει 710 φωτογραφίες μέσω της οθόνης LCD, μειώνοντας την ανάγκη αλλαγής κατά τις επαγγελματικές φωτογραφήσεις. Η συσκευή διαθέτει επίσης δύο θύρες USB-C για ταυτόχρονη φόρτιση και μεταφορά δεδομένων. Τέλος, υποστηρίζει το Camera Authenticity Solution της Sony και το πρότυπο C2PA, για την επιβεβαίωση της γνησιότητας των οπτικών αρχείων και τη διάκρισή τους από περιεχόμενο τεχνητής νοημοσύνης.

Διαθεσιμότητα και προαιρετικός εξοπλισμός

Η κυκλοφορία της Alpha 7R VI, του προσαρμογέα XLR-A4, καθώς και της νέας σειράς αξεσουάρ, έχει προγραμματιστεί για τον Ιούνιο του 2026. Μεταξύ των αξεσουάρ περιλαμβάνονται η μπαταρία NP-SA100 με ενσωματωμένο δείκτη φθοράς, η ανθεκτική στη σκόνη και υγρασία κάθετη λαβή VG-C6, ο φορτιστής BC-SAD1 (ο οποίος μέσω Power Delivery 45W+ φορτίζει δύο μπαταρίες σε 115 λεπτά), και ο συζευκτής DC-C2 για συνεχή τροφοδοσία ρεύματος.

