Xiaomi 17 Ultra: Κινηματογραφικές λήψεις Leica στους δρόμους της Αθήνας

Σύνοψη

Το νέο Xiaomi 17 Ultra μετατρέπει το smartphone σε εργαλείο παραγωγής κινηματογραφικού βίντεο, καταργώντας την ανάγκη για πολυπληθή συνεργεία.

Η κάμερα της συσκευής ξεχωρίζει για τους φακούς Leica, το οπτικό ζουμ 75-200mm, το δυναμικό εύρος και την υψηλή απόδοση σε περιβάλλοντα χαμηλού φωτισμού.

Η εταιρεία παρουσίασε τρία βίντεο (Last Lightkeepers, Night Fashion, Hands of Athens) που γυρίστηκαν εξ ολοκλήρου στην Αθήνα, εστιάζοντας στη νυχτερινή δράση και τη macro λεπτομέρεια.

Η άφιξη της συσκευής ενισχύει τη στρατηγική «Human × Car × Home» της Xiaomi, η οποία διαθέτει πλέον πάνω από 943 εκατομμύρια συνδεδεμένες AIoT συσκευές παγκοσμίως.

Η παραγωγή ποιοτικού βίντεο απαιτούσε ανέκαθεν εξειδικευμένο εξοπλισμό, φώτα, τεχνικούς και μεγάλα συνεργεία. Αυτή η συνθήκη αλλάζει ριζικά με το νέο κορυφαίο smartphone της Xiaomi, το οποίο ξεφεύγει από τις καθιερωμένες κατηγορίες και λειτουργεί ως ένα προηγμένο εργαλείο στα χέρια του κάθε καλλιτέχνη. Το Xiaomi 17 Ultra σχεδιάστηκε για να επιτρέπει τη δημιουργία περιεχομένου υψηλής ποιότητας, μετατρέποντας την τεχνολογία σε μέσο για την παραγωγή πραγματικών cinematic εμπειριών.

Τι προσφέρει το Xiaomi 17 Ultra στη δημιουργία βίντεο;

Το Xiaomi 17 Ultra είναι ένα smartphone υψηλών επιδόσεων εξοπλισμένο με φακούς Leica optics, το οποίο επιτρέπει τη δημιουργία κινηματογραφικού βίντεο. Οι βασικές του τεχνολογίες περιλαμβάνουν ισχυρή απόδοση σε νυχτερινές λήψεις, οπτικό ζουμ 75-200mm, υψηλό δυναμικό εύρος (highlights και σκιές) και άριστη καταγραφή macro λεπτομερειών, εξαλείφοντας την ανάγκη για επαγγελματικά συνεργεία παραγωγής.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και Leica Optics

Η ενσωμάτωση κατασκευής και τεχνολογιών αιχμής καθιστά τη συσκευή μοναδική στο είδος της. Η συνεργασία με τη Leica και η χρήση των δικών της οπτικών στοιχείων εγγυάται ένα απόλυτα αξιόπιστο αποτέλεσμα. Η κάμερα του Xiaomi 17 Ultra προσφέρει αυξημένη απόδοση χρωμάτων, αποτυπώνοντας την πραγματικότητα με ακρίβεια.

Αντί να «καταγράφει» απλώς εικόνες, ο προηγμένος αισθητήρας επιτρέπει στον δημιουργό να συμμετέχει ενεργά σε χώρους και στιγμές που συχνά παραμένουν αόρατες. Το σύστημα προσφέρει ελευθερία παραγωγής σε πραγματικές συνθήκες, επιτρέποντας τον αυθορμητισμό χωρίς τον περιορισμό ομάδων παραγωγής.

Τρία κινηματογραφικά projects στους δρόμους της Αθήνας

Για την απόδειξη των δυνατοτήτων της νέας της ναυαρχίδας, η εταιρεία προχώρησε στη δημιουργία τριών βίντεο στην Αθήνα: Last Lightkeepers, Night Fashion και Hands of Athens. Αυτά τα projects αποδεικνύουν στην πράξη ότι το smartphone λειτουργεί ως "tool of proximity", δηλαδή ως εργαλείο που φέρνει τον δημιουργό πιο κοντά στο θέμα του, ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Night Fashion: Το συγκεκριμένο βίντεο μετατρέπει το φως σε υλικό, δίνοντας ζωή στη μόδα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μέσα από τη χρήση φωτιάς, καπνού και φωτισμού neon, μεταβάλλεται η «προσωπικότητα» των ρούχων, με τη συσκευή να αποτελεί το ιδανικό εργαλείο για high-end fashion storytelling με χαμηλό φως.

Το συγκεκριμένο βίντεο μετατρέπει το φως σε υλικό, δίνοντας ζωή στη μόδα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μέσα από τη χρήση φωτιάς, καπνού και φωτισμού neon, μεταβάλλεται η «προσωπικότητα» των ρούχων, με τη συσκευή να αποτελεί το ιδανικό εργαλείο για high-end fashion storytelling με χαμηλό φως. Hands of Athens: Ένα κοντινό, ανθρώπινο πορτρέτο διάρκειας 24 ωρών, το οποίο αποτυπώνει την πόλη μέσα από τα χέρια των δημιουργών της. Εστιάζοντας σε λεπτομέρειες, η κάμερα αποκαλύπτει προσωπικές στιγμές, επιβεβαιώνοντας τις δυνατές επιδόσεις της συσκευής στην macro φωτογράφιση.

Η θέση της Xiaomi στην αγορά και το οικοσύστημα AIoT

Η εξέλιξη συσκευών όπως το Xiaomi 17 Ultra υποστηρίζεται από το ευρύτερο τεχνολογικό οικοσύστημα της Xiaomi Corporation. Η εταιρεία, που ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2010 και εισήχθη στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ τον Ιούλιο του 2018, παραμένει μια ηγέτιδα δύναμη στην κατηγορία των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών. Τον Μάρτιο του 2025, οι μηνιαίοι ενεργοί χρήστες (MAU) ξεπέρασαν τα 718,8 εκατομμύρια παγκοσμίως.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει αναπτύξει την κορυφαία πλατφόρμα AIoT (AI+IoT) για τους καταναλωτές. Έως τις 31 Μαρτίου 2025, τα συνδεδεμένα έξυπνα προϊόντα στην πλατφόρμα έφτασαν περίπου τα 943,7 εκατομμύρια (εξαιρουμένων των smartphones, tablets και laptops). Η ενοποίηση αυτού του υλικού βασίζεται στη στρατηγική "Human × Car × Home", η οποία αναβαθμίστηκε τον Οκτώβριο του 2023 και στοχεύει στην απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ προσωπικών συσκευών, συστημάτων έξυπνου σπιτιού και αυτοκινήτων. Με παρουσία σε πάνω από 100 χώρες, η Xiaomi συνεχίζει να σχεδιάζει προϊόντα που συνδυάζουν τις καινοτόμες τεχνολογίες με δίκαιη τιμολόγηση, διατηρώντας σταθερά τη θέση της στη λίστα Fortune Global 500 μέχρι και τον Αύγουστο του 2024.

