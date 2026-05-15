Νέος Sony FE 100-400mm F4.5 GM OSS: Σταθερό διάφραγμα και 3x ταχύτερο AF

Σύνοψη

Η Sony ανακοίνωσε τον νέο super-telephoto φακό FE 100-400mm F4.5 GM OSS για full-frame Alpha κάμερες με E-mount.

Ο φακός διαθέτει σταθερό διάφραγμα F4.5 σε όλο το εστιακό εύρος των 100-400 mm, προσφέροντας σταθερή έκθεση.

Διαθέτει αυτόματη εστίαση (AF) έως και 3 φορές ταχύτερη σε σύγκριση με τον προκάτοχό του (FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS).

Ζυγίζει περίπου 1.840 γραμμάρια και ενσωματώνει εσωτερικό μηχανισμό zoom για σταθερό κέντρο βάρους.

Θα είναι διαθέσιμος στην αγορά τον Ιούνιο του 2026.

Η Sony προχώρησε στην επίσημη παρουσίαση του FE 100-400mm F4.5 GM OSS. Πρόκειται για τη νεότερη προσθήκη στην κορυφαία σειρά φακών G Master, η οποία απευθύνεται στους κατόχους φωτογραφικών μηχανών full-frame Alpha με σύστημα E-mount. Ο νέος super-telephoto zoom φακός έρχεται να καλύψει τις υψηλές απαιτήσεις των επαγγελματιών προσφέροντας σταθερό διάφραγμα F4.5 σε όλο το εστιακό εύρος των 100-400 mm. Αυτό το χαρακτηριστικό εξαλείφει τις αποκλίσεις έκθεσης κατά τη χρήση του zoom.

Οπτική υπεροχή και σχεδιασμός G Master

Ο οπτικός σχεδιασμός του νέου FE 100-400mm F4.5 GM OSS έχει δομηθεί χωρίς συμβιβασμούς, με σκοπό να αποδίδει εξαιρετικές λεπτομέρειες σε όλο το εύρος ζουμ, ακόμη και όταν το διάφραγμα είναι πλήρως ανοιχτό στο F4.5. Για να επιτευχθεί αυτό, η Sony ενσωμάτωσε νέα στοιχεία ED XA (Extra-low Dispersion extreme aspherical), στοιχεία XA (extreme aspherical), δύο κρύσταλλα Super ED (extra-low Dispersion) και τρία απλά γυάλινα στοιχεία ED. Η συγκεκριμένη διάταξη ελέγχει αποτελεσματικά πολλαπλές διαθλάσεις, συμπεριλαμβανομένων των χρωματικών και σφαιρικών, εξασφαλίζοντας κορυφαία ανάλυση από το κέντρο έως τις άκρες του κάδρου.

Επιπλέον, η εταιρεία έχει εφαρμόσει την επίστρωση Nano AR II, η οποία μειώνει δραστικά τα φαινόμενα ghosting και τις ανεπιθύμητες αντανακλάσεις, παρέχοντας εικόνες υψηλής αντίθεσης ακόμα και σε απαιτητικές συνθήκες με φωτισμό από πίσω (backlight). Η οπτική εμπειρία ολοκληρώνεται με το κυκλικό διάφραγμα 11 λεπίδων, το οποίο προσφέρει ακριβή έλεγχο της σφαιρικής εκτροπής, δημιουργώντας το εντυπωσιακό bokeh εφέ που αποτελεί σήμα κατατεθέν της σειράς G Master.

Ταχύτητα και ακρίβεια εστίασης στο υψηλότερο επίπεδο

Ο φακός απευθύνεται ξεκάθαρα σε δημιουργούς που ασχολούνται με τη φωτογράφιση άγριας φύσης, πτηνών, αθλημάτων και φωτορεπορτάζ. Για την κάλυψη της γρήγορης δράσης, η Sony εξόπλισε τον φακό με τέσσερις ειδικά βελτιστοποιημένους γραμμικούς κινητήρες XD (extreme dynamic). Σε συνδυασμό με έναν προηγμένο μηχανισμό εστίασης ελεύθερης κίνησης και νέους αλγόριθμους, η αυτόματη εστίαση (AF) είναι πλέον έως και 3 φορές ταχύτερη σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο, τον FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS.

Επιπρόσθετα, καταγράφεται βελτίωση της τάξης του 50% στην παρακολούθηση του θέματος, όταν ο φακός είναι τοποθετημένος στη μηχανή Alpha 9 III. Η συμβατότητα με την Alpha 9 III είναι πλήρης, υποστηρίζοντας λειτουργία συνεχούς λήψης με ταχύτητα που φτάνει τα 120 καρέ ανά δευτερόλεπτο, συνοδευόμενη από πλήρη παρακολούθηση αυτόματης εστίασης και αυτόματης έκθεσης (AF/AE). Η εταιρεία διευκρινίζει πως όταν η λειτουργία εστίασης βρίσκεται στο AF-C, η ταχύτητα λήψης μπορεί να διαφέρει.

Φορητότητα, κατασκευή και επαγγελματική αξιοπιστία

Η Sony εστίασε σημαντικά στη φορητότητα. Ο φακός διαθέτει ελαφρύ αλλά ανθεκτικό σώμα κατασκευασμένο από κράμα μαγνησίου, κρατώντας το συνολικό βάρος περίπου στα 1.840 γραμμάρια. Ίσως το πιο κρίσιμο στοιχείο σχεδιασμού για τους επαγγελματίες είναι η εσωτερική διαρρύθμιση του zoom. Χάρη σε αυτήν, το μήκος του φακού και το κέντρο βάρους παραμένουν σταθερά σε όλο το εστιακό εύρος, προσφέροντας τέλεια ισορροπία και διευκολύνοντας τις λήψεις στο χέρι, χωρίς τη χρήση τρίποδου.

Όπως δήλωσε ο Yoshioka Naoto, Head of Marketing, Imaging, Products and Solutions της Sony Europe, ο φακός παρέχει στους δημιουργούς την οπτική ποιότητα της σειράς G Master σε ένα σώμα αρκετά ελαφρύ, σχεδιασμένο να ανταποκρίνεται στις ενστικτώδεις κινήσεις του χρήστη, είτε βρίσκεται σε αθλητικούς αγώνες είτε παρακολουθεί πτηνά εν πτήσει.

Για περαιτέρω ευελιξία, ο FE 100-400mm F4.5 GM OSS είναι συμβατός με τους προαιρετικούς τηλεμετατροπείς 1.4x (SEL14TC) και 2x (SEL20TC). Η χρήση του τηλεμετατροπέα 2x προσφέρει εστιακές αποστάσεις έως 800 mm σε full-frame ή την εντυπωσιακή εμβέλεια των 1.200 mm όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία APS-C.

Στον τομέα του βίντεο και της λειτουργικότητας, η ενσωματωμένη οπτική σταθεροποίηση υποστηρίζει τη λειτουργία Active Mode, η οποία συνεργάζεται αρμονικά με την εσωτερική σταθεροποίηση συμβατών σωμάτων. Επίσης, υποστηρίζεται η λειτουργία αντιστάθμισης της «αναπνοής» του φακού (breathing compensation) κατά την εγγραφή βίντεο. Ο χειρισμός στο πεδίο γίνεται διαισθητικά, χάρη στον ειδικό δακτύλιο λειτουργιών και τα τέσσερα κουμπιά συγκράτησης εστίασης. Τέλος, η κατασκευή είναι ανθεκτική στη σκόνη και την υγρασία, ενώ το μπροστινό στοιχείο διαθέτει επίστρωση φθορίου, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη λειτουργία σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Ο νέος φακός Sony FE 100-400mm F4.5 GM OSS αναμένεται να κυκλοφορήσει στην αγορά τον Ιούνιο του 2026.

*Μπορείτε πλέον να προσθέσετε το Techgear.gr ως Προτιμώμενη Πηγή ενημέρωσης για τις αναζητήσεις σας στο Google Search!