Επίσημη ανακοίνωση της Canon EOS R6 V: Βίντεο 7K RAW, ενεργή ψύξη και νέος φακός power zoom

Σύνοψη

Η Canon ανακοίνωσε την full-frame mirrorless μηχανή EOS R6 V και τον φακό RF 20-50MM F4L IS USM PZ.

Η EOS R6 V αποτελεί τη μικρότερη full-frame μηχανή της Canon που ενσωματώνει σύστημα σταθεροποίησης εικόνας, με το βάρος του σώματος να ανέρχεται στα 688 γραμμάρια.

Προσφέρει κορυφαίες δυνατότητες κινηματογράφησης, καταγράφοντας βίντεο 7K RAW έως 60p, 4K στα 120p, καθώς και επιλογή εγγραφής Open Gate.

Ενσωματώνει προηγμένες λειτουργίες για επαγγελματίες, όπως ενεργή ψύξη για πολύωρες λήψεις, διπλή υποδοχή καρτών μνήμης και ηχογράφηση τεσσάρων καναλιών.

Ο φακός RF 20-50MM F4L IS USM PZ είναι ο πρώτος full-frame της σειράς RF που διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα power zoom, καθιστώντας τον ιδανικό για υβριδική χρήση.

Για τη φωτογραφία, η μηχανή αξιοποιεί αισθητήρα ανάλυσης 32,5MP, επιτυγχάνοντας ταχύτητες συνεχούς λήψης έως και 40fps με τη χρήση του ηλεκτρονικού κλείστρου.

Η Canon προχώρησε στα αποκαλυπτήρια δύο νέων εργαλείων που στοχεύουν στην ενίσχυση της δημιουργικότητας των επαγγελματιών και των ανεξάρτητων δημιουργών περιεχομένου. Ο λόγος για τη νέα mirrorless μηχανή πλήρους καρέ (full-frame) EOS R6 V, καθώς και τον προηγμένο φακό RF 20-50MM F4L IS USM PZ. Στόχος της εταιρείας είναι να απλοποιήσει τη διαδικασία παραγωγής κινηματογραφικής ποιότητας βίντεο και φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης, παρέχοντας εξοπλισμό με μεγάλη φορητότητα και διαισθητικό έλεγχο.

Σχεδιασμός και εργονομία: Μέγιστη φορητότητα

Η νέα EOS R6 V ανήκει στην οικογένεια της σειράς Canon EOS V, η οποία εστιάζει πρωτίστως στη λήψη βίντεο. Η κατασκευή της απευθύνεται ξεκάθαρα στους δημιουργούς που εργάζονται μόνοι. Αποτελεί τη μικρότερη full-frame πρόταση της Canon που εξοπλίζεται με σύστημα σταθεροποίησης εικόνας εντός του σώματος (IBIS). Το πανάλαφρο σώμα της ζυγίζει μόλις 688 γραμμάρια, ενώ ενσωματώνει εργονομική λαβή και 12 προσαρμοζόμενα κουμπιά για άμεση πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες.

Για τις ανάγκες των σύγχρονων δημιουργών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η μηχανή διαθέτει οθόνη μεταβλητής γωνίας , ένα πρακτικό κουμπί εγγραφής στην μπροστινή πλευρά, κατακόρυφη υποδοχή για τρίποδο και ειδικά σχεδιασμένο περιβάλλον χειρισμού για κατακόρυφες λήψεις.

Κινηματογραφικές δυνατότητες και σταθεροποίηση

Στον τομέα του βίντεο, η EOS R6 V προσφέρει εντυπωσιακές επιδόσεις. Επιτρέπει την εγγραφή πλάνων σε ανάλυση 7K RAW με ρυθμό ανανέωσης έως 60p, υπερδειγματοληψία 4K έως 60p, αλλά και καταγραφή 4K στα 120p, η οποία είναι ιδανική για τη δημιουργία ομαλών πλάνων αργής κίνησης (slow motion). Επιπρόσθετα, η υποστήριξη ανάλυσης 2K φτάνει έως τα 180p. Μία από τις σημαντικότερες προσθήκες είναι η δυνατότητα εγγραφής Open Gate. Η συγκεκριμένη λειτουργία παρέχει απόλυτη ευελιξία, καθώς επιτρέπει στους δημιουργούς να εξάγουν τόσο οριζόντια όσο και κατακόρυφα κάδρα από το ίδιο κλιπ κατά το στάδιο του post-production.

Η κινηματογράφηση στο χέρι υποστηρίζεται από ένα ισχυρό σύστημα σταθεροποίησης εικόνας 5 αξόνων εντός του σώματος, το οποίο μπορεί να αντισταθμίσει την αστάθεια έως και κατά 7,5 στοπ. Για τους δημιουργούς περιεχομένου μεγάλου μήκους, όπως τα podcasts ή τα αναλυτικά reviews, η Canon έχει ενσωματώσει σύστημα ενεργής ψύξης, το οποίο αποτρέπει την υπερθέρμανση της συσκευής. Η ασφάλεια των δεδομένων εξασφαλίζεται μέσω της εγγραφής σε δύο κάρτες μνήμης, ενώ ο ήχος καταγράφεται σε τέσσερα ανεξάρτητα κανάλια.

Επιπλέον, χάρη στη θύρα USB-C, η μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα ως υψηλής ποιότητας κάμερα Web στα 4K 60p χωρίς την ανάγκη για επιπλέον λογισμικό. Η συνδεσιμότητα ολοκληρώνεται με μια θύρα HDMI πλήρους μεγέθους και μια υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών για την τροφοδοσία αξεσουάρ.

Υβριδική απόδοση και σύστημα εστίασης

Παρά τον έντονο προσανατολισμό της στο βίντεο, η EOS R6 V είναι εξίσου ικανή στη φωτογραφία. Διαθέτει αισθητήρα που παράγει αρχεία ανάλυσης 32,5MP. Με τη χρήση του ηλεκτρονικού κλείστρου, η ταχύτητα συνεχούς λήψης φτάνει τα 40 καρέ ανά δευτερόλεπτο εντελώς αθόρυβα. Η μηχανή ενσωματώνει επίσης τη λειτουργία pre-continuous shooting, η οποία ξεκινά την προσωρινή εγγραφή εικόνων προτού ο χρήστης πατήσει πλήρως το κουμπί του κλείστρου, διασφαλίζοντας ότι καμία κρίσιμη στιγμή δεν θα χαθεί.

Η εναλλαγή μεταξύ βίντεο και φωτογραφίας γίνεται άμεσα μέσω ενός ειδικού διακόπτη στο σώμα της συσκευής. Η εστίαση αναλαμβάνεται από το δοκιμασμένο σύστημα Dual Pixel CMOS AF II. Το σύστημα αυτό διαθέτει έξυπνη ανίχνευση θέματος (που αναγνωρίζει ανθρώπους, ζώα και οχήματα), καθώς και λειτουργία Ανίχνευσης ματιών. Μια εξαιρετικά χρήσιμη λειτουργία είναι η Προτεραιότητα καταγεγραμμένων ατόμων (Register People Priority), η οποία δίνει στο σύστημα εντολή να παρακολουθεί σταθερά έως και δέκα συγκεκριμένα πρόσωπα σε μια σκηνή, στοιχείο σωτήριο για τους χειριστές που εργάζονται μόνοι.

Ο νέος φακός RF 20-50MM F4L IS USM PZ

Συνοδεύοντας την EOS R6 V, η Canon παρουσίασε τον RF 20-50MM F4L IS USM PZ, τον πρώτο φακό full-frame της σειράς L με εσωτερικό μηχανισμό power zoom για το σύστημα RF. Με εύρος εστιακής απόστασης από 20mm έως 50mm και σταθερό διάφραγμα f/4, αποτελεί μια εξαιρετικά ευέλικτη επιλογή για vlogging και λήψεις σε εσωτερικούς χώρους.

Ο δακτύλιος ζουμ μπορεί να λειτουργήσει τόσο για τον ομαλό, σταθερό έλεγχο servo κατά την καταγραφή βίντεο, όσο και ως ηλεκτρονικός χειροκίνητος μηχανισμός για τις ανάγκες της φωτογραφίας. Το βάρος του φακού διατηρείται χαμηλά στα 420 γραμμάρια. Το οπτικό σύστημα σταθεροποίησης εικόνας παρέχει διόρθωση έως 6 στοπ αυτόνομα, η οποία ανεβαίνει στα 8 στοπ όταν συνδυαστεί με το σύστημα IBIS της νέας μηχανής.

Τα οπτικά στοιχεία του φακού ανήκουν στην ανώτερη κατηγορία L, ενσωματώνοντας στοιχεία UD, Επίστρωση Air Sphere (ASC) και σχεδιασμό που καταστέλλει το φαινόμενο focus breathing. Το σύστημα εστίασης λειτουργεί με τον κινητήρα Nano USM, ο οποίος εγγυάται αθόρυβη και ακαριαία απόκριση, επιτρέποντας εστίαση σε απόσταση έως και 0,24 μέτρα. Τέλος, ο φακός είναι εξοπλισμένος με προσαρμοζόμενο κουμπί λειτουργίας, δακτύλιο χειροκίνητης εστίασης και ειδικό Δακτύλιο ελέγχου.

