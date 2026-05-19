Sony 1000X THE COLLEXION: Ήχος Edge-AI, 12 μικρόφωνα και κορυφαίος σχεδιασμός!

Σύνοψη

Η Sony ανακοίνωσε τα 1000X THE COLLEXION, μια νέα premium προσθήκη που γιορτάζει τα 10 χρόνια της θρυλικής σειράς ακουστικών 1000X.

Πρόκειται για τα πρώτα ακουστικά της εταιρείας που ενσωματώνουν την τεχνολογία DSEE Ultimate με χρήση Edge-AI για αναβάθμιση του ήχου σε πραγματικό χρόνο.

Ενσωματώνουν σύστημα Multi-Noise Sensor με 12 μικρόφωνα και Adaptive NC Optimizer, προσφέροντας την κορυφαία εξουδετέρωση θορύβου των WH-1000XM6.

Η κατασκευή περιλαμβάνει μέταλλο με ματ υφή, γυαλιστερό φινίρισμα στο χέρι και ειδικό συνθετικό δέρμα.

Διαθέτουν αυτονομία 24 ωρών με ενεργό το ANC και επεκτείνουν το 360 Reality Audio Upmix σε τρεις λειτουργίες.

Τα νέα 1000X THE COLLEXION κυκλοφορούν τον Μάιο του 2026 σε χρώματα Platinum και Μαύρο.

Παράλληλα, τα δημοφιλή WH-1000XM6 αποκτούν τη νέα, πέμπτη χρωματική επιλογή «Sandstone».

Η Sony ανακοίνωσε επίσημα τα 1000X THE COLLEXION, μια νέα premium προσθήκη στη βραβευμένη σειρά 1000X. Η συγκεκριμένη κυκλοφορία σηματοδοτεί τη 10η επέτειο της θρυλικής σειράς, η οποία ξεκίνησε την πορεία της το 2016 με την πρώτη εμφάνιση του μοντέλου MDR-1000X. Ενώ η βασική σειρά 1000X έχει εξελιχθεί με γνώμονα την απόδοση στην ποιότητα ήχου και την εξουδετέρωση θορύβου, τα νέα μοντέλα COLLEXION υιοθετούν μια νέα προσέγγιση που εστιάζει επιπλέον στον εκλεπτυσμένο σχεδιασμό και την κορυφαία άνεση.

Κατασκευή και υλικά: Ακρίβεια και πολυτέλεια

Τα 1000X THE COLLEXION είναι κατασκευασμένα με υλικά υψηλής ποιότητας και ιδιαίτερη προσοχή στη λεπτομέρεια. Το headband είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας μέταλλο που διαθέτει ματ υφή με αμμοβολή. Αυτή η επιλογή έρχεται σε άμεση αντίθεση με το γυαλιστερό φινίρισμα, το οποίο έχει επιτευχθεί με το χέρι, καθώς κάθε κομμάτι δημιουργείται προσεκτικά από εξειδικευμένους τεχνίτες.

Η Sony επένδυσε δύο χρόνια στην ανάπτυξη του απαλού, εκλεπτυσμένου συνθετικού δέρματος που καλύπτει τα ακουστικά, προσφέροντας ένα ξεχωριστό απτικό φινίρισμα. Ο σχεδιασμός διατηρείται καθαρός και αδιάλειπτος, ενσωματώνοντας διακριτικά τα μεταλλικά κουμπιά και τις οπές του μικροφώνου. Τα ακουστικά είναι εργονομικά σχεδιασμένα για παρατεταμένη χρήση. Διαθέτουν ευρύχωρα earcups που εφαρμόζουν φυσικά γύρω από τα αυτιά βελτιστοποιώντας την πίεση, ενώ το φαρδύτερο, επενδυμένο με μαλακό υλικό headband κατανέμει το βάρος ομοιόμορφα. Το ελαστικό δέρμα προσαρμόζεται στο σχήμα του κεφαλιού, εξασφαλίζοντας σταθερή ηχομόνωση. Τα διαθέσιμα χρώματα είναι το Platinum και το Μαύρο, συνδυάζοντας την απλότητα με μια διακριτική μεταλλική αντίθεση.

Ηχητική απόδοση και τεχνολογίες Edge-AI

Στο επίκεντρο της ακουστικής εμπειρίας των 1000X THE COLLEXION βρίσκεται μια ειδικά σχεδιασμένη μονάδα οδηγού. Αυτή η μονάδα διαθέτει μαλακό περίγραμμα και ένα νέο θόλο υψηλής ακαμψίας, ο οποίος είναι κατασκευασμένος από μονοκατευθυντικό σύνθετο υλικό άνθρακα. Αυτή η αρχιτεκτονική προσφέρει σαφέστερο διαχωρισμό μεταξύ οργάνων και φωνητικών, καθώς και πιο λεπτομερείς υψηλές συχνότητες μέσα σε ένα ευρύτερο ηχητικό πεδίο. Για την τελική ρύθμιση του ήχου, η Sony συνεργάστηκε με τεχνικούς mastering που έχουν κερδίσει ή έχουν προταθεί για βραβεία GRAMMY. Η τεχνογνωσία τους εξασφαλίζει ισορροπημένα όργανα, ομαλές φωνές και πιστή απόδοση της πρόθεσης των δημιουργών.

Αποτελούν τα πρώτα ακουστικά της σειράς που ενσωματώνουν την τεχνολογία DSEE Ultimate. Η συγκεκριμένη τεχνολογία χρησιμοποιεί Edge-AI για να αναβαθμίσει τα συμπιεσμένα ψηφιακά αρχεία μουσικής σε πραγματικό χρόνο, επαναφέροντας τις χαμένες λεπτομέρειες και το δυναμικό εύρος. Παράλληλα, τα ακουστικά ενσωματώνουν το 360 Reality Audio Upmix (360 Upmix) το οποίο προσφέρει τρεις ξεχωριστές λειτουργίες: Μουσική, Κινηματογράφος ή Παιχνίδια. Οι λειτουργίες αυτές, προσβάσιμες μέσω του κουμπιού Listening Mode, μετατρέπουν τον τυπικό στερεοφωνικό ήχο σε ρεαλιστικές εμπειρίες χωρικού ήχου. Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις είναι Standard (2ch), Upmix for Music και Upmix for Cinema, ενώ η προσαρμογή του κουμπιού γίνεται μέσω της εφαρμογής Sony | Sound Connect.

Σύστημα εξουδετέρωσης θορύβου και αυτονομία

Στον τομέα του Active Noise Cancellation (ANC), τα 1000X THE COLLEXION δανείζονται την τεχνολογία από τα βραβευμένα WH-1000XM6. Είναι εξοπλισμένα με την τεχνολογία Multi-Noise Sensor, η οποία υποστηρίζεται από ένα σύστημα 12 μικροφώνων. Σε συνδυασμό με το Adaptive NC Optimizer, τα ακουστικά προσαρμόζουν τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου ανάλογα με το περιβάλλον.

Η μπαταρία τους προσφέρει αυτονομία που αγγίζει τις 24 ώρες όταν γίνεται ταυτόχρονη χρήση της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου και της σύνδεσης Bluetooth. Ο χρόνος αυτός αυξάνεται στις 32 ώρες όταν η σύνδεση Bluetooth χρησιμοποιείται με απενεργοποιημένο το σύστημα εξουδετέρωσης θορύβου. Ο πραγματικός χρόνος χρήσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις και τις συνθήκες.

Βιωσιμότητα και σχεδιασμός χωρίς αποκλεισμούς

Η κατασκευή των 1000X THE COLLEXION λαμβάνει υπόψη το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καθώς περίπου το 25% του πλαστικού που χρησιμοποιείται στη συσκευή προέρχεται από ανακυκλωμένα υλικά. Επιπλέον, η συσκευασία του προϊόντος δεν περιέχει πλαστικό, αντανακλώντας τη στρατηγική της Sony για πιο φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα. Το ανακυκλωμένο πλαστικό χρησιμοποιείται σε πολλά μέρη του σώματος των ακουστικών και της θήκης.

Σημαντική είναι η έμφαση στη συμπερίληψη για άτομα με προβλήματα όρασης ή περιορισμένη κινητικότητα των χεριών. Η θήκη μεταφοράς τύπου τσάντας διαθέτει μαγνητικό κλείσιμο για μείωση της απαιτούμενης προσπάθειας κατά το άνοιγμα. Πάνω στα ίδια τα ακουστικά υπάρχουν ευδιάκριτες ενδείξεις L/R, ανάγλυφα κουμπιά και προσβάσιμοι οδηγοί QR που απλοποιούν τη χρήση τους.

Νέο χρώμα Sandstone για τα WH-1000XM6

Μαζί με τη σειρά COLLEXION, η Sony ανακοίνωσε μια νέα προσθήκη για τη δημοφιλή σειρά ασύρματων ακουστικών WH-1000XM6. Η νέα χρωματική επιλογή ονομάζεται «Sandstone» και διαθέτει ένα φυσικό και θερμό φινίρισμα. Πρόκειται για την πέμπτη χρωματική επιλογή της σειράς, η οποία διευρύνει την παλέτα προσφέροντας περισσότερες επιλογές προσωπικού στυλ στους χρήστες, διατηρώντας ακέραια την ηχητική απόδοση.

Τα ακουστικά 1000X THE COLLEXION, καθώς και τα WH-1000XM6 Sandstone, θα είναι διαθέσιμα στην αγορά από τον Μάιο του 2026.



