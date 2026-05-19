Samsung και Google απάντησαν επίσημα στη Meta με τα δικά του έξυπνα γυαλιά!

Σύνοψη

Επίσημη αποκάλυψη της σειράς "Intelligent Eyewear" στο πλαίσιο του συνεδρίου Google I/O 2026 από τη σύμπραξη Samsung και Google.

Σχεδιασμός υψηλής αισθητικής μέσα από στρατηγικές συνεργασίες με τα κορυφαία brands οπτικών Gentle Monster και Warby Parker.

Απουσία ενσωματωμένης οθόνης (HUD), με τη συσκευή να βασίζεται αποκλειστικά σε κατευθυντικά ηχεία, κάμερα και φωνητική αλληλεπίδραση.

Πλήρης ενσωμάτωση του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης Gemini για ζωντανή μετάφραση ήχου και κειμένου, πλοήγηση και άμεση διαχείριση ειδοποιήσεων.

Ανάπτυξη πάνω στη νέα πλατφόρμα Android XR, στοχεύοντας στην άμεση αντιμετώπιση του ανταγωνισμού από τα Ray-Ban Meta.

Αναμενόμενη κυκλοφορία στην ευρωπαϊκή αγορά το φθινόπωρο του 2026.

Τα νέα Intelligent Eyewear αποτελούν την πρώτη επίσημη υλοποίηση έξυπνων γυαλιών που προκύπτει από τη συνεργασία της Samsung με τη Google. Εξοπλίζονται με το λειτουργικό σύστημα Android XR, ενσωματώνουν κάμερα υψηλής ανάλυσης και κατευθυντικά ηχεία, ενώ απουσιάζει η εσωτερική οθόνη προβολής.

Λειτουργούν ως προέκταση του smartphone, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη του Gemini για μετάφραση σε πραγματικό χρόνο, ακουστική πλοήγηση και hands-free διαχείριση ειδοποιήσεων.

Η αγορά των wearables διευρύνεται με ταχύτατους ρυθμούς και οι δύο τεχνολογικοί κολοσσοί αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν ένα οικοσύστημα που δεν περιορίζεται απλώς στον καρπό του χεριού, αλλά μεταφέρεται στο οπτικό πεδίο του χρήστη. Στο Google I/O 2026, δόθηκε η πρώτη ουσιαστική ματιά στο νέο hardware, το οποίο επιδιώκει να κάνει την τεχνητή νοημοσύνη κυριολεκτικά αόρατη, αλλά διαρκώς παρούσα.

Σχεδιαστική φιλοσοφία: Η εμπλοκή των Gentle Monster και Warby Parker

Η μεγαλύτερη πρόκληση για τα έξυπνα γυαλιά ιστορικά υπήρξε η αποδοχή τους ως αντικείμενα καθημερινής χρήσης. Οι καταναλωτές απορρίπτουν τα ογκώδη, δυσανάλογα σχέδια που παραπέμπουν σε βιομηχανικό εξοπλισμό. Για να αποφύγουν αυτό το λάθος, η Samsung και η Google ανέθεσαν τον σχεδιασμό σε δύο εταιρείες που γνωρίζουν άριστα την αγορά των οπτικών.

Από τη μία πλευρά, η νοτιοκορεατική Gentle Monster προσφέρει μια αισθητική προσανατολισμένη στη μόδα, με χαρακτηριστικούς στρογγυλεμένους φακούς που διαφοροποιούνται έντονα από τον κλασικό ορθογώνιο σχεδιασμό της EssilorLuxottica (Ray-Ban). Τα μοντέλα της απευθύνονται κυρίως σε όσους αναζητούν εντυπωσιακά γυαλιά ηλίου. Από την άλλη πλευρά, η Warby Parker εστιάζει στην καθημερινή πρακτικότητα, προσφέροντας κλασικούς σκελετούς, ειδικά σχεδιασμένους για χρήστες που απαιτούν συνταγογραφούμενους (prescription) φακούς μυωπίας ή αστιγματισμού, διατηρώντας ένα απολύτως διακριτικό προφίλ.

Τεχνητή Νοημοσύνη στο οπτικό πεδίο: Android XR και Gemini

Η τεχνολογική υπεροχή της νέας συσκευής δεν βασίζεται στην οθόνη (αφού τέτοια δεν υπάρχει στην πρώτη γενιά), αλλά στο λειτουργικό Android XR και τη βαθιά ενσωμάτωση του Gemini AI. Τα Intelligent Eyewear δεν είναι απλά ασύρματα ακουστικά με κάμερα, αλλά διαθέτουν την ικανότητα να "κατανοούν" το περιβάλλον του χρήστη.

Η κάμερα που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του σκελετού τροφοδοτεί συνεχώς με δεδομένα το Gemini. Αν ο χρήστης κοιτάζει έναν κατάλογο εστιατορίου σε ξένη γλώσσα, το σύστημα αναγνωρίζει το κείμενο και μπορεί να το μεταφράσει φωνητικά ή να δώσει προτάσεις για πιάτα με βάση τις διατροφικές προτιμήσεις του χρήστη. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η λειτουργία της ταυτόχρονης μετάφρασης, όπου το AI αναπαράγει τον μεταφρασμένο ήχο διατηρώντας τον τόνο και τη χροιά του φυσικού ομιλητή. Επιπρόσθετα, η πλοήγηση εκτελείται μέσω απλών φωνητικών ερωτημάτων (π.χ. "Πώς θα πάω στην πλησιέστερη στάση μετρό;"), με τις οδηγίες να μεταδίδονται διακριτικά μέσω των ενσωματωμένων ηχείων στους βραχίονες.

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα απέναντι στα Ray-Ban Meta

Η άμεση σύγκριση με τα εξαιρετικά δημοφιλή Ray-Ban Meta είναι αναπόφευκτη. Οι δύο συσκευές μοιράζονται την ίδια βασική αρχιτεκτονική: απουσία οθόνης, κάμερα, μικρόφωνα και AI assistant. Το τεράστιο πλεονέκτημα που κατέχουν όμως η Samsung και η Google έγκειται στην πλήρη ιδιοκτησία του οικοσυστήματος.

Η Meta εξαρτάται από το λειτουργικό σύστημα τρίτων (iOS ή Android) για να συνδέσει τα γυαλιά της με το τηλέφωνο. Η Samsung και η Google ελέγχουν το ίδιο το λειτουργικό (Android / Android XR) και το υλικό (Galaxy smartphones). Αυτό μεταφράζεται σε δραματικά πιο γρήγορη ζεύξη, απουσία καθυστερήσεων (latency) στη μεταφορά φωτογραφιών και βίντεο, και βαθύτερη ενσωμάτωση με εγγενείς εφαρμογές (Google Maps, Calendar, Samsung Notes).

Διαθεσιμότητα

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, η πλατφόρμα και οι ίδιες οι συσκευές αναμένονται στα ράφια των καταστημάτων "αυτό το φθινόπωρο".

