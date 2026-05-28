Σύνοψη

Η Xiaomi ανακοίνωσε παγκοσμίως και φέρνει άμεσα στην Ελλάδα τέσσερα νέα προϊόντα: το smartwatch Watch S5 46mm, το fitness tracker Smart Band 10 Pro, τα ακουστικά Buds 6 και το φορητό ηχείο Sound Play.

Το Xiaomi Watch S5 46mm εξοπλίζεται με οθόνη AMOLED 1,48 ιντσών φωτεινότητας 2.500 nits, αυτονομία 21 ημερών και τον νέο αλγόριθμο καταγραφής υγείας "Passion Mode".

Το λεπτό αλουμινένιο Xiaomi Smart Band 10 Pro (9,7mm) εισάγει οθόνη 1,74 ιντσών, NFC για ανέπαφες πληρωμές και αποκλειστική συνεργασία με την εφαρμογή Clue για τη γυναικεία υγεία.

Τα ναυαρχίδας κατηγορίας ακουστικά Xiaomi Buds 6 προσφέρουν Qualcomm aptX Lossless ήχο, Harman tuning, ANC στα 95dB και συμβατότητα με τα δίκτυα εντοπισμού Apple Find My και Android Find Hub.

Όλα τα νέα προϊόντα είναι ήδη διαθέσιμα στην ελληνική αγορά μέσω της Info Quest Technologies, με τιμές που ξεκινούν από τα €89,90.

Η Xiaomi λανσάρει επίσημα στην Ελλάδα τη νέα γενιά των wearables και ηχητικών της συσκευών, ενισχύοντας το τεχνολογικό της οικοσύστημα υπό την ομπρέλα του HyperOS 3. Η νέα προϊοντική γκάμα περιλαμβάνει το κορυφαίο smartwatch Xiaomi Watch S5 46mm, το προηγμένο tracker Xiaomi Smart Band 10 Pro, τα ασύρματα ακουστικά Xiaomi Buds 6 και το φορητό ηχείο Xiaomi Sound Play, προσφέροντας απόλυτη συνδεσιμότητα και premium χαρακτηριστικά σε ανταγωνιστικές τιμές.

Xiaomi Watch S5 46mm: Ανοξείδωτο ατσάλι και ακριβής καταγραφή

Το Xiaomi Watch S5 46mm δημιουργήθηκε για να γεφυρώσει το κενό μεταξύ του κλασικού ρολογιού και του προηγμένου sportwatch. Διαθέτει σώμα διαμέτρου 46mm με πάχος μόλις 10,99 χιλιοστών και βάρος στα 46 γραμμάρια (χωρίς το λουράκι). Το πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι, ενώ ο χρήστης μπορεί να επιλέξει προαιρετικές στεφάνες (bezels) από ανοξείδωτο ατσάλι, κεραμικό ή σφυρήλατο άνθρακα. Η οθόνη τεχνολογίας AMOLED αγγίζει τις 1,48 ίντσες, φέρει 40% στενότερα περιθώρια σε σχέση με το παρελθόν και κορυφώνεται σε μέγιστη φωτεινότητα 2.500 nits για απόλυτη αναγνωσιμότητα κάτω από τον ήλιο.

Στο εσωτερικό, η μπαταρία Xiaomi Surge των 815mAh υπόσχεται έως και 21 ημέρες αυτονομίας με ελαφριά χρήση. Η εταιρεία ενσωματώνει τη νέα λειτουργία «Passion Mode», η οποία μετατρέπει τις χειρονομίες επευφημίας σε μετρήσιμα δεδομένα καρδιακών παλμών και θερμίδων. Υποστηρίζονται πάνω από 150 αθλητικές δραστηριότητες, ενισχυμένες από έναν νέο αισθητήρα καρδιακών παλμών 4 LED + 4 PD που αγγίζει ακρίβεια 98,4%. Για την υπαίθρια προπόνηση, το αναβαθμισμένο GNSS διπλής ζώνης προσφέρει κορυφαίο εντοπισμό στίγματος. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην καταγραφή ύπνου (μέτρηση HRV), η οποία αναπτύχθηκε σε συνεργασία με οργανισμούς όπως το World Sleep Society.

Το λειτουργικό σύστημα Xiaomi HyperOS 3 επιτρέπει άμεση αλληλεπίδραση με smartphone (απομακρυσμένη λήψη, εύρεση τηλεφώνου) αλλά και έλεγχο των έξυπνων συσκευών του σπιτιού μέσω του Xiaomi Home.

Xiaomi Smart Band 10 Pro: Η εξέλιξη του Fitness Tracking

Το Xiaomi Smart Band 10 Pro αποτελεί την πιο premium πρόταση της εταιρείας στην κατηγορία των trackers. Το περίβλημά του είναι κατασκευασμένο από υψηλής αντοχής αλουμίνιο, διατηρώντας το προφίλ στα 9,7 χιλιοστά και το βάρος στα 21,6 γραμμάρια. Η οθόνη AMOLED μεγάλωσε στις 1,74 ίντσες, προσφέροντας φωτεινότητα 2.000 nits.

Ο αναβαθμισμένος αισθητήρας PPG ανεβάζει την ακρίβεια μέτρησης καρδιακού ρυθμού στο 98,2%, ενώ το λογισμικό περιλαμβάνει λειτουργία track για γύρους, εξελιγμένη παρακολούθηση ποδηλασίας και τον αλγόριθμο Sleep 2.0 για βαθύτερη ανάλυση του ύπνου. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα είναι η συνεργασία με το Clue, την κορυφαία εφαρμογή παρακολούθησης της εμμήνου ρύσεως. Οι αγοραστές λαμβάνουν δωρεάν τρίμηνη συνδρομή Clue Plus, συνδυάζοντας τα βιομετρικά δεδομένα του band με ακριβείς προβλέψεις γονιμότητας.

Σε επίπεδο συνδεσιμότητας, το Smart Band 10 Pro συνεργάζεται τόσο με συσκευές Android (μέσω HyperOS 3) όσο και με iPhone (iOS 14+), εμφανίζοντας κλήσεις και ειδοποιήσεις, ενώ η έκδοση NFC επιτρέπει ανέπαφες πληρωμές μέσω τερματικών που υποστηρίζουν Mastercard και Visa. Η αυτονομία του αγγίζει τις 21 ημέρες χάρη στην μπαταρία των 350mAh.

Xiaomi Buds 6: Harman Tuning και Απόλυτος Εντοπισμός

Τα ναυαρχίδας κατηγορίας semi-in-ear ακουστικά Xiaomi Buds 6 ζυγίζουν μόλις 4,4 γραμμάρια το καθένα. Ο ήχος παράγεται από έναν δυναμικό οδηγό 11mm με τριπλό μαγνήτη και διάφραγμα επικαλυμμένο με χρυσό 24 καρατίων, το οποίο αυξάνει την ευαισθησία στα πρίμα κατά 30%. Η ρύθμιση του ήχου (master-tuning) έχει γίνει από την Harman Golden Ear Team, ενσωματώνοντας τη λειτουργία Harman AudioEFX. Τα ακουστικά υποστηρίζουν αναπαραγωγή χωρίς απώλειες (Qualcomm aptX Lossless) και ανεξάρτητο χωρικό ήχο 360° με head-tracking.

Στον τομέα της ακύρωσης θορύβου, το σύστημα 3 μικροφώνων τεχνητής νοημοσύνης (AI ANC) καταστέλλει έως και 95dB θορύβου περιβάλλοντος και φιλτράρει τον άνεμο ταχύτητας έως 12m/s, διατηρώντας κρυστάλλινη την ποιότητα των κλήσεων.

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες προσθήκες είναι η διαλειτουργικότητα. Τα Buds 6 είναι τα πρώτα ακουστικά της εταιρείας που υποστηρίζουν επίσημα τα δίκτυα Apple Find My και Android Find Hub, διευκολύνοντας τον εντοπισμό της θήκης φόρτισης αν αυτή χαθεί.

Xiaomi Sound Play: Φορητότητα 18W και Auracast

Το Xiaomi Sound Play είναι ένα συμπαγές ηχείο επενδυμένο με ύφασμα, σχεδιασμένο να ταιριάζει σε κάθε χώρο. Αποδίδει 18W ισχύος και ενσωματώνει σύστημα φωτισμού infinity στην κορυφή του, προσφέροντας πέντε χρωματικά εφέ και τρεις λειτουργίες (Drumbeat, Water ripple, Always-on). Υποστηρίζει True Wireless Stereo για σύζευξη δύο μονάδων, αλλά και τεχνολογία Auracast, η οποία επιτρέπει τον συγχρονισμό έως και 100 συμβατών ηχείων για πάρτι.

Διαθέτει πιστοποίηση IP68, καθιστώντας το ανθεκτικό σε σκόνη, άμμο και νερό. Η μπαταρία των 2.600mAh προσφέρει 14 ώρες συνεχόμενης αναπαραγωγής και φορτίζει πλήρως σε 2,5 ώρες. Παράλληλα, η Xiaomi ανακοίνωσε τη «Violet Collection», η οποία φέρνει ένα νέο βιολετί φινίρισμα στα Buds 6, το Sound Play και το smartphone Xiaomi 17T.

Διαθεσιμότητα και τιμές στην Ελλάδα

Όλα τα νέα προϊόντα είναι ήδη διαθέσιμα στην Ελλάδα (και την Κύπρο) από την Info Quest Technologies. Μπορείτε να τα βρείτε στα επίσημα Xiaomi Store (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κύπρος), διαδικτυακά στο mistore-greece.gr και στο επίσημο δίκτυο συνεργατών. Οι προτεινόμενες τιμές λιανικής, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, διαμορφώνονται ως εξής: