Η LG Electronics παρουσιάζει τα νέα μοντέλα QNED evo Mini LED έως 115 ίντσες

Σύνοψη

Η LG Electronics παρουσίασε τη νέα σειρά τηλεοράσεων QNED evo Mini LED για το 2026.

Η σειρά περιλαμβάνει νέα μοντέλα 115 ιντσών και 100 ιντσών, καθώς και το μοντέλο QNED70.

Οι τηλεοράσεις τροφοδοτούνται από τον επεξεργαστή τεχνητής νοημοσύνης α (Alpha) 8 Gen 3.

Για τους gamers, υποστηρίζεται μεταβλητός ρυθμός ανανέωσης (VRR) έως 165Hz.

Η τεχνολογία Motion Booster αυξάνει τον ρυθμό ανανέωσης έως τα 330Hz στα υποστηριζόμενα μοντέλα.

Η πλατφόρμα webOS 26 προσφέρει υποστήριξη πολλαπλής τεχνητής νοημοσύνης μέσω Google Gemini και Microsoft Copilot.

Η διάθεση της σειράς στις ευρωπαϊκές χώρες ξεκινά από αυτόν τον μήνα.

Η LG παρουσιάζει τη σειρά τηλεοράσεων QNED evo Mini LED για το 2026, η οποία περιλαμβάνει ένα μοντέλο 115 ιντσών. Η νέα σειρά συνδυάζει οθόνες εξαιρετικά μεγάλου μεγέθους με τεχνολογίες εικόνας και ήχου που βασίζονται σε AI. Η ποιότητα εικόνας της τεχνολογίας QNED βελτιώνεται χάρη στις λειτουργίες Dynamic QNED Color Pro και Precision Dimming Ultra.

Ειδικότερα, η τεχνολογία Dynamic QNED Color Pro βελτιστοποιεί την αντιστοίχιση χρωμάτων, συμβάλλοντας στη διατήρηση πλούσιων και ακριβών αποχρώσεων ακόμη και σε φωτεινές σκηνές HDR. Η σειρά διαθέτει πιστοποίηση από την Intertek για την επίτευξη 100% χρωματικού όγκου, επιτρέποντας την πιστή απόδοση χρωμάτων στις μεγαλύτερες οθόνες.

Στον πυρήνα αυτού του συστήματος βρίσκεται ο επεξεργαστής τεχνητής νοημοσύνης α (Alpha) 8 Gen 3. Αξιοποιώντας τα 13 χρόνια ηγετικής θέσης της LG στον τομέα των OLED, ο επεξεργαστής τεχνητής νοημοσύνης μεταφέρει τη δυνατότητα ελέγχου φωτισμού των OLED στη σειρά QNED. Μέσω αυτής της επεξεργασίας, η λειτουργία Precision Dimming Ultra συντονίζει χιλιάδες τοπικές ζώνες ρύθμισης φωτεινότητας. Αυτό ελέγχει με ακρίβεια το φως ώστε να αναδεικνύει τις λεπτομέρειες στις σκοτεινές σκηνές, διατηρώντας παράλληλα την ευκρίνεια των φωτεινών σημείων.

Ο επεξεργαστής υποστηρίζει επίσης την τεχνολογία AI Super Upscaling, η οποία αναλύει τα αντικείμενα στην οθόνη με αλγόριθμους βαθιάς μάθησης. Η λειτουργία αυτή βελτιώνει την υφή, τα περιγράμματα και τις λεπτομέρειες, παράγοντας εικόνες 4K με πιο φυσική εμφάνιση. Επιπρόσθετα, το AI Picture Pro αναγνωρίζει και βελτιώνει τα πρόσωπα, τα σώματα και άλλα βασικά στοιχεία, ενώ το Dynamic Tone Mapping Pro αναλύει κάθε καρέ για να βελτιώσει την ανάλυση, τη φωτεινότητα και την ευκρίνεια. Στον τομέα του ήχου, το AI Sound Pro προσφέρει εικονικό ήχο surround 11.1.2 καναλιών μέσω των ενσωματωμένων ηχείων.

Gaming επιδόσεις: VRR 165Hz και Motion Booster 330Hz

Η νέα σειρά εστιάζει έντονα στις απαιτήσεις των σύγχρονων παικτών. Οι τελευταίες τηλεοράσεις QNED evo διαθέτουν λειτουργίες σχεδιασμένες για ομαλή κίνηση και γρήγορη απόκριση κατά το παιχνίδι. Ενσωματώνουν υποστήριξη μεταβλητού ρυθμού ανανέωσης (VRR) έως 165Hz, AMD FreeSync Premium και λειτουργία Auto Low Latency Mode (ALLM). Αυτές οι τεχνολογίες βελτιστοποιούν την ευκρίνεια της κίνησης, προσφέροντας άμεση απόκριση και απουσία καθυστερήσεων.

Παράλληλα, η LG εισάγει το νέο Motion Booster, το οποίο αυξάνει τον ρυθμό ανανέωσης στα 330Hz στα υποστηριζόμενα μοντέλα. Αυτό μειώνει σημαντικά το θόλωμα της κίνησης και προσφέρει εξαιρετική οπτική ομαλότητα κατά τη διάρκεια παιχνιδιών γρήγορου ρυθμού, όπως παιχνίδια σκοποβολής και αγώνων ταχύτητας. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με το LG Gaming Portal, το οποίο παρέχει πρόσβαση σε χιλιάδες υπηρεσίες cloud gaming και εγγενή διαδικτυακά παιχνίδια.

webOS 26, Sports Portal και Generative AI

Το λογισμικό των νέων οθονών βασίζεται στην πλατφόρμα smart TV webOS 26. Για τους φιλάθλους, το λειτουργικό ενσωματώνει το Sports Portal, ένα κεντρικό hub με ζωντανό περιεχόμενο, αποτελέσματα, πρόγραμμα αγώνων και βαθμολογίες πρωταθλημάτων. Μέσω του Sports Alert, οι χρήστες λαμβάνουν ειδοποιήσεις για επιλεγμένες ομάδες, ενώ η κάρτα AI Concierge προσφέρει βασικά στατιστικά στοιχεία και προβλέψεις στην οθόνη.

Στον τομέα της προσωποποίησης, η λειτουργία Voice ID αναγνωρίζει μεμονωμένους χρήστες και φορτώνει αυτόματα την εξατομικευμένη αρχική οθόνη «My Page». Το χαρακτηριστικό όμως που ξεχωρίζει είναι η υποστήριξη δυνατοτήτων πολλαπλής τεχνητής νοημοσύνης από το Google Gemini και το Microsoft Copilot. Οι χρήστες μπορούν να κάνουν ερωτήσεις, να ελέγχουν πληροφορίες και να αναζητούν περιεχόμενο ενώ παρακολουθούν. Η ασφάλεια των δεδομένων διασφαλίζεται μέσω του LG Shield, μιας τεχνολογίας που απέσπασε το Βραβείο Καινοτομίας της CES 2026, χρησιμοποιώντας προηγμένη κρυπτογράφηση.

Η γκάμα μοντέλων και η διαθεσιμότητα

Η σειρά QNED evo 2026 περιλαμβάνει μια γκάμα μοντέλων από το QNED90 έως το QNED80. Το κορυφαίο μοντέλο είναι το QNED90 115 ιντσών, ενώ το QNED85 προσφέρεται στις 100 ίντσες για μια εμπειρία οικιακής ψυχαγωγίας που μοιάζει με αυτή του κινηματογράφου. Διαθέσιμα είναι επίσης τα μοντέλα QNED82, QNED8M, QNED80, καθώς και το δημοφιλές QNED70 Mini LED.

Η σειρά θα είναι διαθέσιμη από αυτόν τον μήνα σε κορεατικές, αμερικανικές και ευρωπαϊκές αγορές.

